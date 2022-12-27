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Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП - РИА Новости, 27.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221227/goncharuk-1841665866.html
Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП
Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП - РИА Новости, 27.12.2022
Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП
Жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП. Она, вероятно, намекнула на отсутствие вины в произошедшем. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:59
2022-12-27T14:59
шоубиз
дмитрий хрусталев
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП. Она, вероятно, намекнула на отсутствие вины в произошедшем. Накануне машина ведущего попала в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. На момент аварии комик не находился в салоне автомобиля.За рулем транспортного средства сидела женщина. Однако ее личность на момент аварии не была установлена. Тем не менее в СМИ появились слухи о причастности супруги Хрусталева к произошедшему. Сам артист никак не прокомментировал их. По словам пострадавшей, автоледи вела себя странно на момент происшествия. Она скрылась с места ДТП сразу после столкновения машин. Потерпевшая пока не успела оценить нанесенный автомобилю ущерб. Ранее звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки попал в автомобильную аварию. По словам друга звезды, актеру чудом удалось остаться в живых.
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санкт-петербург
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дмитрий хрусталев, происшествия, санкт-петербург
Шоубиз, Дмитрий Хрусталев, Происшествия, Санкт-Петербург
14:59 27.12.2022
 
Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП

Жена Хрусталева вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Хрусталев и его супруга Мария Гончарук
Телеведущий Дмитрий Хрусталев и его супруга Мария Гончарук - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Жена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук вышла на связь после сообщений о ее причастности к ДТП. Она, вероятно, намекнула на отсутствие вины в произошедшем.
"Прежде чем что-то утверждать, проверяйте информацию. Это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он", – высказалась артистка в своей соцсети.
Накануне машина ведущего попала в ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. На момент аварии комик не находился в салоне автомобиля.
За рулем транспортного средства сидела женщина. Однако ее личность на момент аварии не была установлена.
Тем не менее в СМИ появились слухи о причастности супруги Хрусталева к произошедшему. Сам артист никак не прокомментировал их.
По словам пострадавшей, автоледи вела себя странно на момент происшествия. Она скрылась с места ДТП сразу после столкновения машин.
Потерпевшая пока не успела оценить нанесенный автомобилю ущерб.
Ранее звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки попал в автомобильную аварию. По словам друга звезды, актеру чудом удалось остаться в живых.
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