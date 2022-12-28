https://ria.ru/20221228/khrustalev-1841832143.html

Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева

Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева - РИА Новости, 28.12.2022

Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева

Виновницей аварии с участием машины Дмитрия Хрусталева стала супруга его приятеля, шоумена Алексея Малиновского. Он объяснил странное поведение жены на дороге... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:24

2022-12-28T11:24

2022-12-28T11:24

шоубиз

дмитрий хрусталев

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Виновницей аварии с участием машины Дмитрия Хрусталева стала супруга его приятеля, шоумена Алексея Малиновского. Он объяснил странное поведение жены на дороге стрессовой ситуацией. Кроме того, по его мнению, никакой аварии не было. Однако свидетелям поведение жены шоумена показалось странным. Это послужило причиной съемки автоледи на видео. Накануне машина Хрусталева попала в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Однако ведущего не было в салоне автомобиля. За рулем сидела женщина, личность которой на момент аварии еще не установили. Сразу после столкновения машин она скрылась с места ДТП. После случившегося в Сети появились слухи о том, что за рулем иномарки была жена Хрусталева. В ответ она намекнула на их недостоверность в своей соцсети. Сам владелец транспортного средства никак не прокомментировал случившееся. Информации о нанесенном автомобилю ущербе также не появилось. Пострадавшая шесть часов ожидала сотрудников ГИБДД, однако так и не смогла оформить соответствующие документы. Ранее сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. В аварии никто не пострадал.

https://ria.ru/20211025/pletneva-1756148470.html

санкт-петербург

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Александра Липатова

дмитрий хрусталев, происшествия, санкт-петербург