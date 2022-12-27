https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841589362.html
Известные россияне рассказали, как встретят Новый год
Известные россияне рассказали, как встретят Новый год - РИА Новости, 27.12.2022
Известные россияне рассказали, как встретят Новый год
Российские политики, чиновники и известные артисты встретят 2023 год в кругу близких - с новогодними салатами, бокалом шампанского, старыми советскими фильмами... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:15
2022-12-27T11:15
2022-12-27T11:29
новости культуры
политика
общество
россия
ксения разуваева
алексей шапошников
валентина матвиенко
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские политики, чиновники и известные артисты встретят 2023 год в кругу близких - с новогодними салатами, бокалом шампанского, старыми советскими фильмами и выступлением президента. Есть среди них те, кто отмечать Новый год будет еще более скромно, считая это неуместным в связи с проводимой специальной военной операцией, кто-то оставит большой стол для Рождества. Есть и такие, кто встретит 2023 год в самолете. Новый год в кругу семьиРоссийский президент Владимир Путин сообщил, что постарается встретить Новый год как обычно. "Чтобы рядышком были близкие люди", - добавил глава государства и пошутил, что тоже посмотрит обращение президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что будет встречать Новый год в Москве. Останется дома и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Я всегда Новый год праздную дома, не люблю ездить никуда... Всегда суета, больше каких-то чрезвычайных ситуаций происходит, когда передвигаются люди, поэтому лучше быть дома", - поделился он. А вот глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметит праздники за пределами столицы. "Новогодние праздники проведу с семьёй, отправимся в путешествие, посетим Вологодскую область", - поделился он. Из Москвы уедет также начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "Буду дома, с семьёй, в Ивановской области", - отметил он. Певец Лев Лещенко пока не решил, где встретит 2023 год. "Новый год буду или дома под елкой, или куда-нибудь с друзьями пойду", - сказал артист. А вот Рождество он будет справлять в деревне. Традиционный Новый год ожидается в семье председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. "Для меня Новый год - семейный праздник. Традиционно планирую встречать в кругу самых близких людей. За новогодним столом, под бой курантов вместе с родителями, дочками, близкими родственниками поднимем бокалы и пожелаем друг другу всего самого доброго и светлого", - рассказал Шапошников. Депутаты с пушкой, в тундре, на пробежке Большинство депутатов и сенаторов тоже встречают Новый год как все: с родными и близкими, за праздничным домашним столом, под украшенной живой или искусственной елкой. Но РИА Новости все же удалось отыскать тех, кто проведёт новогоднюю ночь более нестандартно. Так, депутат от ЕР Виталий Милонов, участвующий в спецоперации на Украине, рассказал, что, судя по всему, встретит Новый год в расположении части, к которой он приписан, а украшать будет не елку, а свою пушку. "Я не скрою, что, как и любой отец, хотел бы встретить Новый год с детьми, и они очень этого ждут. Но почему-то что-то мне подсказывает, что украшать вместо елочки я буду свою пушку, и я уже присматриваюсь к шарикам и гирляндочкам", - заявил он. Вдали от родного дома проведёт новогоднюю ночь и глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Скорее всего, встретим праздник в деревянной избе в тундре - на русском севере, в Ненецком округе", - рассказал депутат. По его словам, украсить праздник должны мороз, хороший снег и чистый воздух. Артисту Дмитрию Певцову, входящему в думскую фракцию "Новых людей", приход Нового года возвестят не куранты, а церковные колокола: вместе с семьей он отправится в храм на новогоднюю ночную службу и молебен на Новолетие. После службы семья возвращается домой и сразу ложится спать без праздничного застолья, уточнил он. А у депутата от ЕР Султана Хамзаева новогоднее застолье будет, но безалкогольное: руководитель движения "Трезвая Россия" и Новый год предпочитает встречать без горячительных напитков. Наутро, когда большинство россиян ещё будет спать после возлияний, Хамзаев, по его словам, отправится на пробежку, как и его сторонники в 60 регионах. Рабочие праздники Среди собеседников агентства были и те, кто признался, что Новый год встретит за работой или вовсе не будет праздновать в традиционной форме. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко представит Россию на инаугурации президента в Бразилии 1 января, но на новогодних праздниках она хочет покататься на лыжах и наконец отоспаться. "Новый год у меня будет в самолете. Должность обязывает. Есть поручение, есть обязанность, есть долг, и я его выполню", - рассказала Матвиенко журналистам. Отказаться от обычной формы празднования Нового года в этом году решила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в этом году она не настроена на ту традиционную форму празднования, которая связана с тостами, музыкой и так далее. "Я не планирую отмечать, подниму бокал, послушаю президента, потому что каждый день мы сопереживаем с нашими ребятами специальную военную операцию, ту безумно сложную задачу, которую они выполняют… Молимся каждый день за их жизни и возвращение и, конечно, за быстрейшую нашу победу", - сказала Москалькова. От широкого празднества откажется и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, как правило, праздничные дни для него – это "настоящая рабочая пора", но Новый год он встретит дома. "В этом году тем более, как мне кажется, когда многие наши соотечественники находятся на линии огня, то как-то отмечать широко неуместно. Хочется пожелать одного - чтобы в эти новогодние дни не принесли горя в наши семьи, а были праздничными и радостными", - сообщил Швыдкой. Главный праздник в семье уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой – это Рождество. "31 декабря соберемся вместе и пожелаем друг другу счастливого нового года. Но главный праздник для нашей православной семьи – Рождество. Закончится пост, и вот тогда мы накроем большой стол и обменяемся подарками", - поделилась Львова-Белова. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в праздники будет работать, но Новый год встретит традиционно с семьей. "Все новогодние праздники у меня рабочие. Но эта работа всегда приятная — в самом разгаре Всероссийская акция "Новый год в каждый дом", "Ёлка желаний", #мывместе. В общем, стараюсь создавать праздничное настроение как для своих родных, так и для жителей всей страны в рамках волонтёрских акций — в этом смысле у нас жаркий период", - рассказала Разуваева. Что касается традиций, то семья Разуваевой встречает Новый год в тематическом стиле. "У нас есть особая традиция — мы вместе выбираем тематический стиль для праздника и одеваемся в одной цветовой гамме. В этому году будем встречать Новый год в белом цвете", - поделилась глава Росмолодежи. Рабочие предновогодние дни будут также у певца Сергея Лазарева, но, несмотря на занятость, сам Новый год артист будет праздновать с детьми дома. "Я очень люблю праздники, поэтому несмотря на занятость, стараюсь всегда в такие дни быть дома. Встречать Новый год собираюсь просто: с моими детьми, в кругу родных и близких, обязательно с традиционным тазиком оливье. Тридцатого декабря дам большой сольный концерт в Сочи, а оттуда сразу же домой, к детям и новогодним хлопотам", - рассказал исполнитель. С оливье и без алкоголяКак и у многих российских семей, на столе у некоторых собеседников агентства будут традиционные новогодние салаты, а на фоне они также включат старые советские фильмы. Оливье, винегрет и селедка под шубой точно станут атрибутами праздника у российской телеведущей, основательницы, президента и руководительницы АНО "Артмедиаобразование" Арины Шараповой. "Мы встречаем в Москве, дома, под елочкой. Мы готовимся, закупаем продукты вкусные, создаем меню, наряжаем елки. Это будет абсолютно домашний, классный Новый год", - сказала Шарапова, отметив, что из-за напряженного рабочего графика говорить о традициях сложно, но она точно съест бумажку с желанием. Саксофонист Игорь Бутман тоже планирует провести домашний Новый год за салатом оливье. "Мы столько праздновали столетие джаза, что в Новый год хочется отдохнуть. Посмотреть телевизор, посидеть вдвоем с женой. Очень много событий за этот год, много путешествий, много выступлений… Хочется в Новый год сесть, поесть оливье и выпить шампанское", - поделился артист. А вот актер Николай Бурляев встретит 2023 год без шампанского и вовсе без алкоголя. "Праздновать как обычно в полном покое, без алкоголя. Я буду праздновать в кругу родных. Будем загородом", - рассказал Бурляев.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
https://realty.ria.ru/20221227/moskva-1840326278.html
https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841557429.html
https://ria.ru/20221227/bokal-1841551536.html
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https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841382535.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, политика, общество, россия, ксения разуваева, алексей шапошников, валентина матвиенко, новый год, владимир путин
Новости культуры, Политика, Общество, Россия, Ксения Разуваева, Алексей Шапошников, Валентина Матвиенко, Новый год, Владимир Путин, Новый год — 2023
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские политики, чиновники и известные артисты встретят 2023 год в кругу близких - с новогодними салатами, бокалом шампанского, старыми советскими фильмами и выступлением президента. Есть среди них те, кто отмечать Новый год будет еще более скромно, считая это неуместным в связи с проводимой специальной военной операцией, кто-то оставит большой стол для Рождества. Есть и такие, кто встретит 2023 год в самолете.
