https://ria.ru/20221228/minaev-1842020825.html

Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е

Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е - РИА Новости, 28.12.2022

Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е

Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:59

2022-12-28T18:59

2022-12-28T18:59

шоубиз

сергей минаев (музыкант)

семья

90-е годы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753015055_0:242:2862:1852_1920x0_80_0_0_4607f508fcb9de67d71364f6abb46521.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в музыкальном коллективе певца Владимира Маркина. Также она вспомнила, как ей удалось спастись от бандитов. По словам исполнителя, ему пришлось спать в ту ночь с ножом в руках. Супруги поженились в 1991 году. В браке у пары родился сын Сергей. Ранее Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой. Он подчеркнул, что к артистке был нужен особый подход.

https://ria.ru/20220117/vdova-1768200587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей минаев (музыкант), семья, 90-е годы