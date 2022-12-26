https://ria.ru/20221226/nalogi-1841388368.html
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор - РИА Новости, 26.12.2022
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор
Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:41
2022-12-26T13:41
2022-12-26T13:41
экономика
александр башкин
россия
вячеслав володин
налоги
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по предотвращению оттока капитала, считает сенатор Александр Башкин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье сообщил, что ведётся работа над изменениями в законодательство, предусматривающими отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения. "Многие эксперты заявили, что такой шаг станет справедливым наказанием для уехавших, таким возмездием для них. Но на самом деле это не политическая, а исключительно экономическая защитная мера, призванная предотвратить отток капитала из России", - заявил Башкин РИА Новости. Он пояснил, что когда сотрудник российской компании работает в России, то и заработанные деньги тратит здесь, что идет на пользу российской экономике. "Любой экономике невыгоден отток капитала за рубеж, поэтому и необходимо принять эту меру. С введением повышенной ставки налогообложения российская экономика ничего не будет терять от того, что эти россияне тратят деньги за границей, поэтому, по сути, ничего не поменяется", - считает сенатор. Башкин отметил, что уехавшие за границу граждане РФ не совершили ни административного, ни уголовного преступления, поэтому о наказании для них не может быть и речи. "Но есть моральная сторона при этом, как относиться к тем, кто уехал из страны в трудную минуту. И, как вторичное следствие, введение повышенных налогов либо кого-то простимулирует вернуться, когда люди поймут, что находиться за границей неудобно, накладно и уезжать невыгодно, либо заставит понести определенные издержки тех, кто не захочет возвращаться", - заявил он.
https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр башкин, россия, вячеслав володин, налоги, совет федерации рф
Экономика, Александр Башкин, Россия, Вячеслав Володин, Налоги, Совет Федерации РФ
Повышение налогов для уехавших россиян не будет наказанием, уверен сенатор
Башкин: повышение налогов для уехавших будет не наказанием, а мерой против оттока капитала
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предложение ввести повышенную ставку налогообложения для покинувших Россию будет являться не наказанием для них, а лишь сугубо экономической мерой по предотвращению оттока капитала, считает сенатор Александр Башкин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в воскресенье сообщил, что ведётся работа над изменениями в законодательство, предусматривающими отмену преференций для покинувших РФ и введения для них повышенной ставки налогообложения.
"Многие эксперты заявили, что такой шаг станет справедливым наказанием для уехавших, таким возмездием для них. Но на самом деле это не политическая, а исключительно экономическая защитная мера, призванная предотвратить отток капитала из России", - заявил Башкин РИА Новости.
Он пояснил, что когда сотрудник российской компании работает в России
, то и заработанные деньги тратит здесь, что идет на пользу российской экономике. "Любой экономике невыгоден отток капитала за рубеж, поэтому и необходимо принять эту меру. С введением повышенной ставки налогообложения российская экономика ничего не будет терять от того, что эти россияне тратят деньги за границей, поэтому, по сути, ничего не поменяется", - считает сенатор.
Башкин отметил, что уехавшие за границу граждане РФ не совершили ни административного, ни уголовного преступления, поэтому о наказании для них не может быть и речи. "Но есть моральная сторона при этом, как относиться к тем, кто уехал из страны в трудную минуту. И, как вторичное следствие, введение повышенных налогов либо кого-то простимулирует вернуться, когда люди поймут, что находиться за границей неудобно, накладно и уезжать невыгодно, либо заставит понести определенные издержки тех, кто не захочет возвращаться", - заявил он.