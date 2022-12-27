https://ria.ru/20221227/nikitin-1841597527.html

Андрей Никитин: жизнь военных должна стать проще, героев надо поддерживать

Андрей Никитин: жизнь военных должна стать проще, героев надо поддерживать - РИА Новости, 27.12.2022

Андрей Никитин: жизнь военных должна стать проще, героев надо поддерживать

Комиссия Госсовета по направлению "социальная политика" во главе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным уже готовит по поручению президента РФ... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:00

2022-12-27T13:00

2022-12-27T13:00

интервью

андрей никитин (политик)

россия

новгородская область

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Комиссия Госсовета по направлению "социальная политика" во главе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным уже готовит по поручению президента РФ Владимира Путина предложения по реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны спецоперации. В интервью РИА Новости Никитин рассказал, какая структура может взять на себя реабилитацию военных, и почему нужно прицельно заниматься ветеранами, а также о судьбе завода IKEA в регионе и планах сотрудничества новгородских предприятий с партнерами из Индии и Ирана. Беседовала Дарья Ураева.– Андрей Сергеевич, Новгородская область взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области и Энергодаром. Расскажите, какую помощь оказываете?– Безусловно, этот процесс не прекращается. В регионе работает наш представитель. И мы совместно с правительством области постоянно отслеживаем ситуацию и оказываем всю необходимую помощь. Мы стараемся оперативно восстанавливать разрушенные соцобъекты и дома. Работали над восстановлением районной больницы – хирургическое отделение было полностью разрушено. Помощь Васильевскому району также оказывают новгородские лесопереработчики, они предоставляют строительные материалы. Что касается Энергодара, сейчас стоит важная задача – обеспечить теплоснабжение города. Наши специалисты задействованы в монтаже котельных, работают и аварийные бригады, которые помогают коммунальным службам устранять последствия регулярных украинских обстрелов. Мы помогаем восстанавливать жилые объекты: новгородское стекло установлено в энергодарских квартирах, пострадавших от обстрелов, в здании администрации города, а также используется на заводе по производству стеклопакетов. Наша задача – сделать так, чтобы, несмотря на то, что район прифронтовой и находится под обстрелом, у людей была нормальная жизнь, конечно, насколько это возможно. Могу сказать, у нас уже есть уверенность, что каких-либо критических сложностей в зимний период там не будет.– Вы в ноябре и сами приезжали в Энергодар. Планируете ли еще поездки в город?– Да, я там был два раза. Но и моя команда, профильные министры бывают в городе по мере необходимости. Я тоже планирую поездку, но, думаю, уже после Нового года. Мне, безусловно, нужно там бывать, чтобы понимать реальную обстановку и помогать решать существующие проблемы.– Если говорить о помощи новым территориям в целом – выпускают ли новгородские предприятия продукцию для их нужд?– Конечно. Наши предприниматели активно включились в работу. Для восстановления энергетической инфраструктуры на новых территориях новгородские предприятия поставляют трансформаторы нового поколения. Нам уже сообщают, что они выдерживают любое перенапряжение. Новгородские предприниматели, как я уже сказал, также закрывают потребности в металлопластиковых окнах, выбитых после обстрелов. У нас в регионе производятся и поставляются блок-контейнеры для строительства в Мариуполе, сотрудничаем и с застройщиками жилья в Донецке.– Начали ли предприятия Новгородской области выпускать продукцию для нужд спецоперации?– Да, у нас есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые работают в этом направлении. Кроме них есть ряд непрофильных предприятий, которые расширили свою товарную линейку или перепрофилировались под нужды российской армии. У нас уже начали изготавливать продукцию для экипировки, формы для военнослужащих, налажено производство спальных мешков и термоизоляционных ковриков. Одно из предприятий готово в перспективе выпускать балаклавы и ветровлагозащитные костюмы.– Какую поддержку власти Новгородской области оказывают мобилизованным жителям региона?– Всем, кто пошел добровольцем или был мобилизован, оказывается помощь. И это помимо общероссийских выплат, которые были установлены президентом. Мы регулярно, примерно раз в месяц, отправляем в зону спецоперации конвои с гуманитарной помощью, в том числе обогреватели, дизель-генераторы – все, что нужно нашим военным, чтобы максимально комфортно жить в полевых условиях. В Новгородской области также создан центр срочной социальной помощи, специалисты которого проводят комплексную оценку нуждаемости семей военнослужащих в мерах поддержки и дополнительных услугах. Например, им оказываются юридические, социальные услуги, дети получают бесплатное горячее питание в школах, для них организован бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатные путевки на отдых, санаторно-курортное лечение, оказывается и психологическая помощь. Такие семьи освобождены от оплаты детского сада и дополнительных занятий, кружков и секций.