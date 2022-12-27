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КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022
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КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт
КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт - РИА Новости, 27.12.2022
КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт
КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:33
2022-12-27T11:33
технологии
южная корея
сеул
алексей леонков
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился. "Пустить разведчиков, чтобы они полетали в районе параллели, может, даже залезли в воздушное пространство – это всегда искушение. Пилотируемые аппараты, конечно, гораздо заметнее для систем ПВО. Кроме того, КНДР наверняка в курсе, как американские Patriot облажались с дронами хуситов в Саудовской Аравии. Думаю, имея эту информацию, КНДР решила протестировать, что там у Южной Кореи с ПВО", - сказал Леонков. Однако, видимо, по каким-то причинам управление дронами было потеряно, и те углубились вглубь Южной Кореи. "Северная Корея ранее не была замечена в странах-лидерах в разработке беспилотников, но они следуют за трендами и создают собственными силами свои летательные аппараты. Вероятно, было потеряно управление в результате сбоя или работы средств радиоэлектронной борьбы", - заметил эксперт. Леонков подчеркнул, что ситуация продемонстрировала неготовность сухопутной компоненты южнокорейской системы ПВО отреагировать на залет дронов. "Именно поэтому Южная Корея поднимала в воздух вертолеты и самолеты на перехват северокорейских дронов. По идее, должна была сработать ПВО и хлопнуть дроны, как только они пересекли границу. Сейчас в военных кругах Южной Кореи в связи с этим переполох, так как это новый вид провокационных действий со стороны Пхеньяна, и теперь надо к нему готовиться", - отметил он. Эксперт отметил, что на 38-й параллели постоянно происходят различного рода провокации и контрпровокации.
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южная корея
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технологии, южная корея, сеул, алексей леонков, кндр (северная корея), в мире
Технологии, Южная Корея, Сеул, Алексей Леонков, КНДР (Северная Корея), В мире
11:33 27.12.2022
 
КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт

Военный эксперт Леонков: КНДР испытывала свои дроны и заодно прощупывала ПВО Южной Кореи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. КНДР проводила испытания беспилотников собственной разработки, одновременно проверяя эффективность ПВО Южной Кореи, но вследствие потери управления дроны углубились в воздушное пространство соседней страны, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В понедельник пять северокорейских дронов вторглись в воздушное пространство Южной Кореи, один из них достиг окрестностей Сеула. В Южной Корее в ответ подняли в воздух истребители, вертолеты и другие средства, за пять часов они выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли их сбить. При этом один штурмовик по неустановленной причине разбился.
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"Пустить разведчиков, чтобы они полетали в районе параллели, может, даже залезли в воздушное пространство – это всегда искушение. Пилотируемые аппараты, конечно, гораздо заметнее для систем ПВО. Кроме того, КНДР наверняка в курсе, как американские Patriot облажались с дронами хуситов в Саудовской Аравии. Думаю, имея эту информацию, КНДР решила протестировать, что там у Южной Кореи с ПВО", - сказал Леонков.
Однако, видимо, по каким-то причинам управление дронами было потеряно, и те углубились вглубь Южной Кореи. "Северная Корея ранее не была замечена в странах-лидерах в разработке беспилотников, но они следуют за трендами и создают собственными силами свои летательные аппараты. Вероятно, было потеряно управление в результате сбоя или работы средств радиоэлектронной борьбы", - заметил эксперт.
Леонков подчеркнул, что ситуация продемонстрировала неготовность сухопутной компоненты южнокорейской системы ПВО отреагировать на залет дронов.
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Эксперт отметил, что на 38-й параллели постоянно происходят различного рода провокации и контрпровокации.
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