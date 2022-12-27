https://ria.ru/20221227/voprosy-1841578810.html

Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.12.2022

Белоруссия и Россия окончательно согласовали все вопросы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:54

2022-12-27T10:54

2022-12-27T12:15

александр лукашенко

владимир путин

россия

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, что вчера они обсудили многие вопросы, расставили точки над i."Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике", — сказал политик.Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что "вчера были окончательно согласованы многие вопросы". По его словам, правительства России и Белоруссии в дальнейшем доработают детали.Путин отметил, что министры двух стран "работают довольно напряженно"."Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", — добавил он.В Петербурге 26-27 декабря по инициативе российского президента проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

https://ria.ru/20221219/vstrechi-1839857858.html

https://ria.ru/20221226/podarki-1841530936.html

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Встреча Путина и Лукашенко в Русском музее 8348380 27.12.2022 27 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Алексей Даничев / РИА Новости 2022-12-27T10:54 true PT1M17S

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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия