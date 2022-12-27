https://ria.ru/20221227/sng-1841600107.html

В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ

В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ - РИА Новости, 27.12.2022

В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ

Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:49

2022-12-27T11:49

2022-12-27T11:49

в мире

санкт-петербург

россия

снг

русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге. Главы стран СНГ собрались в северной столице, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах. Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства. В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.

https://ria.ru/20221227/lukashenko-1841597243.html

санкт-петербург

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, санкт-петербург, россия, снг, русский музей