https://ria.ru/20221227/sakhar-1841645685.html

В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации на рынке сахара

В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации на рынке сахара - РИА Новости, 27.12.2022

В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации на рынке сахара

Минсельхоз РФ считает стабильной нынешнюю ценовую конъюнктуру рынка сахара в РФ, но в случае необходимости может рассматривать различные варианты ее... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:59

2022-12-27T13:59

2022-12-27T14:19

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_24dd1a4b775df8fe66a0fb1e847259e6.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает стабильной нынешнюю ценовую конъюнктуру рынка сахара в РФ, но в случае необходимости может рассматривать различные варианты ее регулирования, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов, говорится в сообщении министерства."Рост производства, а также применение беспошлинного импорта сахара-сырца способствуют стабильной ценовой ситуации на этом рынке. На 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше уровня на аналогичный период прошлого года. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%. Таким образом в настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт", - говорится в сообщении.Вместе с тем, отмечается там, министерство "в случае необходимости может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов".Там также напомнили, что объем производства сахарной свеклы в текущем сезоне увеличился до порядка 48 миллионов тонн в бункерном весе. "На сегодняшний день, по данным Союзроссахара, переработано 38 миллионов тонн корнеплода, из которых уже произведено 5,2 миллиона тонн сахара. Прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 миллионов тонн сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей", - уточняет министерство.Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара, что при росте оптовой стоимости сахара в первом квартале 2023 года выше 50–53 рублей за килограмм - в частности, производители связывали растущую динамику с ослаблением рубля, - существует вероятность появления нового соглашения, ограничивающего цены на сахар, написала ранее во вторник газета "Ведомости".Правительство в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня 2021 года, для масла - до 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20221214/produkty-1838616359.html

https://ria.ru/20221214/zerno-1838585973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть