В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ
В Санкт-Петербурге начался рабочий завтрак лидеров стран Содружества
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
Церемония фотографирования во время неформальной встречи лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Санкт-Петербурге.
Главы стран СНГ собрались в северной столице, чтобы подвести итоги 2022 года и обсудить планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
Встреча проходит в Русском музее – крупнейшем в мире музее русского искусства.
В Россию на двухдневный неформальный саммит приехали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Алиев и Бердымухамедов в понедельник вечером уже вернулись домой.