https://ria.ru/20221226/rakova-1841301402.html

Анастасия Ракова: Москва не прекращает помогать семьям мобилизованных

Анастасия Ракова: Москва не прекращает помогать семьям мобилизованных - РИА Новости, 26.12.2022

Анастасия Ракова: Москва не прекращает помогать семьям мобилизованных

Об итогах года в социальной сфере столицы, помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании, о борьбе с коронавирусом и гриппом, а также о... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:00

2022-12-26T11:00

2022-12-26T12:09

интервью

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02cd33cdf6fbda51e0dda202906d24d0.jpg

Об итогах года в социальной сфере столицы, помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании, о борьбе с коронавирусом и гриппом, а также о свадебных рекордах и москвичах-долгожителях в интервью РИА Новости рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Беседовали Мария Зыбина и Ольга Овчинникова.– Анастасия Владимировна, спасибо большое, что уделили нам время для интервью в конце года. И начнем с подведения итогов. Как прошел год для социальной сферы Москвы, все ли удалось реализовать?– Год, действительно, был очень непростой. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и внутренние сложности, я могу с уверенностью сказать, что все, что мы наметили в социальной сфере, мы реализуем, и практически ни по одному из них мы не сбили темпы движения. Конечно, основной проект, всем уже известный – это программа модернизации московских поликлиник, 69 поликлиник вышли из ремонта, и в этом году мы ввели в ремонт 132 поликлиники. Из них три откроются уже 26 декабря, шесть – в начале года, и, как сказал мэр, в следующем году эту масштабную программу капитального ремонта мы закончим. Год мы не стояли на месте и вместе с созданием новых мощностей и ремонтом занимались активно обучением персонала, особенно врачей общей практики.Как обычно, занимаемся цифровизацией поликлиник, вы знаете, что в этом году у нас все детские поликлиники перешли исключительно на электронную медицинскую карту и старые бумажные карты вывезены из зданий поликлиник, что исключает вообще возможность обращаться к ним.Все проекты в онкологии нам удалось реализовать. Год начали с открытия нового онкологического корпуса в первой онкологической больнице, хирургического корпуса. На полную мощность у нас запустилась больница в Коммунарке, у которой серьезный онкологический профиль. И вот буквально две недели назад мы открыли центр амбулаторной онкологической помощи для жителей южного округа города, крупнейший в России. Более того, этот год мы посвятили отработке всех клинических путей пациентов с момента подозрения на заболевание до верификации диагноза, лечения, последующее диспансерное наблюдение, так, чтобы это был бесшовный путь и максимально быстрый для пациента.Серьезно занимаемся развитием и специальных центров круглосуточного наблюдения для людей с различными когнитивными нарушениями. В этом году мы закончили программу создания новых мощностей для этих категорий людей, и в эксплуатацию вводим 11 корпусов, создав дополнительно две тысячи мест, отрабатывая новый стандарт.Хорошо продвинулись мы в этом году и с программой развития центров московского долголетия. Мы начинали год с небольшого количества, сейчас у нас уже их 70.Образование – тоже наш приоритет, и все, что мы задумали, удалось сделать. В этом году мы впервые приняли решение, что будем несколько иначе работать по подготовке 11-классников к ЕГЭ. И последние полгода очень много вложили в формирование этого проекта. По-прежнему развиваем московскую электронную школу, представляя родителям, ученикам и учителям новый сервис. Это – и цифровые домашние задания, и виртуальные лаборатории, и видеоуроки, и много другого разнообразного контента. Плюс продолжаем открывать предпрофессиональные классы, в этом году открыли аэрокосмические классы, классы авиастроения, физкультурные. Я думаю, будем двигаться дальше в этих направлениях.– Многое сделано, и какие главные задачи тогда на следующий год?