– Вы лично находитесь в контакте с семьями мобилизованных, получаете от них обратную связь?– Вы знаете, у нас небольшой регион, не так много мобилизованных, и я стараюсь, по крайней мере, знать о том, что происходит с подавляющим большинством семей. Бывает, где-то я вмешиваюсь в какую-то ситуацию, прошу обратить внимание своих коллег на какие-то вещи. У нас три года назад традиция появилась: когда началась пандемия коронавируса, и стало понятно, что мы не сможем на 9 мая провести массовые мероприятия, я тогда просто сел и обзвонил всех ветеранов войны на территории региона. Это было очень полезно, потому что я с ними со всеми познакомился. И стало понятно, что нет ничего сложного в общем-то в том, чтобы понимать, как живут семьи наших мобилизованных и добровольцев, чтобы оказывать им внимание и необходимую помощь.– Президент говорил о необходимости разработки комплексной программы реабилитации военнослужащих. Занимаетесь ли вы этим вопросом по линии комиссии Госсовета?– Сейчас этот вопрос по поручению президента прорабатывается в правительстве. Безусловно, регионы тоже задействованы в этой работе, в том числе и по линии Госсовета. Мы сформулировали на уровне комиссии предложения по организации этой работы. Я считаю, что военнослужащие, которые отдают долг Родине, вернувшись из зоны спецоперации, должны получать комплексную поддержку: это и медицинская реабилитация, и психологическая реабилитация. Медицина – это вообще базовый уровень помощи, это даже обсуждаться не может. Но также я считаю, что должны быть какие-то льготы для военнослужащих и их семей при поступлении в университеты, дополнительные преференции при открытии бизнеса, возможно, даже беспроцентные кредиты. Их жизнь должна стать проще – потому что героев надо поддерживать. Именно такие меры поддержки сейчас обсуждаются, прорабатываются на уровне правительства. Думаю, это будет комплексная федеральная система.В Новгородской области уже сегодня на практике мы оказываем помощь военнослужащим не только в лечении, но и берем на социальное сопровождение всех членов семьи, помогаем с оформлением выплат, пособий, поиском работы. Мы не должны допустить, чтобы, вернувшись с военной службы, мужчины замыкались в себе, особенно те, кто получил тяжелое ранение, они должны быть под защитой государства. У нас в области все обеспечены такой поддержкой. Но встает вопрос, сколько таких людей будет в дальнейшем, и понадобятся ли на это какие-то дополнительные средства, мощности. И, конечно же, вопрос ресурсов: средства реабилитации бывают разные, продвинутые и не очень, но какими мы будем обеспечивать наших ветеранов? Например, можно поставить обычный протез, а можно бионический, предоставить инвалидную коляску обычную или с электроприводом, на которой можно даже путешествовать. Как вы понимаете, цена у них очень разная. Именно эти вопросы сейчас обсуждаются.– То есть можно ожидать какого-то конкретного решения относительно, как вы сказали выше, федеральной комплексной программы реабилитации?– Я думаю, это будет какое-то системное решение, да. Мне представляется, что это могла бы быть какая-то новая структура, созданная на базе правительства, например, и которая будет прицельно заниматься ветеранами. А в регионах можно открыть ее филиалы, подразделения. Мы гордимся своей страной, и никому не хочется повторять опыт 1990-х годов, когда ребята из Чечни возвращались никому не нужные, и никто ими не занимался. Я думаю, в самое ближайшее время будет принято решение о такой комплексной системе. Возможно, в январе-феврале.– Вы как глава комиссии Госсовета по социальной политике предлагали обсудить возможность создания в России алиментного фонда. Расскажите, будет ли реализована идея?– Давайте начнем с того, зачем в России нужен алиментный фонд. Есть простой пример: если человек нарушает правила дорожного движения, то ему приходит штраф, и если он этот штраф не оплатит, то начинает работать государственная машина принуждения. А что происходит, если человек не платит алименты? Второй родитель должен сам бегать по судам, за приставами. Поэтому предложение экспертов нашей комиссии было следующим: выплачивать за должника из государственного алиментного фонда. В дальнейшем с того, кто не платил алименты, будет принудительно взыскано в пользу государства. Это бы решило очень большую проблему, в которой оказываются, в основном, женщины. Если мы обратимся к социологическим исследованиям и зададимся вопросом, почему женщины принимают решение больше не рожать детей, то одна из основных причин – это неуверенность в партнере. И создание такой системы поддержки как алиментный фонд помогло бы и в этом контексте. Но идея, к сожалению, не была поддержана еще на уровне дискуссии в рамках Госсовета. Пока принято решение, что такую поддержку можно оказывать в рамках уже существующей системы пособий на детей. И второе – ужесточили ответственность для тех, кто не платит алименты.