https://ria.ru/20221228/emigranty-1842020540.html
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян - РИА Новости, 28.12.2022
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:47
2022-12-28T18:47
2022-12-28T18:47
сергей цеков
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. "Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иноагентом - ред.), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал Цеков. Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221228/rossiya-1841846457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей цеков, россия, общество, совет федерации рф
Сергей Цеков, Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Сенатор предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
Сенатор Цеков предложил забрать имущество у уехавших и критикующих страну россиян
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
"Всем этим ургантам и моргенштернам* (певец Алишер Моргенштерн* признан в РФ иноагентом - ред.), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники", - сказал Цеков.
Также он отметил, что после начала спецоперации за рубежом начали замораживать либо конфисковать активы РФ, при этом аналогичные действия России в отношении указанных им категорий граждан были бы более оправданы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента