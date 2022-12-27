https://ria.ru/20221227/bespilotniki-1841654782.html
Военные в Южной Корее усовершенствуют возможности отслеживания дронов
Военные в Южной Корее усовершенствуют возможности отслеживания дронов - РИА Новости, 27.12.2022
Военные в Южной Корее усовершенствуют возможности отслеживания дронов
Военные Южной Кореи пообещали тщательно проверить и улучшить свои возможности отслеживания дронов после того, как армия не смогла уничтожить проникшие на... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:28
2022-12-27T14:28
2022-12-27T14:28
юн сок ель
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи пообещали тщательно проверить и улучшить свои возможности отслеживания дронов после того, как армия не смогла уничтожить проникшие на территорию страны беспилотники КНДР, сообщили в минобороны Южной Кореи. Ранее сообщалось, что армия Южной Кореи признала свои ограниченные возможности отслеживания и уничтожения малых разведывательных дронов противника, после того как в понедельник не смогла уничтожить пять проникших не территорию страны малых беспилотников КНДР. Военные пояснили, что упустили дроны в том числе потому, что не могли атаковать в районах с мирным населением. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на заседании правительства во вторник пообещал усилить возможности военных по наблюдению и разведке, ускорить запланированное создание подразделения дронов в армии, внедрить беспилотники-невидимки. Военные планируют проводить соответствующие регулярные учения и внедрять системы для уничтожения беспилотников без причинения ущерба гражданским лицам. "Наша армия тщательно проверит, как в каждом подразделении эксплуатируется ударная техника и средства разведки для подготовки к провокациям беспилотников врага, а также агрессивно внедрит ударные средства, в то же время активно эксплуатируя средства разведки так, чтобы в самом начале обнаруживать беспилотники врага", - заявил глава операционного штаба Объединенного комитета начальников штабов Кан Син Чхоль на брифинге минобороны Южной Кореи. Он также сообщил, что армия обеспечит получение "некинетических" ударных возможностей, таких как лазеры и радары, системы глушения сигнала, а также беспилотники-невидимки, чтобы укрепить общие оперативные возможности по борьбе с дронами. Кроме того, военные будут настаивать на скорейшем создании подразделения беспилотных летательных аппаратов для проведения операций разведки и наблюдения за ключевыми военными объектами противника. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов сделали по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны. Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред), где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.
https://ria.ru/20221227/bpla-1841625594.html
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https://ria.ru/20221227/koreya-1841583851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юн сок ель, южная корея, в мире
Юн Сок Ель, Южная Корея, В мире
Военные в Южной Корее усовершенствуют возможности отслеживания дронов
Военные Южной Кореи пообещали проверить и усовершенствовать возможности отслеживания БПЛА
СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Военные Южной Кореи пообещали тщательно проверить и улучшить свои возможности отслеживания дронов после того, как армия не смогла уничтожить проникшие на территорию страны беспилотники КНДР, сообщили в минобороны Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что армия Южной Кореи признала свои ограниченные возможности отслеживания и уничтожения малых разведывательных дронов противника, после того как в понедельник не смогла уничтожить пять проникших не территорию страны малых беспилотников КНДР. Военные пояснили, что упустили дроны в том числе потому, что не могли атаковать в районах с мирным населением.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
на заседании правительства во вторник пообещал усилить возможности военных по наблюдению и разведке, ускорить запланированное создание подразделения дронов в армии, внедрить беспилотники-невидимки.
Военные планируют проводить соответствующие регулярные учения и внедрять системы для уничтожения беспилотников без причинения ущерба гражданским лицам.
"Наша армия тщательно проверит, как в каждом подразделении эксплуатируется ударная техника и средства разведки для подготовки к провокациям беспилотников врага, а также агрессивно внедрит ударные средства, в то же время активно эксплуатируя средства разведки так, чтобы в самом начале обнаруживать беспилотники врага", - заявил глава операционного штаба Объединенного комитета начальников штабов Кан Син Чхоль на брифинге минобороны Южной Кореи.
Он также сообщил, что армия обеспечит получение "некинетических" ударных возможностей, таких как лазеры и радары, системы глушения сигнала, а также беспилотники-невидимки, чтобы укрепить общие оперативные возможности по борьбе с дронами. Кроме того, военные будут настаивать на скорейшем создании подразделения беспилотных летательных аппаратов для проведения операций разведки и наблюдения за ключевыми военными объектами противника.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул
в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов сделали по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров.
Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация страны.
Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред), где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.