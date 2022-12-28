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Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян - РИА Новости, 28.12.2022
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Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян - РИА Новости, 28.12.2022
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:47
2022-12-28T18:47
сергей цеков
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. "Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иноагентом - ред.), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал Цеков. Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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сергей цеков, россия, общество, совет федерации рф
Сергей Цеков, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
18:47 28.12.2022
 
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян

Сенатор Цеков предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
"Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иноагентом - ред.), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал Цеков.
Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 11:30Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал россиян, желающих стране поражения, предателями и врагами
 
Сергей ЦековРоссияОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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