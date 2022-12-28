https://ria.ru/20221228/minaev-1842020825.html
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е - РИА Новости, 28.12.2022
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:59
2022-12-28T18:59
2022-12-28T18:59
шоубиз
сергей минаев (музыкант)
семья
90-е годы
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в музыкальном коллективе певца Владимира Маркина. Также она вспомнила, как ей удалось спастись от бандитов. По словам исполнителя, ему пришлось спать в ту ночь с ножом в руках. Супруги поженились в 1991 году. В браке у пары родился сын Сергей. Ранее Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой. Он подчеркнул, что к артистке был нужен особый подход.
https://ria.ru/20220117/vdova-1768200587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей минаев (музыкант), семья, 90-е годы
Шоубиз, Сергей Минаев (музыкант), Семья, 90-е годы
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
Жена Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в музыкальном коллективе певца Владимира Маркина.
"Я с Володей работала на сцене. А Сережа был за кулисами. И после номера пришел мальчик и сказал: "Вот эту девочку в розовом блестящем платье уберите, потому что ее проиграли в карты. Я сидел в зале и все это видел". Это грозило смертью. Если кто-то проигрывал, он должен был убить человека", – поделилась жена музыканта в передаче "Судьба человека".
Также она вспомнила, как ей удалось спастись от бандитов.
"Меня нарядили в какую-то шкуру, какую-то мужскую одежду и вывели незаметно", – рассказала супруга знаменитости.
По словам исполнителя, ему пришлось спать в ту ночь с ножом в руках.
"И всю ночь я с ножом спал в обнимку. С одной стороны Алена, с другой у меня нож был. Вздохнул только, когда улетели", – пожаловался певец.
Супруги поженились в 1991 году. В браке у пары родился сын Сергей.
Ранее Минаев рассказал
об отношениях с Пугачевой. Он подчеркнул, что к артистке был нужен особый подход.