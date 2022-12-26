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В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 26.12.2022
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В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:54
2022-12-26T11:07
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть", - сообщила Ракова, отвечая на вопрос, хватает ли в больницах коек для заболевших гриппом и ОРВИ. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Влада Копылова
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здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:54 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
 
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом

Заммэра Ракова: в Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в медиабанкСтационар для лечения пациентов
Стационар для лечения пациентов - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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Стационар для лечения пациентов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть", - сообщила Ракова, отвечая на вопрос, хватает ли в больницах коек для заболевших гриппом и ОРВИ.
Читайте полный текст интервью >>>
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 09:36
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Здоровье - ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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