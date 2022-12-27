https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html
Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.12.2022
Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:54
2022-12-27T10:54
2022-12-27T12:15
александр лукашенко
владимир путин
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белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i."Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике", — сказал политик.Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что "вчера были окончательно согласованы многие вопросы". По его словам, правительства России и Белоруссии в дальнейшем доработают детали.Путин отметил, что министры двух стран "работают довольно напряженно"."Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", — добавил он.В Петербурге 26-27 декабря по инициативе российского президента проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20221219/vstrechi-1839857858.html
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Встреча Путина и Лукашенко в Русском музее
8348380 27.12.2022 27 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Алексей Даничев / РИА Новости
2022-12-27T10:54
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия
10:54 27.12.2022 (обновлено: 12:15 27.12.2022)
Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко
Лукашенко: Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над i
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i.
"Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике", — сказал политик.
Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что "вчера были окончательно согласованы многие вопросы". По его словам, правительства России и Белоруссии в дальнейшем доработают детали.
Путин отметил, что министры двух стран "работают довольно напряженно".
"Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", — добавил он.
В Петербурге
26-27 декабря по инициативе российского президента проходит неформальная встреча глав государств СНГ
. В ней участвуют президенты Белоруссии
Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев
, Казахстана Касым-Жомарт Токаев
, Таджикистана Эмомали Рахмон
, Туркмении Сердар Бердымухамедов
, Киргизии Садыр Жапаров
, Узбекистана Шавкат Мирзиеев
и премьер-министр Армении Никол Пашинян
.