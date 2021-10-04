18:25 04.10.2021 (обновлено: 18:26 04.10.2021)
"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой
Сергей Минаев рассказал о рабочих и личных отношениях с Аллой Пугачевой
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход.
В частности, Сергей вспомнил случай в Одессе, когда Примадонна отказалась выходить на сцену без видимых причин.
"Администраторы ее меня к ней послали, потому что я был ее фаворитиком. Не фаворитом, а фаворитиком, она ко мне хорошо относилась. Я не знал, что делать, а потом сообразил. Просто надо ее попросить, чтобы она вышла, потому что это очень нужно нам, молодым… Только нельзя было говорить: "Нам, молодым, естественно"!", – рассказал артист.
Он также добавил, что секрет постоянного успеха Пугачевой в том, что она все время обновляет свой образ.
"Она же очень умный человек. Меняя все время свое окружение, свой антураж, в том числе и человеческий, она всегда менялась и сама, поэтому она такая постоянная, такая константа", – добавил Минаев.
Ранее Наталья Гулькина рассказала, что одного звонка Примадонны достаточно, чтобы артиста перестали показывать на Первом канале.