https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html

СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск

СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск

Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:36

2022-12-26T09:36

2022-12-26T10:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны. "Украинские войска, <...> конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов", — отметил собеседник издания.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.

https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины