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Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е - РИА Новости, 28.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221228/minaev-1842020825.html
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е - РИА Новости, 28.12.2022
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е
Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:59
2022-12-28T18:59
шоубиз
сергей минаев (музыкант)
семья
90-е годы
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в музыкальном коллективе певца Владимира Маркина. Также она вспомнила, как ей удалось спастись от бандитов. По словам исполнителя, ему пришлось спать в ту ночь с ножом в руках. Супруги поженились в 1991 году. В браке у пары родился сын Сергей. Ранее Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой. Он подчеркнул, что к артистке был нужен особый подход.
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сергей минаев (музыкант), семья, 90-е годы
Шоубиз, Сергей Минаев (музыкант), Семья, 90-е годы
18:59 28.12.2022
 
Жена Сергея Минаева рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е

Жена Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевец Сергей Минаев
Певец Сергей Минаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Жена диск-жокея Сергея Минаева Алена рассказала, как ее проиграли в карты в 90-е. Инцидент случился на гастролях в Красноярске. Супруга артиста выступала в музыкальном коллективе певца Владимира Маркина.

"Я с Володей работала на сцене. А Сережа был за кулисами. И после номера пришел мальчик и сказал: "Вот эту девочку в розовом блестящем платье уберите, потому что ее проиграли в карты. Я сидел в зале и все это видел". Это грозило смертью. Если кто-то проигрывал, он должен был убить человека", – поделилась жена музыканта в передаче "Судьба человека".

Также она вспомнила, как ей удалось спастись от бандитов.
"Меня нарядили в какую-то шкуру, какую-то мужскую одежду и вывели незаметно", – рассказала супруга знаменитости.
По словам исполнителя, ему пришлось спать в ту ночь с ножом в руках.

"И всю ночь я с ножом спал в обнимку. С одной стороны Алена, с другой у меня нож был. Вздохнул только, когда улетели", – пожаловался певец.

Супруги поженились в 1991 году. В браке у пары родился сын Сергей.
Ранее Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой. Он подчеркнул, что к артистке был нужен особый подход.
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