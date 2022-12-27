КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт
Военный эксперт Леонков: КНДР испытывала свои дроны и заодно прощупывала ПВО Южной Кореи
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился.
"Пустить разведчиков, чтобы они полетали в районе параллели, может, даже залезли в воздушное пространство – это всегда искушение. Пилотируемые аппараты, конечно, гораздо заметнее для систем ПВО. Кроме того, КНДР наверняка в курсе, как американские Patriot облажались с дронами хуситов в Саудовской Аравии. Думаю, имея эту информацию, КНДР решила протестировать, что там у Южной Кореи с ПВО", - сказал Леонков.
Однако, видимо, по каким-то причинам управление дронами было потеряно, и те углубились вглубь Южной Кореи. "Северная Корея ранее не была замечена в странах-лидерах в разработке беспилотников, но они следуют за трендами и создают собственными силами свои летательные аппараты. Вероятно, было потеряно управление в результате сбоя или работы средств радиоэлектронной борьбы", - заметил эксперт.
Леонков подчеркнул, что ситуация продемонстрировала неготовность сухопутной компоненты южнокорейской системы ПВО отреагировать на залет дронов.
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"Именно поэтому Южная Корея поднимала в воздух вертолеты и самолеты на перехват северокорейских дронов. По идее, должна была сработать ПВО и хлопнуть дроны, как только они пересекли границу. Сейчас в военных кругах Южной Кореи в связи с этим переполох, так как это новый вид провокационных действий со стороны Пхеньяна, и теперь надо к нему готовиться", - отметил он.
Эксперт отметил, что на 38-й параллели постоянно происходят различного рода провокации и контрпровокации.