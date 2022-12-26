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Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
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Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ
Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ - РИА Новости, 26.12.2022
Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:52
2022-12-26T16:17
снг
касым-жомарт токаев
казахстан
санкт-петербург
содружество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности."Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Принятая в рамках казахстанского председательства программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.По словам президента Казахстана, для адаптации организации к современным глобальным реалиям "предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене"."В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества", - добавил он.
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снг, касым-жомарт токаев, казахстан, санкт-петербург, содружество
СНГ, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Санкт-Петербург, Содружество
15:52 26.12.2022 (обновлено: 16:17 26.12.2022)
 
Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для СНГ

Токаев заявил, что сотрудничество в сфере безопасности имеет для СНГ большое значение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности.
"Взаимодействие в сфере безопасности имеет очень большое значение. Принятая в рамках казахстанского председательства программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам", - сказал он на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
По словам президента Казахстана, для адаптации организации к современным глобальным реалиям "предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене".
"В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества", - добавил он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 14:20
Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Петербурге
 
СНГКасым-Жомарт ТокаевКазахстанСанкт-ПетербургСодружество
 
 
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