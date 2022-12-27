https://ria.ru/20221227/belorussiya-1841590861.html

Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко

Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко - РИА Новости, 27.12.2022

Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко

Правительства России и Белоруссии работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей, и главам государств "уже есть, о чем поговорить",... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:19

2022-12-27T11:19

2022-12-27T11:19

союзное государство

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россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей, и главам государств "уже есть, о чем поговорить", заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Наши правительства работают довольно напряженно. Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть, о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", - сказал Путин. Он назвал обстановку Русского музея, в котором проходит встреча, весьма подходящей. "Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. И хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам. Я имею ввиду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте. Тем не менее, жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужное решение для того, чтобы они решались эффективно", - сказал президент России. В Петербурге 26-27 декабря по инициативе президента РФ проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

https://ria.ru/20221219/putin-1839854884.html

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белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург