https://ria.ru/20221228/ikra-1841820927.html

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры - РИА Новости, 28.12.2022

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры

Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры из РФ, ее дефицита на внутреннем рынке не ожидается, заявил глава ведомства Илья Шестаков. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:05

2022-12-28T10:05

2022-12-28T10:05

экономика

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

илья шестаков

красная икра

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росрыболовство отказалось от идеи ограничить экспорт красной икры из РФ, ее дефицита на внутреннем рынке не ожидается, заявил глава ведомства Илья Шестаков. "Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались", - сообщил Шестаков на пресс-конференции. В начале сентября он говорил РИА Новости, что ведомство направило в Минсельхоз РФ предложения по ограничению экспорта красной рыбы и красной икры в связи с достаточно низким прогнозом вылова. Однако в конце октября Минсельхоз РФ принял решение не ограничивать экспорт лососевых ввиду отсутствия критического недостатка этой продукции на внутреннем рынке. Отвечая на вопрос об оценках научного сообщества по вылову этих пород рыб в 2023 году, Шестаков сказал: "Будем надеяться, поскольку будет нечетный год, он будет достаточно успешным. Прогноз появится где-то ближе к апрелю". Ситуация говорит и о достаточном количестве икры собственного производства. "Мы видим, что на самом деле значительно сократился импорт красной икры, поэтому дефицита мы точно никакого не ждем", - заявил глава Росрыболовства. Ранее он оценивал объем производства икры лососевых рыб в РФ в 2022 году в 8-9 тысяч тонн. Шестаков также рассказал, как проходит запущенный летом эксперимент по запрету вывозить с Камчатки самолетом больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс. "Пока сложно, наверное, полностью оценить, потому что не так давно он вступил в силу, но сейчас говорят, что достаточно положительная пока ситуация", - сказал он. "Надо собрать действительно полную информацию и понять вместе с Камчаткой, действительно ли он настолько успешный. Потому что есть такая информация, но тоже пока оперативная, непроверенная, что какие-то новые способы появились доставки этой продукции. Поэтому надо полностью собрать весь спектр этой информации и понять, остались ли реальные лазейки, и где. Я думаю, всю эту работу будем проводить уже к путине 2022-2023", - рассказал глава Росрыболовства. Если эксперимент окажется успешным, такое ограничение - 10 килограммов красной икры на пассажира за один авиарейс - будет введено в обязательном порядке во всех регионах, где это актуально и возможно, добавил Шестаков.

https://ria.ru/20221221/ikra-1840147196.html

https://ria.ru/20221201/ikra-1835433721.html

https://ria.ru/20221201/retsepty-1835600668.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, красная икра