Российский президент Владимир Путин
сообщил, что постарается встретить Новый год как обычно. "Чтобы рядышком были близкие люди", - добавил глава государства и пошутил, что тоже посмотрит обращение президента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
сообщил РИА Новости, что будет встречать Новый год в Москве
. Останется дома и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
. "Я всегда Новый год праздную дома, не люблю ездить никуда... Всегда суета, больше каких-то чрезвычайных ситуаций происходит, когда передвигаются люди, поэтому лучше быть дома", - поделился он.
А вот глава Минпросвещения Сергей Кравцов
отметит праздники за пределами столицы. "Новогодние праздники проведу с семьёй, отправимся в путешествие, посетим Вологодскую область", - поделился он.
Из Москвы уедет также начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
. "Буду дома, с семьёй, в Ивановской области", - отметил он.
Певец Лев Лещенко
пока не решил, где встретит 2023 год. "Новый год буду или дома под елкой, или куда-нибудь с друзьями пойду", - сказал артист. А вот Рождество он будет справлять в деревне.
Традиционный Новый год ожидается в семье председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова
. "Для меня Новый год - семейный праздник. Традиционно планирую встречать в кругу самых близких людей. За новогодним столом, под бой курантов вместе с родителями, дочками, близкими родственниками поднимем бокалы и пожелаем друг другу всего самого доброго и светлого", - рассказал Шапошников.
Депутаты с пушкой, в тундре, на пробежке
Большинство депутатов и сенаторов тоже встречают Новый год как все: с родными и близкими, за праздничным домашним столом, под украшенной живой или искусственной елкой. Но РИА Новости все же удалось отыскать тех, кто проведёт новогоднюю ночь более нестандартно.
Так, депутат от ЕР Виталий Милонов
, участвующий в спецоперации на Украине
, рассказал, что, судя по всему, встретит Новый год в расположении части, к которой он приписан, а украшать будет не елку, а свою пушку. "Я не скрою, что, как и любой отец, хотел бы встретить Новый год с детьми, и они очень этого ждут. Но почему-то что-то мне подсказывает, что украшать вместо елочки я буду свою пушку, и я уже присматриваюсь к шарикам и гирляндочкам", - заявил он.
Вдали от родного дома проведёт новогоднюю ночь и глава комитета Госдумы
по труду Ярослав Нилов
. "Скорее всего, встретим праздник в деревянной избе в тундре - на русском севере, в Ненецком округе", - рассказал депутат. По его словам, украсить праздник должны мороз, хороший снег и чистый воздух.
Артисту Дмитрию Певцову
, входящему в думскую фракцию "Новых людей", приход Нового года возвестят не куранты, а церковные колокола: вместе с семьей он отправится в храм на новогоднюю ночную службу и молебен на Новолетие. После службы семья возвращается домой и сразу ложится спать без праздничного застолья, уточнил он.
А у депутата от ЕР Султана Хамзаева
новогоднее застолье будет, но безалкогольное: руководитель движения "Трезвая Россия
" и Новый год предпочитает встречать без горячительных напитков. Наутро, когда большинство россиян ещё будет спать после возлияний, Хамзаев, по его словам, отправится на пробежку, как и его сторонники в 60 регионах.
