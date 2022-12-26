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Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле - РИА Новости, 26.12.2022

Токаев призвал коллег по СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по странам СНГ усилить работу по созданию благоприятных условий для торговли и устранению имеющихся... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:36

2022-12-26T16:36

2022-12-26T16:36

касым-жомарт токаев

казахстан

снг

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег по странам СНГ усилить работу по созданию благоприятных условий для торговли и устранению имеющихся барьеров. "Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. По его словам, поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. "Мы надеемся, конечно, на активное участие соответствующих министров", - отметил президент Казахстана. Кроме того, по его мнению, нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ.

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Кирилл Волков

касым-жомарт токаев, казахстан, снг, экономика