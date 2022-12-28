https://ria.ru/20221228/emigranty-1842020540.html

Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян

Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян - РИА Новости, 28.12.2022

Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян

У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:47

2022-12-28T18:47

2022-12-28T18:47

сергей цеков

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. "Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иноагентом - ред.), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал Цеков. Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221228/rossiya-1841846457.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей цеков, россия, общество, совет федерации рф