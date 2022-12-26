https://ria.ru/20221226/sng-1841435953.html

Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ

Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ - РИА Новости, 26.12.2022

Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:52

2022-12-26T15:52

2022-12-26T16:17

снг

касым-жомарт токаев

казахстан

санкт-петербург

содружество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности."Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Принятая в рамках казахстанского председательства программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.По словам президента Казахстана, для адаптации организации к современным глобальным реалиям "предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене"."В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества", - добавил он.

https://ria.ru/20221225/sammit-1841209062.html

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снг, касым-жомарт токаев, казахстан, санкт-петербург, содружество