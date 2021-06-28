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Культура
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Сериал "Сверхъестественное" получил приквел
Сериал "Сверхъестественное" получил приквел - РИА Новости, 28.06.2021
Сериал "Сверхъестественное" получил приквел
Сериал "Сверхъестественное" получил приквел, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:46
2021-06-28T01:46
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сериал "Сверхъестественное" получил приквел, сообщает Deadline. Проект называется "Винчестеры" ("The Winchesters"). Сценарий к нему пишет Робби Томпсон, который также участвовал в работе над оригинальным сериалом. Исполнительными продюсерами стали Дженсен Эклс, сыгравший одну из главных ролей в "Сверхъестественном", и его жена Дэннил Эклс. Актер воплотил на малых экранах образ Дина Винчестера. От лица его персонажа в новом сериале будет идти повествование. Главные герои приквела — Джон и Мэри, родители Дина и его младшего брата Сэма (Джаред Падалеки). В сериале покажут, как они познакомились и всем рискнули ради спасения мира. "Когда завершился 15 сезон "Сверхъестественного, мы поняли, что это еще не все, потому что, как мы говорим в шоу, "ничто никогда по-настоящему не заканчивается, не так ли?" — говорит Дженсен Эклс.Актер также заметил, что его персонаж всегда мечтал узнать о родителях больше. Первый эпизод "Сверхъестественного" вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.
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кино и сериалы, новости культуры

Сериал "Сверхъестественное" получил приквел

01:46 28.06.2021
 
© Kripke Enterprises (2005-...)Кадр из сериала "Сверхъестественное"
Кадр из сериала Сверхъестественное
© Kripke Enterprises (2005-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сериал "Сверхъестественное" получил приквел, сообщает Deadline.
Проект называется "Винчестеры" ("The Winchesters"). Сценарий к нему пишет Робби Томпсон, который также участвовал в работе над оригинальным сериалом. Исполнительными продюсерами стали Дженсен Эклс, сыгравший одну из главных ролей в "Сверхъестественном", и его жена Дэннил Эклс. Актер воплотил на малых экранах образ Дина Винчестера. От лица его персонажа в новом сериале будет идти повествование.
Главные герои приквела — Джон и Мэри, родители Дина и его младшего брата Сэма (Джаред Падалеки). В сериале покажут, как они познакомились и всем рискнули ради спасения мира.
"Когда завершился 15 сезон "Сверхъестественного, мы поняли, что это еще не все, потому что, как мы говорим в шоу, "ничто никогда по-настоящему не заканчивается, не так ли?" — говорит Дженсен Эклс.
Актер также заметил, что его персонаж всегда мечтал узнать о родителях больше.
Первый эпизод "Сверхъестественного" вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.
Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон)
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