https://ria.ru/20221227/aviatsiya-1841556624.html

Итоги года: авиация в зоне турбулентности

Итоги года: авиация в зоне турбулентности - РИА Новости, 27.12.2022

Итоги года: авиация в зоне турбулентности

Российская авиация в уходящем году получила ответы на вопросы, которые год назад эксперты могли задать только гипотетически: что будет с отраслью, если... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:12

2022-12-27T09:12

2022-12-27T09:12

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская авиация в уходящем году получила ответы на вопросы, которые год назад эксперты могли задать только гипотетически: что будет с отраслью, если запретить поставки гражданских самолетов и запчастей из Европы и США? А если еще заставить зарубежных лизингодателей разорвать все контракты с российскими авиакомпаниями, запретить техобслуживание и страхование самолетов? А если и вовсе закрыть небо? "Главный итог 2022 года: авиаотрасль России показала устойчивость в условиях беспрецедентных санкций - не произошло того, на что они были нацелены", - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Но для россиян перемены стали очень значительны: изменились привычные маршруты, системы бронирования. Ведь неба для полета в уходящем году стало меньше: Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли его для российских самолетов, и Россия ответила им зеркально, закрыв свое воздушное пространство для авиакомпаний недружественных стран. В таких условиях пассажирам оставалось только пристегнуть ремни покрепче и ждать, когда лайнер вылетит из зоны турбулентности. От винта! Объемы авиаперевозок в России за год снизились, но не критически. Если в 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов пассажиров, то в 2022 году они немного "не дотянут" до поставленной в марте президентом страны цели в 100 миллионов пассажиров. Минтранс в конце ноября признал, что авиакомпании перевезут за год только 94-96 миллионов пассажиров. Главная причина спада - ограничение внутренних перелетов над прилегающими к Украине территориями – до сих пор закрыты 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Ограничение международных перевозок не имело колоссальных последствий для их объема, считает эксперт Пантелеев, поскольку было компенсировано перераспределением самолетов на доступные направления. При этом число зарубежных направлений за год сократилось почти в пять раз. По данным Росавиации, по состоянию на середину декабря, прямые рейсы из России выполнялись в 22 страны: Азербайджан, Армению, Беларусь, Узбекистан, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Кубу, Лаос, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Шри-Ланку, Таджикистан, Туркменистан, Турцию. Год назад таких направлений было более 100. Удержать высоту отрасли помогло государство: в течение года авиакомпаниям было выделено 100 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, еще 19,54 миллиарда - на возврат пассажирам стоимости отмененных билетов, 2,9 миллиарда - грузовым авиаперевозчикам, 15 миллиардов - на поддержку системы организации воздушного движения, и еще 7,5 миллиарда - временно закрытым аэропортам юга и центральной части России. Кроме того, более 27 миллиардов рублей было направлено на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование дальневосточной "Авроры". В Росавиации РИА Новости сообщили, что уже сейчас можно сделать вывод: меры господдержки показали свою эффективность и позволили сократить негативные последствия западных санкций. По мнению ведомства, господдержка позволила избежать существенного падения авиаперевозок на внутренних линиях, роста цен на авиабилеты, массовых увольнений авиаперсонала. Также принятые меры сохранили мобильность населения и поддержали необходимый уровень безопасности полетов. Родные крылья Главный вывод, который пришлось сделать отрасли по итогам года - стране остро необходимы собственные самолеты, программное обеспечение и все сервисы. Самолетов у российских авиакомпаний достаточно, чтобы удовлетворить спрос на перевозки на ближайший год, но поддержание летной годности импортного парка с каждым годом будет становиться все дороже. "Во второй половине десятилетия главным источником для восполнения провозных емкостей будет поставка новых отечественных самолетов", - отмечает Пантелеев. Среди важных достижений он назвал и форсированный переход на отечественные системы бронирования, который компании осуществили в уходящем году. "В мировой практике трудно найти случай, чтобы миграция на новую систему бронирования происходила в столь сжатые сроки и без масштабных долгосрочных сбоев. Это был колоссальный вызов для наших разработчиков IT-систем и авиакомпаний, и они справились", - сказал он. Техобслуживанием и ремонтом зарубежных самолетов теперь занимаются российские компании. "Сегодня мы видим, что на большинство типов воздушных судов иностранного производства российские провайдеры имеют разрешительные документы от авиавластей РФ на техобслуживание и ремонт, подтверждены компетенции по ремонту отдельных комплектующих для "иномарок", - рассказал Пантелеев. "Остаются, конечно, открытые вопросы с ремонтом двигателей, ряда электронных блоков. Но здесь, как мы видим, идут работы по налаживанию взаимодействия с третьими странами, которые не поддерживают санкции", - сказал эксперт, отметив также роль параллельного импорта. По его словам, на данный момент авиакомпании имеют достаточное количество расходных материалов и запчастей. "Можно сделать вывод, что отрасль с этим вызовом справляется", - заявил эксперт. За горизонтом Общие итоги года для отрасли эксперт оценивает позитивно, ожидая, что финансовые результаты в целом будут положительными. "Исходя из этого, финансовых дыр у авиакомпаний и массовых банкротств по итогам работы в текущем году не предвидится", - сказал он. Прогноз эксперта по ценам на авиабилеты для пассажиров звучит приятно: стоимость перелета в 2023 году не покажет заметного роста, если сохранится стабильность текущих условий и продолжится господдержка. При этом могут появиться новые возможности для полетов россиян на международных направлениях. "Уверен, что в 2023 году переговоры российских авиавластей с другими странами дадут весомые результаты, которые приведут к открытию полетов по новым направлениям", – заявил Пантелеев. Западные страны уже осознали, что облетать Россию дорого, и задумались о возобновлении полетов в ее воздушном пространстве. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш предупредил, что европейские перевозчики из-за этих ограничений будут проигрывать конкуренцию китайцам.

https://ria.ru/20221225/reysy-1841175072.html

https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840729586.html

https://ria.ru/20221222/rosaviatsiya-1840465051.html

https://ria.ru/20221226/samolet-1841526555.html

https://ria.ru/20221018/avaibilety-1824550122.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная ассоциация воздушного транспорта, итоги года