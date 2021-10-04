https://ria.ru/20211004/minaev-1753014798.html

"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой

"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой - РИА Новости, 04.10.2021

"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой

Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:25

2021-10-04T18:25

2021-10-04T18:26

шоубиз

алла пугачева

сергей минаев

знаменитости

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход.В частности, Сергей вспомнил случай в Одессе, когда Примадонна отказалась выходить на сцену без видимых причин.Он также добавил, что секрет постоянного успеха Пугачевой в том, что она все время обновляет свой образ.Ранее Наталья Гулькина рассказала, что одного звонка Примадонны достаточно, чтобы артиста перестали показывать на Первом канале.

https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html

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2021

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алла пугачева, сергей минаев, знаменитости