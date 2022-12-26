https://ria.ru/20221226/koyki-1841279964.html

В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом

В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом

В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:54

2022-12-26T08:54

2022-12-26T11:07

здоровье - общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть", - сообщила Ракова, отвечая на вопрос, хватает ли в больницах коек для заболевших гриппом и ОРВИ. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221223/karantin-1840735785.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, анастасия ракова , москва