Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко
Путин отметил работу правительств России и Белоруссии по реализации договоренностей
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии работают довольно напряженно для реализации достигнутых договоренностей, и главам государств "уже есть, о чем поговорить", заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Наши правительства работают довольно напряженно. Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть, о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", - сказал Путин.
Он назвал обстановку Русского музея, в котором проходит встреча, весьма подходящей. "Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка, поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. И хорошая обстановка, чтобы поговорить и в том числе по серьезным делам. Я имею ввиду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте. Тем не менее, жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужное решение для того, чтобы они решались эффективно", - сказал президент России.
В Петербурге 26-27 декабря по инициативе президента РФ проходит неформальная встреча глав государств СНГ. В ней участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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