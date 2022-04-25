https://ria.ru/20220425/padaleki-1785279441.html

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии - РИА Новости, 25.04.2022

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии

Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:52

2022-04-25T11:52

2022-04-25T11:52

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его друга и коллегу Дженсена Эклза.Джареду, по словам актера, "посчастливилось остаться в живых".Он также добавил, что Падалеки сейчас проходит восстановление.Сериал "Сверхъестественное" шел на протяжении 15 сезонов: первый эпизод вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.

https://ria.ru/20220415/vasilev-1783669687.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес