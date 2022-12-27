https://ria.ru/20221227/koreya-1841583851.html

Лидер Южной Кореи отметил плохую подготовку армии после инцидента с дронами

Лидер Южной Кореи отметил плохую подготовку армии после инцидента с дронами - РИА Новости, 27.12.2022

Лидер Южной Кореи отметил плохую подготовку армии после инцидента с дронами

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что проникновение дронов КНДР в страну показывает многолетний недостаток тренировок армии в плане обращения с... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:02

2022-12-27T11:02

2022-12-27T11:08

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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что проникновение дронов КНДР в страну показывает многолетний недостаток тренировок армии в плане обращения с беспилотниками, косвенно обвинив предыдущую администрацию в слишком миролюбивой политике в отношении Северной Кореи, передает агентство Рёнхап. "Глядя на то, как с 2017 года полностью отсутствовали тренировки и должным образом не осуществлялись усилия по ответу на (возможное проникновение – ред.) дронов и создание таких сил, я полагаю, люди ясно увидели опасность (проведения – ред.) политики в отношении Северной Кореи, которая опиралась на добрые намерения Северной Кореи и военные соглашения", - заявил президент. Как отмечает агентство, Юн Сок Ёль таким образом раскритиковал предыдущую администрацию Мун Чжэ Ина, который был президентом с 2017 года, за то, что та проводила политику в отношении КНДР с опорой на дипломатические усилия и переговоры. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Сообщается, что один из пяти беспилотников проник на территорию Южной Кореи в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северного района Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника проникли с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841483726.html

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южная корея

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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, мун чжэ ин, технологии