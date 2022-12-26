https://ria.ru/20221226/koyki-1841279964.html
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:54
2022-12-26T08:54
2022-12-26T11:07
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть", - сообщила Ракова, отвечая на вопрос, хватает ли в больницах коек для заболевших гриппом и ОРВИ. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:54 26.12.2022 (обновлено: 11:07 26.12.2022)
В Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
Заммэра Ракова: в Москве развернули более 3500 коек для пациентов с ОРВИ и гриппом
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Москве для борьбы с ОРВИ и гриппом развернуты 3,5 тысячи коек, они на 30% пусты, с учетом спада заболеваемости нехватки коек не ожидается, рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть", - сообщила Ракова, отвечая на вопрос, хватает ли в больницах коек для заболевших гриппом и ОРВИ.