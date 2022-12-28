https://ria.ru/20221228/khrustalev-1841832143.html
Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева
Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева - РИА Новости, 28.12.2022
Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева
Виновницей аварии с участием машины Дмитрия Хрусталева стала супруга его приятеля, шоумена Алексея Малиновского. Он объяснил странное поведение жены на дороге... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:24
2022-12-28T11:24
2022-12-28T11:24
шоубиз
дмитрий хрусталев
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600808590_0:209:2048:1361_1920x0_80_0_0_5334b8afb243c2d1474ea23d6f901285.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Виновницей аварии с участием машины Дмитрия Хрусталева стала супруга его приятеля, шоумена Алексея Малиновского. Он объяснил странное поведение жены на дороге стрессовой ситуацией. Кроме того, по его мнению, никакой аварии не было. Однако свидетелям поведение жены шоумена показалось странным. Это послужило причиной съемки автоледи на видео. Накануне машина Хрусталева попала в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Однако ведущего не было в салоне автомобиля. За рулем сидела женщина, личность которой на момент аварии еще не установили. Сразу после столкновения машин она скрылась с места ДТП. После случившегося в Сети появились слухи о том, что за рулем иномарки была жена Хрусталева. В ответ она намекнула на их недостоверность в своей соцсети. Сам владелец транспортного средства никак не прокомментировал случившееся. Информации о нанесенном автомобилю ущербе также не появилось. Пострадавшая шесть часов ожидала сотрудников ГИБДД, однако так и не смогла оформить соответствующие документы. Ранее сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. В аварии никто не пострадал.
https://ria.ru/20211025/pletneva-1756148470.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600808590_0:181:2048:1717_1920x0_80_0_0_6effb7eeb5aef77edb4732d34b90d375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий хрусталев, происшествия, санкт-петербург
Шоубиз, Дмитрий Хрусталев, Происшествия, Санкт-Петербург
Стала известна личность виновницы ДТП с участием машины Хрусталева
Стала известна личность виновницы ДТП в Санкт-Петербурге с участием машины Хрусталева
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Виновницей аварии с участием машины Дмитрия Хрусталева стала супруга его приятеля, шоумена Алексея Малиновского. Он объяснил странное поведение жены на дороге стрессовой ситуацией.
"Она очень по этому поводу переживает. Конфликт был просто по пути. Ситуация на дороге, все на взводе, видимо, пробка. Начались сигналы, начали друг друга снимать на видеокамеру. А когда тебя снимают на видеокамеру, это может раздражать", – сообщил
ведущий "Пятому каналу".
Кроме того, по его мнению, никакой аварии не было.
"Был ответный сигнал. И был резкий маневр, который не привел нас, как я понимаю, к ДТП, и даже по видео это видно", – высказался Малиновский.
Однако свидетелям поведение жены шоумена показалось странным. Это послужило причиной съемки автоледи на видео.
"Она сигналила, сигналила. Поравнялась с нами, прижала меня к поребрику. Я открываю окно, говорю: "Вы нормальная? Я сейчас сотрудников ГИБДД вызову". На что она мне начала показывать "факи", – пожаловалась свидетельница инцидента Светлана.
Накануне машина Хрусталева попала
в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Однако ведущего не было в салоне автомобиля.
За рулем сидела женщина, личность которой на момент аварии еще не установили. Сразу после столкновения машин она скрылась с места ДТП.
После случившегося в Сети появились слухи о том, что за рулем иномарки была жена Хрусталева. В ответ она намекнула
на их недостоверность в своей соцсети.
Сам владелец транспортного средства никак не прокомментировал случившееся.
Информации о нанесенном автомобилю ущербе также не появилось. Пострадавшая шесть часов ожидала сотрудников ГИБДД, однако так и не смогла оформить соответствующие документы.
Ранее сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал
в ДТП. В аварии никто не пострадал.