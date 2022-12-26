https://ria.ru/20221226/tokaev-1841434580.html
Уходящий год выдался сложным для мирового сообщества, заявил Токаев
Уходящий год выдался сложным для мирового сообщества, заявил Токаев - РИА Новости, 26.12.2022
Уходящий год выдался сложным для мирового сообщества, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что 2022 год выдался сложным для всего мирового сообщества, но страны СНГ продолжили принимать меры для... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:49
2022-12-26T15:49
2022-12-26T16:06
снг
содружество
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что 2022 год выдался сложным для всего мирового сообщества, но страны СНГ продолжили принимать меры для укрепления потенциала Содружества."Уходящий год для всего мирового сообщества выдался сложным, и в этих условиях в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.По словам президента Казахстана, в течение года было проведено свыше 80 крупных мероприятий, реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей, укрепление авторитета организации."Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах по итогам астанинского саммита в октябре", - добавил он.
https://ria.ru/20221209/integratsiya-1837456235.html
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снг, содружество , в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, санкт-петербург
СНГ, Содружество , В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Санкт-Петербург
15:49 26.12.2022 (обновлено: 16:06 26.12.2022)
Уходящий год выдался сложным для мирового сообщества, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев заявил, что 2022 год выдался сложным для мирового сообщества