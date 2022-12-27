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Эксперт рассказал, зачем КНДР отправили дроны в Южную Корею - РИА Новости, 27.12.2022
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Эксперт рассказал, зачем КНДР отправили дроны в Южную Корею
Эксперт рассказал, зачем КНДР отправили дроны в Южную Корею - РИА Новости, 27.12.2022
Эксперт рассказал, зачем КНДР отправили дроны в Южную Корею
КНДР засылкой дронов в Южную Корею хотела показать некомпетентность нынешнего правительства президента Юн Сок Ёля, а также оказать психологическое давление,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:46
2022-12-27T15:46
технологии
юн сок ель
южная корея
сеул
пхеньян
google
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СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. КНДР засылкой дронов в Южную Корею хотела показать некомпетентность нынешнего правительства президента Юн Сок Ёля, а также оказать психологическое давление, демонстрируя, что в любой момент в будущем способна отправить на Юг более совершенный беспилотник, заявил РИА Новости профессор Кёнсанского государственного университета Пак Чон Чхоль. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. По мнению профессора, целью отправки северокорейских дронов в Южную Корею никак не могла быть разведка или съемка территорий, ведь все данные, что можно получить таким способом, уже давно в открытом доступе благодаря спутниковым картам и онлайн-ресурсам, к которым у Пхеньяна, несомненно, есть доступ. "Тут силен психологический фактор. Ведь сами по себе эти дроны являются технологически отсталыми. Сама разведка не является целью их отправки. Дроны сделали съемку местности? Это не имеет никакого смысла. Сейчас в Google и Naver вся эта информация в открытом доступе. К тому же они не снимали какие-то важные военные объекты, не долетели до Ёнсана (где находится министерство обороны, командование и президентская администрация Южной Кореи - ред.), а даже если бы и долетели, там с дрона ничего не увидишь. На мой взгляд, (КНДР - ред.) просто хотела показать некомпетентность администрации президента Юн Сок Ёля. Эти дроны не настолько технически совершенны, чтобы сыграть сильную роль в военном или политическом плане или резко повлиять на межкорейские отношения. Вот если бы их сразу уничтожили, то Северная Корея несколько потеряла бы лицо", - пояснил эксперт. Пак Чон Чхоль также считает, что у КНДР могут быть и более совершенные модели беспилотников. "Сейчас они (КНДР - ред.) послали отстающие по технологиям модели, но где-то они наверняка собрали и более технически совершенные. Поэтому я считаю, что с самого начала цель этой акции - в психологическом воздействии", - добавил он. ПОДРОБНОСТИ ИНЦИДЕНТА Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны. Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы - ред.), где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.
https://ria.ru/20221227/bespilotniki-1841654782.html
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южная корея
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технологии, юн сок ель, южная корея, сеул, пхеньян, google
Технологии, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Пхеньян, Google
15:46 27.12.2022
 
Эксперт рассказал, зачем КНДР отправили дроны в Южную Корею

Эксперт Чхоль: отправив дроны, КНДР хотела показать некомпетентность властей Южной Кореи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 дек - РИА Новости. КНДР засылкой дронов в Южную Корею хотела показать некомпетентность нынешнего правительства президента Юн Сок Ёля, а также оказать психологическое давление, демонстрируя, что в любой момент в будущем способна отправить на Юг более совершенный беспилотник, заявил РИА Новости профессор Кёнсанского государственного университета Пак Чон Чхоль.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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По мнению профессора, целью отправки северокорейских дронов в Южную Корею никак не могла быть разведка или съемка территорий, ведь все данные, что можно получить таким способом, уже давно в открытом доступе благодаря спутниковым картам и онлайн-ресурсам, к которым у Пхеньяна, несомненно, есть доступ.
"Тут силен психологический фактор. Ведь сами по себе эти дроны являются технологически отсталыми. Сама разведка не является целью их отправки. Дроны сделали съемку местности? Это не имеет никакого смысла. Сейчас в Google и Naver вся эта информация в открытом доступе. К тому же они не снимали какие-то важные военные объекты, не долетели до Ёнсана (где находится министерство обороны, командование и президентская администрация Южной Кореи - ред.), а даже если бы и долетели, там с дрона ничего не увидишь. На мой взгляд, (КНДР - ред.) просто хотела показать некомпетентность администрации президента Юн Сок Ёля. Эти дроны не настолько технически совершенны, чтобы сыграть сильную роль в военном или политическом плане или резко повлиять на межкорейские отношения. Вот если бы их сразу уничтожили, то Северная Корея несколько потеряла бы лицо", - пояснил эксперт.
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Лидер Южной Кореи отметил плохую подготовку армии после инцидента с дронами
Пак Чон Чхоль также считает, что у КНДР могут быть и более совершенные модели беспилотников.
"Сейчас они (КНДР - ред.) послали отстающие по технологиям модели, но где-то они наверняка собрали и более технически совершенные. Поэтому я считаю, что с самого начала цель этой акции - в психологическом воздействии", - добавил он.
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ПОДРОБНОСТИ ИНЦИДЕНТА
Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны.
Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы - ред.), где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.
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КНДР испытывала свои дроны и прощупывала ПВО Южной Кореи, считает эксперт
 
ТехнологииЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулПхеньянGoogle
 
 
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