– В мае президент дал поручение вашей комиссии Госсовета совместно с АСИ обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей в регионах и подготовить предложения по их тиражированию. Я знаю, что такой доклад направлен в администрацию президента. Расскажите, получили ли поддержку содержащиеся в нем инициативы?– Все верно, предложения по тиражированию лучших практик уже представлены президенту. Я могу как раз рассказать об этих практиках, которые указаны в докладе. Во многих субъектах введены региональные материнские капиталы, выделяются земельные участки. В некоторых регионах семьям с шестью и более детьми предоставляется автотранспорт, оказывается поддержка в части улучшения жилищных условий. Существенной поддержкой многодетных семей также являются льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Значительная работа проводится и по содействию в трудоустройстве многодетным родителям, в том числе в рамках механизма социального контракта. Особое внимание регионами уделяется детям из многодетных семей, им помогают в получении основного или профессионального образования, создаются семейные детские сады, оказываются услуги социальной няни. Также многодетным семьям предоставляется санаторно-курортное лечение, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Тут стоит отметить, что во многих регионах важным направлением является работа по популяризации образа многодетной семьи. Это в том числе и социальная реклама семейных ценностей, семейного образа жизни и многодетности. Особое значение в реализации подобного типа практик имеют социально ориентированные некоммерческие организации. Но я считаю, что для того, чтобы престиж многодетных семей стал настоящим, нужны более радикальные меры. Нужно понимание общества, уважение к многодетным семьям. Для этого, на мой взгляд, нам еще предстоит пройти очень большой путь. Президент об этом тоже недавно говорил: о том, что те меры поддержки многодетных семей, которые сегодня есть в нашей стране, они недостаточны для решения демографических проблем. Об этом говорила и Татьяна Алексеевна Голикова.Что касается доклада АСИ, действительно, была проделана очень большая работа. Я хотел бы за это поблагодарить экспертов агентства, его руководителя Светлану Витальевну Чупшеву. И эти наработки станут основой для экспертной дискуссии, на основании которой уже будут выработаны конкретные решения. Я скажу так: инвестиции в детей, их развитие – это самая лучшая возможность для нашей страны в перспективе преодолеть все вызовы и обеспечить технологический суверенитет.– У вас в области действует такая замечательная практика, как система долговременного ухода за пожилыми людьми. Насколько она востребована, и планируется ли тиражировать этот опыт на другие регионы?– Новгородская область реализует этот пилотный проект уже с 2018 года. У нас в регионе проживают 586 тысяч человек, из которых 180,7 тысячи – граждане пожилого возраста и инвалиды. Родственники, которые были вынуждены самостоятельно ухаживать за пожилыми членами семьи, теперь получили возможность вернуться на работу или сохранить имеющуюся. За годы реализации проект показал эффективность, именно поэтому президент дал поручение запустить систему еще в пяти регионах, чтобы отработать эталонную модель долговременного ухода для ее внедрения впоследствии на территории всей Российской Федерации. В Новгородской области новый "пилот" с 2023 года предполагает многократное увеличение численности получателей бесплатного пакета социальных услуг с 300 до 2187 человек. Для оказания услуг долговременного ухода будет трудоустроено не менее 1300 помощников по уходу, включая родственников пожилых граждан и инвалидов. На это из федерального бюджета в будущем году запланировано выделить 743,2 миллиона рублей – это в 10 раз больше финансирования текущего года. Сейчас программа финансируется только за счет регионального бюджета.Объясню, чем такая помощь отличается от работы социальной службы. Обычный соцработник приходит раз-два в неделю, помогает старику, покупает продукты, может помыть посуду, убраться, помочь помыться. Это удобно одиноким людям, которым просто нужна такого рода помощь. Как мы знаем, социальные службы работают таким образом во всех регионах нашей страны. Долговременный же уход необходим, когда человек лежачий, когда за ним нужен постоянный присмотр. И как мы выяснили благодаря пилотным регионам, эта система очень востребована и хорошо себя зарекомендовала. Еще очень важен тот факт, что она позволяет не помещать пожилых граждан в дома престарелых. Уже в будущем годы мы дадим работу одной тысяче женщин старше 50 лет, которым сложно найти работу. Можно сказать, мы завод новый открываем.– А какая зарплата будет у такого социального работника?– Я думаю, это будет средняя по региону заработная плата.– Андрей Сергеевич, есть ли у вас информация, на каком этапе сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде?– Сделка на финальном этапе. Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации. После чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение.– Можете назвать этих потенциальных покупателей?– Нет, это коммерческая информация, которую я не могу разглашать. Могу только сказать, что все потенциальные инвесторы побывали на заводе, со всем ознакомились. В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия. Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца I квартала 2023 года.– А что будет после продажи – проконтролируете сохранность рабочих мест и самого производства?– Конечно. Смотрите, какой вообще смысл покупать и закрывать хорошо работающее предприятие? Ведь те преимущества, которые есть в регионе, и благодаря которым IKEA когда-то открылась у нас – логистика, хороший кадровый потенциал – они же никуда не делись. Производство будет сохранено, кадровый костяк сохранился. То есть запустить предприятие можно будет очень быстро. Тут еще нужно понимать, что наш завод – универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA. Конечно, не отрицаю, я и сам переживаю, мне важно, чтобы пришел хороший инвестор, который подойдет к вопросу серьезно.– Среди кандидатов есть такой?– Есть. Но нужно дождаться решения, и уже после мы будем разговаривать с инвестором о его дальнейших планах. И, поверьте, я точно не буду молчать, если меня что-то не будет устраивать. Это будет открытый, честный разговор о возобновлении производства, мерах поддержки. Ведь раньше, в силу иностранного капитала, завод не мог обращаться в отечественные институты развития промышленности, экспорта. Российские собственники такую возможность будут иметь, и правительство области будет им помогать – безусловно, только в случае сохранения занятости, загруженности, уровня заработных плат.– Эксперты считают, что привлекательность мощностей IKEA по производству мебели без каналов продажи, логистики и дизайнерских решений, ранее являвшихся частью единого бизнес-процесса, вызывает сомнения. Что вы все-таки думаете на этот счет?– Как я уже сказал выше, завод появился в нашем регионе благодаря логистике и сырьевой базе, и эти оба фактора остаются неизменными, определяя конкурентную себестоимость выпускаемой на заводе продукции. Мне также известно, что окончательное решение по продаже бизнеса, скажем так, единым лотом, куда могли бы войти как магазины, так и заводы, пока не принято.– Вы недавно были в Индии с рабочим визитом, где представляли инвестиционный потенциал региона. Удалось достичь конкретных договоренностей с инвесторами?– Мы обсуждали самый важный вопрос – дальнейшее развитие атомной станции "Куданкулам". Сегодня там строятся два новых реактора. Наше предприятие ПАО "Контур" Корпорации Сплав является одним из ключевых поставщиков для АЭС. Для строительства станции наше предприятие уже более 15 лет производит и поставляет трубопроводную арматуру и оборудование, которое устанавливается в различных системах безопасности и жизнеобеспечения атомной станции. Но я хочу сказать, что, помимо атомной отрасли, новгородский "Контур" рассматривается со стороны Индии как поставщик комплектующих в нефтегазовой отрасли. Переговоры ведутся через "Росатом".В целом по итогам визита я могу сказать, что интерес российской и индийской сторон в налаживании сотрудничества в социально-экономических сферах обоюдный. Было очень приятно видеть, что индусы высоко оценивают качество той продукции, которая производится на новгородской земле. Из конкретных сфер, которые одинаково актуальны и взаимовыгодны для обеих сторон, – медицина, радиоэлектроника, совместные научные разработки, а также создание совместных предприятий и продуктов, которых нам сейчас не хватает. Что касается радиоэлектроники, новгородские производители провели очень успешно переговоры. Индийская промышленность может обеспечить то, что ранее поставлялось в Россию из Европы. Но и для новгородских компаний практически во всех отраслях наступило время роста и развития. С надежными партнерами на Востоке мы предупредим возможные риски в обеспечении оборудованием и технологиями. Также в планах региона – наладить фармацевтическое партнерство с Индией, перенять опыт в сфере сельхозпереработки. Регион готов инвестировать в высокие технологии, создавать совместные предприятия. Кроме того, к сотрудничеству с индийскими партерами готово наше предприятие пищевой промышленности "Сташевское" – первый в России производитель диетических безглютеновые хлопьев. Раньше такие хлопья для людей, которым нужна специальная диета, производили только в Европе. Соответственно, индийские сети заинтересовались этой продукцией, отправим им пробные партии.– Кстати, не обсуждается ли вопрос перехода на торговые расчеты в рупиях с партнерами из Индии?– Вы знаете, это больше всего от банков зависит – какие схемы они предложат. Но я могу сказать, что есть банки, которые предлагают прямые расчеты рупии-рубль, минуя доллары. Это уже возможно и, мне кажется, что многие новгородские производители выберут этот вариант. Но мы навязывать им не будем, должны быть доступны все имеющиеся возможности.