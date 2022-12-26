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Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор - РИА Новости, 26.12.2022
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Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор - РИА Новости, 26.12.2022
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор
Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:41
2022-12-26T13:41
экономика
александр башкин
россия
вячеслав володин
налоги
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по предотвращению оттока капитала, считает сенатор Александр Башкин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье сообщил, что ведётся работа над изменениями в законодательство, предусматривающими отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения. "Многие эксперты заявили, что такой шаг станет справедливым наказанием для уехавших, таким возмездием для них. Но на самом деле это не политическая, а исключительно экономическая защитная мера, призванная предотвратить отток капитала из России", - заявил Башкин РИА Новости. Он пояснил, что когда сотрудник российской компании работает в России, то и заработанные деньги тратит здесь, что идет на пользу российской экономике. "Любой экономике невыгоден отток капитала за рубеж, поэтому и необходимо принять эту меру. С введением повышенной ставки налогообложения российская экономика ничего не будет терять от того, что эти россияне тратят деньги за границей, поэтому, по сути, ничего не поменяется", - считает сенатор. Башкин отметил, что уехавшие за границу граждане РФ не совершили ни административного, ни уголовного преступления, поэтому о наказании для них не может быть и речи. "Но есть моральная сторона при этом, как относиться к тем, кто уехал из страны в трудную минуту. И, как вторичное следствие, введение повышенных налогов либо кого-то простимулирует вернуться, когда люди поймут, что находиться за границей неудобно, накладно и уезжать невыгодно, либо заставит понести определенные издержки тех, кто не захочет возвращаться", - заявил он.
https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html
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экономика, александр башкин, россия, вячеслав володин, налоги, совет федерации рф
Экономика, Александр Башкин, Россия, Вячеслав Володин, Налоги, Совет Федерации РФ
13:41 26.12.2022
 
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор

Башкин: повышение налогов для уехавших будет не наказанием, а мерой против оттока капитала

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по предотвращению оттока капитала, считает сенатор Александр Башкин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье сообщил, что ведётся работа над изменениями в законодательство, предусматривающими отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения.
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Эсеры поддержали идею повышения налогов для россиян, покинувших страну
"Многие эксперты заявили, что такой шаг станет справедливым наказанием для уехавших, таким возмездием для них. Но на самом деле это не политическая, а исключительно экономическая защитная мера, призванная предотвратить отток капитала из России", - заявил Башкин РИА Новости.
Он пояснил, что когда сотрудник российской компании работает в России, то и заработанные деньги тратит здесь, что идет на пользу российской экономике. "Любой экономике невыгоден отток капитала за рубеж, поэтому и необходимо принять эту меру. С введением повышенной ставки налогообложения российская экономика ничего не будет терять от того, что эти россияне тратят деньги за границей, поэтому, по сути, ничего не поменяется", - считает сенатор.
Башкин отметил, что уехавшие за границу граждане РФ не совершили ни административного, ни уголовного преступления, поэтому о наказании для них не может быть и речи. "Но есть моральная сторона при этом, как относиться к тем, кто уехал из страны в трудную минуту. И, как вторичное следствие, введение повышенных налогов либо кого-то простимулирует вернуться, когда люди поймут, что находиться за границей неудобно, накладно и уезжать невыгодно, либо заставит понести определенные издержки тех, кто не захочет возвращаться", - заявил он.
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ЭкономикаАлександр БашкинРоссияВячеслав ВолодинНалогиСовет Федерации РФ
 
 
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