– На следующий год у нас тоже очень много задач. Мэр уже сказал, что, наверное, следующий год во многом будет годом здравоохранения, потому что мы на важную стадию выходим по многим нашим проектам. Начну с развития стационарной медицинской помощи. Следующий год запустятся все шесть скоропомощных новых центров, которые сформируют, по сути дела, новый каркас оказания ургентной помощи в городе. Когда мы четыре года назад принимали решение, где их строить, мы пытались их так равномерно разместить по территории города, чтобы обеспечить максимально быстрый доезд в них из любой точки города. Но это не только новое пространство, которое полностью заточено под оказание ургентной помощи, новое оборудование, это еще новые инновационные алгоритмы работы медицинского персонала, над которыми мы весь этот год работали. Это совершенно другая, развитая сейчас система триажа пациентов, это различные цифровые сервисы. Еще мы будем в этом году в этих стационарах большое внимание уделять развитию новой культуры коммуникации между врачами и пациентами, и на помощь здесь медикам придут сотрудники МФЦ, которые себя хорошо зарекомендовали в части развития клиентоориентированных сервисов, и будут помогать врачам встречать наших пациентов, оказывать им всю необходимую помощь, выполняя роль администраторов. Это – первый крупный проект, который все увидят, и, я думаю, что он позволит вывести на качественно иной уровень оказание ургентной помощи в городе.Второй крупный проект – это ввод в эксплуатацию двух крупнейших больниц. Первая крупнейшая больница – это первая инфекционная больница, строить которую мы начали еще до прихода ковида, когда и предположить себе не могли, с какой эпидемией мы столкнемся. Но вот сейчас мы достраиваем эту крупнейшую больницу, она более 100 тысяч квадратных метров, построена по всем требованиям современной инфекционной службы, исключительно мельцеровские боксы со специальной вентиляцией, которая позволяет нам лечить любую инфекцию и исключать все возможные форматы какого-либо заражения. Особенностью этой больницы будет то, что в ней будет уникальная лаборатория, которая обеспечена четвертым уровнем безопасности. Это – один из самых высоких уровней, который позволит нам проводить весь спектр различных исследований. Очень радует, что крупнейшая больница имени Логинова, такая же по мощности, у нас будет введена в следующем году.Важно, что мы хотим, чтобы все наши клиники – и вновь введенные, и работающие клиники – имели возможность оказывать медицинскую помощь полноценно. Это значит покупать современные лекарства, расходные материалы, повышать зарплату своим сотрудникам. Поэтому со следующего года все тарифы ОМС в рамках оказания стационарной помощи мы индексируем на 12%, что позволит нам довести до медицинских учреждений необходимый финансовый поток.Более того, мы запускаем три новых программы, которых раньше никогда в Москве не было, по оказанию стационарной медицинской помощи. Первое направление связано с развитием органосберегающих технологий и технологичных операций. У нас вообще в городе высокий уровень применения лапароскопии, в первую очередь, речь идет об этом. Но мы хотим еще этот уровень повысить и выйти на максимальную планку, которая вообще возможна в современных условиях. Это – первая программа. Вторая программа – это увеличение количества высокотехнологичной медицинской помощи по тем заболеваниям, которые формируют основную структуру инвалидности или ранней смертности. И те виды медицинской помощи, которые существенно повышают качество жизни населения. И я надеюсь, что эти программы москвичи увидят и реально оценят. Третья программа, она, в первую очередь, для врачей, направлена на то, чтобы апробировать в медицинских учреждениях города Москвы самые современные инновационные технологии. Они не могут быть массовыми. Но они создают для наших врачей возможность ознакомиться с этой технологией, освоить эту технологию, и дальше ее уже постепенно внедрять в рутинную практику. У нас очень высокий уровень оборудования в связи с запуском скоропомощных корпусов, у нас будет открыт ряд гибридных операционных, которые позволяют проводить сложнейшие высокотехнологичные операции, одновременно несколько. А раньше на это требовалось несколько госпитализаций, теперь будем стараться делать это в рамках одной. Конечно, все остальные проекты сложно, наверное, перечесть. Я все время ваше займу, перечисляя только эти проекты.– Анастасия Владимировна, вы уже затронули тему строительства поликлинического звена, а сколько в следующем году будет сделано?– Я говорила про капитальный ремонт поликлиник, мы еще одновременно, конечно же, ведем строительство новых поликлиник. До 2025 года в плане у нас 32 новые поликлиники, пять уже запустили, 15 планируем ввести в следующем году, и в 2025 году очередные все будут введены.– А каких еще соцучреждений может коснуться программа модернизации по московскому стандарту?– По программе модернизации мы в этот год приступили к проекту молочной кухни. Это очень важно для тех мам, у которых есть маленькие дети. Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще 40, и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания. В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях, в небольших помещениях, не всегда должны образом оборудованы и могут оказать всю необходимую помощь женщинам. Я очень надеюсь, что через создание таких клиник мы сможем укрупнить эту сеть и создать действительно достойные условия, отремонтировать помещения, отработать всю логистику, необходимые виды оборудования, которые должны быть в этом помещении, и обеспечить женщин своевременной, качественной и очень высокотехнологичной медицинской помощью.– Еще недавно в некоторых округах Москвы была проблема с детскими садами, например, в ТиНАО. Как сейчас с этим дела обстоят и нет ли проблем с местами в детских садах в районах с новой застройкой?– В подавляющем большинстве районов города Москвы вопрос обеспеченности детскими садами детей не стоит. Более того, мы сейчас имеем возможность постепенно снижать возраст приема ребенка в детский сад, и на сегодняшний день он составляет два года и два месяца. В прошлом году у нас было 19 районов, где мы не могли решить проблему доступности необходимых детских садов, сейчас осталось 12. И, увы, 10 из них – это территория ТиНАО, которая изначально была дефицитная, и в которой мы темпы строительства этих учреждений только наращиваем. Да, действительно, в ТиНАО у нас сейчас есть проблемы с доступностью с детскими садами рядом с домом. Мы активно работаем по этому вопросу, очень надеемся на наших смежников – строительный комплекс. 12 детских садов ввели в этом году, в ближайшие годы еще введут 40 детских садов.– Как вы можете оценить минувший год с точки зрения борьбы с коронавирусом. Он стал менее опасным, сезонным?– Каждый год показывает нам ковид с новой стороны. Первые два года мы занимались развитием в первую очередь стационарной медицинской помощи, формировали систему прогнозирования заболеваемости, управления госпитализации, коечного фонда. Этот год преподнес нам в начале года большой сюрприз – пришел новый штамм "омикрон", который увеличил заболеваемость ежедневную в несколько раз. При этом тяжесть резко упала, и основная нагрузка легла на поликлиническую службу, что потребовало от нас кардинальной модернизации работы наших поликлиник с больными ОРВИ. По сути дела, мы создали отделения ОРВИ с отдельным входом, которые буквально за полтора месяца – конец января и весь февраль – смогли принять практически миллион пациентов и оказать им необходимую медицинскую помощь без больших очередей, толп или недовольства москвичей. Плюс мы отработали технологии телемедицины до этого, и в этом году смогли уже в первые же месяцы внедрить ее во всех поликлиниках одновременно, обеспечив дистанционным наблюдением и консультированием еще 600 тысяч пациентов.Помимо этого, в этом году мы создали систему, позволяющую нам мониторить в постоянном режиме циркулирующий вирус. То есть, мы понимаем в каждый период времени, какие вирусы циркулируют в Москве, какие приходят, какие уходят, что это за вирусы. У нас мощная система ПЦР-тестирования сформировалась благодаря ковиду, и также мы освоили секвенирование генетическое, которым активно сейчас пользуемся. Что могу сказать, что из непрогнозируемого заболевания ковид сейчас превратился, по сути дела, в управляемое. Каких-то сюрпризов, слава Богу, к концу года он нам не принес. Сейчас все эксперты говорят, что он идет по пути некоторого вырождения и превращается в более легкий, не представляющий угрозу. Но расслабляться, конечно же, рано, будущее может подкинуть нам любые сюрпризы.– Сейчас в Москве наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, как бы вы оценили сейчас ситуацию и какова статистика на текущий момент?– Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а, наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ. На самом деле, пик заболеваемости у нас пришелся на конец ноября, а рост начался в начале ноября. И благодаря вот этой созданной системе, о которой я говорила раньше, по прогнозированию и борьбе с коронавирусной инфекцией, мы смогли в эту систему точно так же поместить борьбу и с сезонными вирусами и гриппом. Еще в начале ноября мы увидели рост заболеваемости среди детей, мы очень быстро обеспечили мониторинг, что это за вирус, сразу было понятно, что это грипп. Мы секвенировали этот грипп и поняли, что это – свиной грипп, но очень сильно мутировавший по сравнению с вирусом 2009 и 2016 годов. Мы отработали всю систему работы на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осени достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер, закрытия мы не предпринимали. И по всей стране немножко запаздывает волна, мы ее уже более-менее прошли.– А много ли сейчас классов на карантине находится?– На сегодняшний день 46 классов находятся на карантине по всем причинам. Это – из 41 тысячи классов. Это – 0,1% от всех классов. Мы вообще в этот сезон не закрыли ни одно здание школы, закрывали только классы. У нас очень хорошо отработана технология видеоуроков, и мы ее очень активно применяем.– А как справляются медицинские учреждения? Вот сейчас уже не нужны никакие дополнительные койки, а если нужны, то в каких больницах?– Еще раз хочу сказать, что благодаря той системе, которую мы создали, мы смогли управлять пиком заболеваемости ноября – начала декабря достаточно легко. Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек. На сегодняшний день они на 30% пустые, и, имея нисходящий тренд заболеваемости, я думаю, что таких проблем в ближайшее время не должно быть.– А активно ли москвичи вакцинируются от гриппа и сколько сейчас привитых?– Москвичи активно вакцинируются от гриппа. Мы всю осень проводили вакцинационную кампанию, причем, проводили немножко в иных форматах, учли опыт, который мы на наработали на ковиде. Вакцинироваться от гриппа можно было и у метро, и в ГУМе можно было вакцинироваться, расширили возможность вакцинации в поликлиниках, по-новому выстроили поточную вакцинацию в школах и активно стимулировали вакцинироваться людей пожилого возраста, людей, страдающих хроническими заболеваниями. На сегодняшний день у нас около 60% жителей города привиты от гриппа, и вакцина достаточно эффективно работает.– Какие вакцины сейчас в ходу в Москве?– На сегодняшний день в ходу четыре вакцины отечественного производства. Все они очень хорошо адаптированы и работают на штамм свиного гриппа, и показывают высокую эффективность.– Немного к другой теме от коронавируса. Москва помогает семьям мобилизованных. Сколько сейчас семей получили помощь, на какую сумму и будет ли эта помощь продолжена в следующем году?– Как только началась мобилизация, мы сразу поняли, что для семей этой категории людей, это, конечно, существенное изменение традиционных условий жизни. Им, конечно, будет необходима помощь, поэтому на десятый день создали профильный центр, в который пригласили всех членов семей мобилизованных. Мы, наверное, первый раз видели людей, которые до этого никогда не обращались за помощью к государству, которые решали свои проблемы самостоятельно и рассчитывали именно на себя. Сейчас же, когда их кормилец пошел на СВО, конечно, женщинам было очень тяжело, и поэтому многие из них обращались к нам. Обращаются по различным, по всем возможным проблемам, просьбам, мы сразу для себя выбрали тактику, что мы постараемся решить максимум возможных проблем, которые люди будут перед нами ставить, максимально исходя из потребностей каждой семьи. Вопросы и трудоустройства, и обучения, получение водительских прав, потому что раньше папа возил ребенка в школу, и устройство пожилых родителей в социальные учреждения и предоставление им непосредственно социальных помощников на дому. И различные другие вопросы, очень много вопросов по детям. Мы сразу отработали такой универсальный стандартный пакет по детям. Во-первых, для всех, кто обращался, мы детей принимали в детский сад независимо от возраста, как только позволял вообще его возраст. Сразу же старались устроить детей максимально близко к дому, чтобы упростить дорогу для мамы. Во-вторых, сразу ввели бесплатное питание для всех детей школы, бесплатную продленку, освобождение от детского сада. Конечно, вопросов гораздо больше, люди обращались к нам по более 40 тысячам различных случаев, 97% из них решены. На сегодняшний день сразу была введена разовая мера социальной помощи каждому из обратившихся членов семей размером 50 тысяч, за ней обратились 16 тысяч человек. Одновременно для этой категории мы изменили правила предоставления ежемесячного пособия на ребенка. Вы знаете, что в Москве мы очень тщательно учитываем нуждаемость, выделяем категории, которым действительно нужна адресная помощь. Здесь же мы все критерии нуждаемости, все формальные требования, определяющие доход семьи, исключили, и теперь на каждого ребенка тем, кто обратился, платим независимо от их доходов, от счетов, от имущества в размере прожиточного минимума ежемесячно.