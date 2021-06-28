https://ria.ru/20210628/supernatural-1738641113.html

Сериал "Сверхъестественное" получил приквел

Сериал "Сверхъестественное" получил приквел - РИА Новости, 28.06.2021

Сериал "Сверхъестественное" получил приквел

Сериал "Сверхъестественное" получил приквел, сообщает Deadline. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:46

2021-06-28T01:46

2021-06-28T01:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575928215_0:22:880:518_1920x0_80_0_0_3b14c5a6d810427d4273566b241f9c64.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сериал "Сверхъестественное" получил приквел, сообщает Deadline. Проект называется "Винчестеры" ("The Winchesters"). Сценарий к нему пишет Робби Томпсон, который также участвовал в работе над оригинальным сериалом. Исполнительными продюсерами стали Дженсен Эклс, сыгравший одну из главных ролей в "Сверхъестественном", и его жена Дэннил Эклс. Актер воплотил на малых экранах образ Дина Винчестера. От лица его персонажа в новом сериале будет идти повествование. Главные герои приквела — Джон и Мэри, родители Дина и его младшего брата Сэма (Джаред Падалеки). В сериале покажут, как они познакомились и всем рискнули ради спасения мира. "Когда завершился 15 сезон "Сверхъестественного, мы поняли, что это еще не все, потому что, как мы говорим в шоу, "ничто никогда по-настоящему не заканчивается, не так ли?" — говорит Дженсен Эклс.Актер также заметил, что его персонаж всегда мечтал узнать о родителях больше. Первый эпизод "Сверхъестественного" вышел в сентябре 2005 года, а заключительная серия последнего сезона — в ноябре 2020. В центре сюжета — судьбы братьев Сэма и Дина, колесивших по Штатам и сражавшихся с нечестью.

https://ria.ru/20210624/clarke-1738235588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры