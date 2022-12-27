https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841589362.html

Известные россияне рассказали, как встретят Новый год

Известные россияне рассказали, как встретят Новый год - РИА Новости, 27.12.2022

Известные россияне рассказали, как встретят Новый год

Российские политики, чиновники и известные артисты встретят 2023 год в кругу близких - с новогодними салатами, бокалом шампанского, старыми советскими фильмами... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:15

2022-12-27T11:15

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские политики, чиновники и известные артисты встретят 2023 год в кругу близких - с новогодними салатами, бокалом шампанского, старыми советскими фильмами и выступлением президента. Есть среди них те, кто отмечать Новый год будет еще более скромно, считая это неуместным в связи с проводимой специальной военной операцией, кто-то оставит большой стол для Рождества. Есть и такие, кто встретит 2023 год в самолете. Новый год в кругу семьиРоссийский президент Владимир Путин сообщил, что постарается встретить Новый год как обычно. "Чтобы рядышком были близкие люди", - добавил глава государства и пошутил, что тоже посмотрит обращение президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что будет встречать Новый год в Москве. Останется дома и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Я всегда Новый год праздную дома, не люблю ездить никуда... Всегда суета, больше каких-то чрезвычайных ситуаций происходит, когда передвигаются люди, поэтому лучше быть дома", - поделился он. А вот глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметит праздники за пределами столицы. "Новогодние праздники проведу с семьёй, отправимся в путешествие, посетим Вологодскую область", - поделился он. Из Москвы уедет также начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "Буду дома, с семьёй, в Ивановской области", - отметил он. Певец Лев Лещенко пока не решил, где встретит 2023 год. "Новый год буду или дома под елкой, или куда-нибудь с друзьями пойду", - сказал артист. А вот Рождество он будет справлять в деревне. Традиционный Новый год ожидается в семье председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. "Для меня Новый год - семейный праздник. Традиционно планирую встречать в кругу самых близких людей. За новогодним столом, под бой курантов вместе с родителями, дочками, близкими родственниками поднимем бокалы и пожелаем друг другу всего самого доброго и светлого", - рассказал Шапошников. Депутаты с пушкой, в тундре, на пробежке Большинство депутатов и сенаторов тоже встречают Новый год как все: с родными и близкими, за праздничным домашним столом, под украшенной живой или искусственной елкой. Но РИА Новости все же удалось отыскать тех, кто проведёт новогоднюю ночь более нестандартно. Так, депутат от ЕР Виталий Милонов, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал, что, судя по всему, встретит Новый год в расположении части, к которой он приписан, а украшать будет не елку, а свою пушку. "Я не скрою, что, как и любой отец, хотел бы встретить Новый год с детьми, и они очень этого ждут. Но почему-то что-то мне подсказывает, что украшать вместо елочки я буду свою пушку, и я уже присматриваюсь к шарикам и гирляндочкам", - заявил он. Вдали от родного дома проведёт новогоднюю ночь и глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Скорее всего, встретим праздник в деревянной избе в тундре - на русском севере, в Ненецком округе", - рассказал депутат. По его словам, украсить праздник должны мороз, хороший снег и чистый воздух. Артисту Дмитрию Певцову, входящему в думскую фракцию "Новых людей", приход Нового года возвестят не куранты, а церковные колокола: вместе с семьей он отправится в храм на новогоднюю ночную службу и молебен на Новолетие. После службы семья возвращается домой и сразу ложится спать без праздничного застолья, уточнил он. А у депутата от ЕР Султана Хамзаева новогоднее застолье будет, но безалкогольное: руководитель движения "Трезвая Россия" и Новый год предпочитает встречать без горячительных напитков. Наутро, когда большинство россиян ещё будет спать после возлияний, Хамзаев, по его словам, отправится на пробежку, как и его сторонники в 60 регионах. Рабочие праздники Среди собеседников агентства были и те, кто признался, что Новый год встретит за работой или вовсе не будет праздновать в традиционной форме. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко представит Россию на инаугурации президента в Бразилии 1 января, но на новогодних праздниках она хочет покататься на лыжах и наконец отоспаться. "Новый год у меня будет в самолете. Должность обязывает. Есть поручение, есть обязанность, есть долг, и я его выполню", - рассказала Матвиенко журналистам. Отказаться от обычной формы празднования Нового года в этом году решила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в этом году она не настроена на ту традиционную форму празднования, которая связана с тостами, музыкой и так далее. "Я не планирую отмечать, подниму бокал, послушаю президента, потому что каждый день мы сопереживаем с нашими ребятами специальную военную операцию, ту безумно сложную задачу, которую они выполняют… Молимся каждый день за их жизни и возвращение и, конечно, за быстрейшую нашу победу", - сказала Москалькова. От широкого празднества откажется и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, как правило, праздничные дни для него – это "настоящая рабочая пора", но Новый год он встретит дома. "В этом году тем более, как мне кажется, когда многие наши соотечественники находятся на линии огня, то как-то отмечать широко неуместно. Хочется пожелать одного - чтобы в эти новогодние дни не принесли горя в наши семьи, а были праздничными и радостными", - сообщил Швыдкой. Главный праздник в семье уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – это Рождество. "31 декабря соберемся вместе и пожелаем друг другу счастливого нового года. Но главный праздник для нашей православной семьи – Рождество. Закончится пост, и вот тогда мы накроем большой стол и обменяемся подарками", - поделилась Львова-Белова. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в праздники будет работать, но Новый год встретит традиционно с семьей. "Все новогодние праздники у меня рабочие. Но эта работа всегда приятная — в самом разгаре Всероссийская акция "Новый год в каждый дом", "Ёлка желаний", #мывместе. В общем, стараюсь создавать праздничное настроение как для своих родных, так и для жителей всей страны в рамках волонтёрских акций — в этом смысле у нас жаркий период", - рассказала Разуваева. Что касается традиций, то семья Разуваевой встречает Новый год в тематическом стиле. "У нас есть особая традиция — мы вместе выбираем тематический стиль для праздника и одеваемся в одной цветовой гамме. В этому году будем встречать Новый год в белом цвете", - поделилась глава Росмолодежи. Рабочие предновогодние дни будут также у певца Сергея Лазарева, но, несмотря на занятость, сам Новый год артист будет праздновать с детьми дома. "Я очень люблю праздники, поэтому несмотря на занятость, стараюсь всегда в такие дни быть дома. Встречать Новый год собираюсь просто: с моими детьми, в кругу родных и близких, обязательно с традиционным тазиком оливье. Тридцатого декабря дам большой сольный концерт в Сочи, а оттуда сразу же домой, к детям и новогодним хлопотам", - рассказал исполнитель. С оливье и без алкоголяКак и у многих российских семей, на столе у некоторых собеседников агентства будут традиционные новогодние салаты, а на фоне они также включат старые советские фильмы. Оливье, винегрет и селедка под шубой точно станут атрибутами праздника у российской телеведущей, основательницы, президента и руководительницы АНО "Артмедиаобразование" Арины Шараповой. "Мы встречаем в Москве, дома, под елочкой. Мы готовимся, закупаем продукты вкусные, создаем меню, наряжаем елки. Это будет абсолютно домашний, классный Новый год", - сказала Шарапова, отметив, что из-за напряженного рабочего графика говорить о традициях сложно, но она точно съест бумажку с желанием. Саксофонист Игорь Бутман тоже планирует провести домашний Новый год за салатом оливье. "Мы столько праздновали столетие джаза, что в Новый год хочется отдохнуть. Посмотреть телевизор, посидеть вдвоем с женой. Очень много событий за этот год, много путешествий, много выступлений… Хочется в Новый год сесть, поесть оливье и выпить шампанское", - поделился артист. А вот актер Николай Бурляев встретит 2023 год без шампанского и вовсе без алкоголя. "Праздновать как обычно в полном покое, без алкоголя. Я буду праздновать в кругу родных. Будем загородом", - рассказал Бурляев.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

https://realty.ria.ru/20221227/moskva-1840326278.html

https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841557429.html

https://ria.ru/20221227/bokal-1841551536.html

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Влада Копылова

новости культуры, политика, общество, россия, ксения разуваева, алексей шапошников, валентина матвиенко, новый год, владимир путин