https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html

В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело

В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело - РИА Новости, 26.12.2022

В Петербурге задержали водителя автомобиля, на крыше которого нашли тело

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:52

2022-12-26T08:52

2022-12-26T11:58

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

kia rio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Как выяснилось, в субботу ночью в дежурную часть Василеостровского района позвонили и рассказали о том, что на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы стоит разбитая каршеринговая машина Kia Rio. Спустя некоторое время в квартире на улице Челюскина полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в совершении преступления.Детали ДТП устанавливают. Уголовное дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20221225/voditel-1841230807.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, kia rio