– Планируете ли продолжать практику таких бизнес-миссий?– В ближайшее время – нет. Но такие визиты прорабатываются в будущем, ведь из года в год они доказывают свою эффективность. На будущий год планируем бизнес-миссии в Казахстан, Узбекистан, Египет, Турцию и, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволит, в Китай. Также в 2023 году ожидаем визиты в регион для знакомства с нашими предприятиями представителей деловых кругов Казахстана и Сербии.– Иранские инвесторы Kourosh Food Industry заявляли, что намерены построить завод по переработке масличных культур в Новгородской области. Как идут переговоры?– Иранские инвесторы приезжали в Великий Новгород две недели назад. Это были первые переговоры с представителями вышеуказанной компании. С нашей стороны во встрече приняли участие представители Агентства развития Новгородской области, регионального министерства сельского хозяйства и администрации Новгородского района. Коллеги обсудили основные параметры проекта, условия предоставления земельных участков для вложения масштабных инвестиций. Сейчас мы ждем от иранской стороны подробное описание проекта и требования, предъявляемые к инвестиционной площадке: в части площади земельного участка, объемов потребления воды, электричества, инфраструктуры в целом. Это поможет нам понять, как наш регион может включиться в реализацию проекта.– Говоря о текущих вопросах в регионе, как вы оцениваете эпидемиологическую обстановку?– Пока опасного прироста заболеваемости нет, ни по ковиду, ни по гриппу и ОРВИ. Роспотребнадзор отслеживает ситуацию и, если потребуется, будут вводить ограничения. Но пока не прогнозируют новой волны. Конечно, меры профилактики рекомендуются, особенно в период сезонных вирусов. В частности, я рекомендовал носить маски в общественных местах, поликлиниках, на транспорте.– Какое решение принято относительно проведения новогодних мероприятий в регионе?– Мы организуем праздник для детей. Это необходимо для сохранения сложившихся традиций. По моему поручению дети участников спецоперации смогут посетить все мероприятия бесплатно. Детские праздники в Новгородской области будут яркими и интересными. Вместе с тем, я призвал глав муниципальных образований проанализировать затраты на новогодние мероприятия и все-таки скорректировать планы. Никакого, как говорится, пира во время чумы мы создавать не будем, без салютов. Но поздравить детей, создать праздничное настроение на улицах города – обязательно нужно. А что касается перераспределения сэкономленных средств для нужд военнослужащих, у нас на эти цели и так денег хватает. Так что эти деньги муниципалитеты направят на ремонт дорог, благоустройство территорий и так далее.– Новгородская область готова, как поставщик елок для центральной России, подарить праздник всем? Учитывая сложности с поставками из Дании и Польши…– Готова. Елок хватает. Мы готовы закрыть этот дефицит, с елками полный порядок. Только для нашего региона в этом году для новогодних праздников мы заготовили 3104 ели и 550 сосен. Елок хватит всем.– Куда в Новгородской области вы бы посоветовали туристам поехать на новогодние праздники?– Думаю, каждый сможет провести время интересно и активно, отдохнуть всей семьей, зарядиться на 2023 год, и даже поверить в чудо. Советую посетить главную Софийскую площадь Великого Новгорода – там будет сказочная атмосфера. Такой нашу площадь точно еще никто не видел: пышная елка, яркие украшения. Особая атмосфера также ждет гостей Старой Руссы. К слову, взглянуть на украшенный снежный город там можно с высоты водонапорной башни со столетней историей, а еще прогуляться по новой набережной Достоевского, заглянуть в музей писателя и познакомиться с его творчеством. Интересно будет прогуляться по обновленной Соборной площади в Валдае, после чего отправиться, например, кататься на лыжах или коньках. В общем, развлечения найдутся для каждого. В новогодние каникулы будет работать Рождественская ярмарка, в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы" пройдут праздничные гуляния "Новогодье" и "Святки". Музеи и дома народного творчества по всему региону подготовили экскурсии, выставки, мастер-классы. Да еще и зима в этом году на нашей стороне – снежная, морозная. Поэтому и любители зимних активностей не будут скучать, смогут посетить горнолыжные курорты "Мстинские горки" и "Любогорье".

https://ria.ru/20221219/nosachev-1839697828.html

https://ria.ru/20221209/lechenie-1837356502.html

https://ria.ru/20220821/dolgi-1811053164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/ikea-1841311007.html

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https://ria.ru/20221227/puteshestviya-1841444004.html

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новгородская область

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Артем Смирнов

интервью, андрей никитин (политик), россия, новгородская область