Среди собеседников агентства были и те, кто признался, что Новый год встретит за работой или вовсе не будет праздновать в традиционной форме. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
представит Россию на инаугурации президента в Бразилии
1 января, но на новогодних праздниках она хочет покататься на лыжах и наконец отоспаться. "Новый год у меня будет в самолете. Должность обязывает. Есть поручение, есть обязанность, есть долг, и я его выполню", - рассказала Матвиенко журналистам.
Отказаться от обычной формы празднования Нового года в этом году решила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
. По ее словам, в этом году она не настроена на ту традиционную форму празднования, которая связана с тостами, музыкой и так далее.
"Я не планирую отмечать, подниму бокал, послушаю президента, потому что каждый день мы сопереживаем с нашими ребятами специальную военную операцию, ту безумно сложную задачу, которую они выполняют… Молимся каждый день за их жизни и возвращение и, конечно, за быстрейшую нашу победу", - сказала Москалькова.
От широкого празднества откажется и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
. По его словам, как правило, праздничные дни для него – это "настоящая рабочая пора", но Новый год он встретит дома.
"В этом году тем более, как мне кажется, когда многие наши соотечественники находятся на линии огня, то как-то отмечать широко неуместно. Хочется пожелать одного - чтобы в эти новогодние дни не принесли горя в наши семьи, а были праздничными и радостными", - сообщил Швыдкой.
Главный праздник в семье уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой
– это Рождество. "31 декабря соберемся вместе и пожелаем друг другу счастливого нового года. Но главный праздник для нашей православной семьи – Рождество. Закончится пост, и вот тогда мы накроем большой стол и обменяемся подарками", - поделилась Львова-Белова.
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева
в праздники будет работать, но Новый год встретит традиционно с семьей.
"Все новогодние праздники у меня рабочие. Но эта работа всегда приятная — в самом разгаре Всероссийская акция "Новый год в каждый дом", "Ёлка желаний", #мывместе. В общем, стараюсь создавать праздничное настроение как для своих родных, так и для жителей всей страны в рамках волонтёрских акций — в этом смысле у нас жаркий период", - рассказала Разуваева.
Что касается традиций, то семья Разуваевой встречает Новый год в тематическом стиле. "У нас есть особая традиция — мы вместе выбираем тематический стиль для праздника и одеваемся в одной цветовой гамме. В этому году будем встречать Новый год в белом цвете", - поделилась глава Росмолодежи.
Рабочие предновогодние дни будут также у певца Сергея Лазарева, но, несмотря на занятость, сам Новый год артист будет праздновать с детьми дома. "Я очень люблю праздники, поэтому несмотря на занятость, стараюсь всегда в такие дни быть дома. Встречать Новый год собираюсь просто: с моими детьми, в кругу родных и близких, обязательно с традиционным тазиком оливье. Тридцатого декабря дам большой сольный концерт в Сочи
, а оттуда сразу же домой, к детям и новогодним хлопотам", - рассказал исполнитель.
Как и у многих российских семей, на столе у некоторых собеседников агентства будут традиционные новогодние салаты, а на фоне они также включат старые советские фильмы. Оливье, винегрет и селедка под шубой точно станут атрибутами праздника у российской телеведущей, основательницы, президента и руководительницы АНО "Артмедиаобразование" Арины Шараповой
.
"Мы встречаем в Москве, дома, под елочкой. Мы готовимся, закупаем продукты вкусные, создаем меню, наряжаем елки. Это будет абсолютно домашний, классный Новый год", - сказала Шарапова, отметив, что из-за напряженного рабочего графика говорить о традициях сложно, но она точно съест бумажку с желанием.
Саксофонист Игорь Бутман
тоже планирует провести домашний Новый год за салатом оливье.
"Мы столько праздновали столетие джаза, что в Новый год хочется отдохнуть. Посмотреть телевизор, посидеть вдвоем с женой. Очень много событий за этот год, много путешествий, много выступлений… Хочется в Новый год сесть, поесть оливье и выпить шампанское", - поделился артист.
А вот актер Николай Бурляев
встретит 2023 год без шампанского и вовсе без алкоголя. "Праздновать как обычно в полном покое, без алкоголя. Я буду праздновать в кругу родных. Будем загородом", - рассказал Бурляев.