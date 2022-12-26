Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/sng-1841452891.html
Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле
Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле - РИА Новости, 26.12.2022
Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по странам СНГ усилить работу по созданию благоприятных условий для торговли и устранению имеющихся... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:36
2022-12-26T16:36
касым-жомарт токаев
казахстан
снг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_636:0:3049:1357_1920x0_80_0_0_b583048b42b8cd59236d7886e3ace35f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по странам СНГ усилить работу по созданию благоприятных условий для торговли и устранению имеющихся барьеров. "Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. По его словам, поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. "Мы надеемся, конечно, на активное участие соответствующих министров", - отметил президент Казахстана. Кроме того, по его мнению, нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.
https://ria.ru/20221210/tovarooborot-1837759376.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_98e7b4da151a622a57b7157872c9a98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, снг, экономика
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, СНГ, Экономика
16:36 26.12.2022
 
Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Токаев призвал коллег по СНГ создавать благоприятные условия для взаимной торговли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по странам СНГ усилить работу по созданию благоприятных условий для торговли и устранению имеющихся барьеров.
"Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. По его словам, поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. "Мы надеемся, конечно, на активное участие соответствующих министров", - отметил президент Казахстана.
Кроме того, по его мнению, нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 18:15
Лавров оценил перспективы взаимной торговли России и Казахстана
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанСНГЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала