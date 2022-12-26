https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html
В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело
В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело - РИА Новости, 26.12.2022
В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:52
2022-12-26T08:52
2022-12-26T11:58
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Как выяснилось, в субботу ночью в дежурную часть Василеостровского района позвонили и рассказали о том, что на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы стоит разбитая каршеринговая машина Kia Rio. Спустя некоторое время в квартире на улице Челюскина полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в совершении преступления.Детали ДТП устанавливают. Уголовное дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, kia rio
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Kia Rio
08:52 26.12.2022 (обновлено: 11:58 26.12.2022)
В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело
В Петербурге задержали водителя автомобиля каршеринга, на крыше которого нашли тело
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как выяснилось, в субботу ночью в дежурную часть Василеостровского района позвонили и рассказали о том, что на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы стоит разбитая каршеринговая машина Kia Rio.
"Нарядом дорожной полиции <…> на крыше указанного автомобиля с видимыми признаками ДТП обнаружен труп мужчины 1983 года рождения", — сказано в сообщении.
Спустя некоторое время в квартире на улице Челюскина полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в совершении преступления.
Детали ДТП устанавливают. Уголовное дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.