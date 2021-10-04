Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211004/minaev-1753014798.html
"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой
"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой - РИА Новости, 04.10.2021
"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой
Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:25
2021-10-04T18:26
шоубиз
алла пугачева
сергей минаев
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753013782_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_32d27518432611da3ef2868b403d3c00.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход.В частности, Сергей вспомнил случай в Одессе, когда Примадонна отказалась выходить на сцену без видимых причин.Он также добавил, что секрет постоянного успеха Пугачевой в том, что она все время обновляет свой образ.Ранее Наталья Гулькина рассказала, что одного звонка Примадонны достаточно, чтобы артиста перестали показывать на Первом канале.
https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753013782_0:0:1926:1444_1920x0_80_0_0_2b74c765d97ad62e60745ea927b8ece9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла пугачева, сергей минаев, знаменитости
18:25 04.10.2021 (обновлено: 18:26 04.10.2021)
 
"Я был фаворитиком": Минаев рассказал об отношениях с Пугачевой

Сергей Минаев рассказал о рабочих и личных отношениях с Аллой Пугачевой

© RTVI Развлечения/YoutubeСергей Минаев в передаче "Легенда" на RTVI
Сергей Минаев в передаче Легенда на RTVI
© RTVI Развлечения/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сергей Минаев в интервью RTVI рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой. Он отметил, что к артистке иногда нужен был особый подход.
В частности, Сергей вспомнил случай в Одессе, когда Примадонна отказалась выходить на сцену без видимых причин.

"Администраторы ее меня к ней послали, потому что я был ее фаворитиком. Не фаворитом, а фаворитиком, она ко мне хорошо относилась. Я не знал, что делать, а потом сообразил. Просто надо ее попросить, чтобы она вышла, потому что это очень нужно нам, молодым… Только нельзя было говорить: "Нам, молодым, естественно"!", – рассказал артист.

Он также добавил, что секрет постоянного успеха Пугачевой в том, что она все время обновляет свой образ.

"Она же очень умный человек. Меняя все время свое окружение, свой антураж, в том числе и человеческий, она всегда менялась и сама, поэтому она такая постоянная, такая константа", – добавил Минаев.

Ранее Наталья Гулькина рассказала, что одного звонка Примадонны достаточно, чтобы артиста перестали показывать на Первом канале.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 00:07Шоубиз
Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере
 
ШоубизАлла ПугачеваСергей МинаевЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
Лента новостейМолния