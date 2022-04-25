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Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии - РИА Новости, 25.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220425/padaleki-1785279441.html
Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии
Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии - РИА Новости, 25.04.2022
Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии
Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:52
2022-04-25T11:52
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его друга и коллегу Дженсена Эклза.Джареду, по словам актера, "посчастливилось остаться в живых".Он также добавил, что Падалеки сейчас проходит восстановление.Сериал "Сверхъестественное" шел на протяжении 15 сезонов: первый эпизод вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.
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знаменитости, шоу-бизнес
11:52 25.04.2022
 
Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в аварии

Звезда сериала "Сверхъестественное" Джаред Падалеки чуть не погиб в автомобильной аварии

© AP Photo / Charles Sykes/InvisionАктер Джаред Падалеки
Актер Джаред Падалеки - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Charles Sykes/Invision
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", чуть не погиб в автомобильной аварии, сообщает Independent со ссылкой на его друга и коллегу Дженсена Эклза.
Джареду, по словам актера, "посчастливилось остаться в живых".

"Он попал в страшную аварию. Он не был за рулем. Он ехал на пассажирском сидении, и ему посчастливилось остаться в живых", – сказал Дженсен.

Он также добавил, что Падалеки сейчас проходит восстановление.

"Он получил повреждения от сработавшей подушки безопасности. Он такой: "Я по ощущениям провел 12 раундов с Майком Тайсоном". Но у него все в порядке", – заверил Эклз.

© Kripke Enterprises (2005-...)Кадр из сериала "Сверхъестественное"
Кадр из сериала Сверхъестественное
© Kripke Enterprises (2005-...)
Кадр из сериала "Сверхъестественное"
Сериал "Сверхъестественное" шел на протяжении 15 сезонов: первый эпизод вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.
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