11:02 27.12.2022 (обновлено: 11:08 27.12.2022)
Лидер Южной Кореи отметил плохую подготовку армии после инцидента с дронами
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отметил плохую подготовку армии из-за инцидента с КНДР
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что проникновение дронов КНДР в страну показывает многолетний недостаток тренировок армии в плане обращения с беспилотниками, косвенно обвинив предыдущую администрацию в слишком миролюбивой политике в отношении Северной Кореи, передает агентство Рёнхап.
"Глядя на то, как с 2017 года полностью отсутствовали тренировки и должным образом не осуществлялись усилия по ответу на (возможное проникновение – ред.) дронов и создание таких сил, я полагаю, люди ясно увидели опасность (проведения – ред.) политики в отношении Северной Кореи, которая опиралась на добрые намерения Северной Кореи и военные соглашения", - заявил президент.
Как отмечает агентство, Юн Сок Ёль таким образом раскритиковал предыдущую администрацию Мун Чжэ Ина, который был президентом с 2017 года, за то, что та проводила политику в отношении КНДР с опорой на дипломатические усилия и переговоры.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны.
Сообщается, что один из пяти беспилотников проник на территорию Южной Кореи в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северного района Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника проникли с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись.