https://ria.ru/20221227/koreya-1841595824.html

КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт

КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022

КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт

КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:33

2022-12-27T11:33

2022-12-27T11:33

технологии

южная корея

сеул

алексей леонков

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился. "Пустить разведчиков, чтобы они полетали в районе параллели, может, даже залезли в воздушное пространство – это всегда искушение. Пилотируемые аппараты, конечно, гораздо заметнее для систем ПВО. Кроме того, КНДР наверняка в курсе, как американские Patriot облажались с дронами хуситов в Саудовской Аравии. Думаю, имея эту информацию, КНДР решила протестировать, что там у Южной Кореи с ПВО", - сказал Леонков. Однако, видимо, по каким-то причинам управление дронами было потеряно, и те углубились вглубь Южной Кореи. "Северная Корея ранее не была замечена в странах-лидерах в разработке беспилотников, но они следуют за трендами и создают собственными силами свои летательные аппараты. Вероятно, было потеряно управление в результате сбоя или работы средств радиоэлектронной борьбы", - заметил эксперт. Леонков подчеркнул, что ситуация продемонстрировала неготовность сухопутной компоненты южнокорейской системы ПВО отреагировать на залет дронов. "Именно поэтому Южная Корея поднимала в воздух вертолеты и самолеты на перехват северокорейских дронов. По идее, должна была сработать ПВО и хлопнуть дроны, как только они пересекли границу. Сейчас в военных кругах Южной Кореи в связи с этим переполох, так как это новый вид провокационных действий со стороны Пхеньяна, и теперь надо к нему готовиться", - отметил он. Эксперт отметил, что на 38-й параллели постоянно происходят различного рода провокации и контрпровокации.

https://ria.ru/20221227/koreya-1841583851.html

https://ria.ru/20221220/kndr-1839896285.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841356655.html

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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технологии, южная корея, сеул, алексей леонков, кндр (северная корея), в мире