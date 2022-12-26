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СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск
Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:36
2022-12-26T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны. "Украинские войска, &lt;...&gt; конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов", — отметил собеседник издания.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих. В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.
https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
09:36 26.12.2022 (обновлено: 10:58 26.12.2022)
 
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск

Financial Times: украинские войска несут большие потери и страдают от сильной усталости

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери и сильно измотаны, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного советника по вопросам обороны.
"Украинские войска, <...> конечно, сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, им нужно больше оружия и боеприпасов", — отметил собеседник издания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 15:45
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство своих военных
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала заявление, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных в ходе конфликта. Впоследствии этот абзац из текста удалили, а соответствующий фрагмент выступления вырезали из видео.
Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими.
В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин заявил, что только за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
В сентябре же министр обороны России Сергей Шойгу привел данные ведомства: более 61 тысячи человек погибшими и 49 тысяч — ранеными.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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