https://ria.ru/20221227/goncharuk-1841665866.html

Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП

Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП - РИА Новости, 27.12.2022

Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП

Жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП. Она, вероятно, намекнула на отсутствие вины в произошедшем. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:59

2022-12-27T14:59

2022-12-27T14:59

шоубиз

дмитрий хрусталев

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП. Она, вероятно, намекнула на отсутствие вины в произошедшем. Накануне машина ведущего попала в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. На момент аварии комик не находился в салоне автомобиля.За рулем транспортного средства сидела женщина. Однако ее личность на момент аварии не была установлена. Тем не менее в СМИ появились слухи о причастности супруги Хрусталева к произошедшему. Сам артист никак не прокомментировал их. По словам пострадавшей, автоледи вела себя странно на момент происшествия. Она скрылась с места ДТП сразу после столкновения машин. Потерпевшая пока не успела оценить нанесенный автомобилю ущерб. Ранее звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки попал в автомобильную аварию. По словам друга звезды, актеру чудом удалось остаться в живых.

https://ria.ru/20220208/porechenkov-1771728297.html

санкт-петербург

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Александра Липатова

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Александра Липатова

дмитрий хрусталев, происшествия, санкт-петербург