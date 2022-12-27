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В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ - РИА Новости, 27.12.2022
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В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ
В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ - РИА Новости, 27.12.2022
В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ
Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:49
2022-12-27T11:49
в мире
санкт-петербург
россия
снг
русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге. Главы стран СНГ собрались в северной столице, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах. Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства. В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.
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в мире, санкт-петербург, россия, снг, русский музей
В мире, Санкт-Петербург, Россия, СНГ, Русский музей
11:49 27.12.2022
 
В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ

В Санкт-Петербурге начался рабочий завтрак лидеров стран Содружества

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге.
Главы стран СНГ собрались в северной столице, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства.
В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
11:38
Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга и сравнил его с Минском
 
В миреСанкт-ПетербургРоссияСНГРусский музей
 
 
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