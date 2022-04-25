Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии
Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в автомобильной аварии
© AP Photo / Charles Sykes/InvisionАктер Джаред Падалеки
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его друга и коллегу Дженсена Эклза.
Джареду, по словам актера, "посчастливилось остаться в живых".
"Он попал в страшную аварию. Он не был за рулем. Он ехал на пассажирском сидении, и ему посчастливилось остаться в живых", – сказал Дженсен.
Он также добавил, что Падалеки сейчас проходит восстановление.
"Он получил повреждения от сработавшей подушки безопасности. Он такой: "Я по ощущениям провел 12 раундов с Майком Тайсоном". Но у него все в порядке", – заверил Эклз.
© Kripke Enterprises (2005-...)Кадр из сериала "Сверхъестественное"
© Kripke Enterprises (2005-...)
Кадр из сериала "Сверхъестественное"
Сериал "Сверхъестественное" шел на протяжении 15 сезонов: первый эпизод вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.