09:36 26.12.2022 (обновлено: 10:58 26.12.2022)
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск
Financial Times: украинские войска несут большие потери и страдают от сильной усталости
© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.
"Украинские войска, <...> конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов", — отметил собеседник издания.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.
Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими.
В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.