Хочу сказать, что мы не остановили поток оказания этой помощи, люди к нам обращаются многократно, постоянно, и сейчас идут обращения. Это – и психологическое консультирование, и юридическая поддержка, и вопросы, связанные с ЖКХ. И, вообще, до тех пор, пока этим семьям будет нужна поддержка, мы, конечно же, постоянно будем с ними работать и обеспечивать всем необходимым. Вот сейчас у нас Новый год, мы постарались, чтобы у них был тоже теплым и радостным, сформировали специальные программы для детей, это и "елки", катки и билеты на различные показы. Сформировали для каждого из них возможность заказать себе Деда Мороза, у нас целый батальон Дедов Морозов сейчас поздравляет ребят, но для жен и родителей постарались к новогоднему столу дать тоже такой небольшой приятный подарок.– Два года назад Москва запустила проект по наблюдению за новорожденными. Когда видеокамерами будут оборудованы все больницы города?– Да, это у нас такой небольшой, но очень приятный проект. С 2020 года мы приняли решение, что те дети, которые находятся в больнице и проходят лечение, как правило, в реанимации, только новорожденные, без мам, часто это связано с тем, что они родились раньше срока, и им немножечко нужно "дозреть" в специальном кувезе, а мама не всегда может находиться вместе. Мы вмонтировали в кувез камеру, и видеопоток с этой камеры вывели на мобильный телефон хоть мамы, хоть папы, хоть бабушки. Конечно, это снимает с них напряжение. Сейчас у нас такой сервис доступен в шести наших медицинских учреждениях, еще в ближайшее время сделаем восемь. И я думаю, что в ближайшее время все роддома оснастим таким приятным небольшим сервисом.– А как развивается сеть перинатальных центров в Москве, и готовятся, может быть, новые к открытию?– Я уже сказала сегодня, что всему, что связано с помощью женщине, оно начинается с центров женского здоровья, женских консультаций, мы уделяем большое внимание. Конечно, если двигаться в современных стандартах, то медицинская помощь в части родовспоможения, должна быть, конечно, максимально приближена к стационарам. Поэтому сейчас предпринимаем максимум усилий, чтобы роддома размещать на территории и в составе крупных многопрофильных клиник, где может быть оказана любая помощь роженице, в том числе по любой проблеме, с которой она может столкнуться, пациентку ведут комплексно, мультидисциплинарная бригада, используется все оборудование, которое есть в учреждении. В этом году по этой логике мы открыли два крупнейших перинатальных центра: центр в больнице Ворохобова и центр в больнице в Коммунарке. Новые перинатальные центры, которые уже за незначительный период своей работы смогли помочь появиться на свет более чем восьми тысячам маленьких москвичей. И эту работу продолжим дальше.– Москва активно занимается цифровизацией уже много лет, какие планы в этом направлении?– О цифровизации можно говорить бесконечно, часа два я буду только перечислять проекты, поэтому давайте остановлюсь на каких-то для меня крупных и значимых. Первый проект – это, конечно, развитие искусственного интеллекта. Мы активно этим проектом занимаемся и будем развиваться в дальнейшем. В следующем году, мне кажется, мы дадим мощный стимул развития цифрового зрения через введения специального тарифа в рамках ОМС на анализ снимков через искусственный интеллект, радиологических снимков. Такого в нашей стране не было, я думаю, это даст толчок развитию этому виду направления. Второе, мы вместе со Сбербанком дорабатываем искусственный интеллект, который помогает врачам поликлиник ставить диагнозы, и теперь такой сервис, как три топ-диагноза будут ставиться не только на основании жалоб, но еще анализа большого массива различной информации, которая есть в медицинской карте. Надеюсь тоже, что в пилотном режиме мы будем тестировать этот продукт весь следующий год.Большое внимание мы, конечно, уделяем переводу поликлиник в цифровой вид. Я уже сказала про электронную медицинскую карту, а также мы стараемся сделать цифровое взаимодействие между поликлиникой и стационаром. Что это значит? Все документы на консультацию или госпитализацию должны передаваться в стационар в электронном виде и не требовать сбора какого-то безумного количества документов от пациента и хождения за этим документом. Большую работу проводим с точки зрения обеспечения такой же прямой связки между скорой помощью и стационаром, куда везут пациента, чтобы не перебивать, не заполнять информацию, чтобы она была сразу доступна в том объеме, в котором нужно специалистам.Новый уникальный проект в следующем году – это цифровая реанимация, я надеюсь, что мы сможем его отпилотировать в наших ведущих медицинских учреждениях. Это значит переход на автоматический учет показателей состояния здоровья пациента сразу в электронную карту. Сейчас все показатели с прикроватных мониторов снимает медсестра, конечно, для нее это дополнительная нагрузка. Мы сделаем так, чтобы они передавались автоматически, учитывались в медицинской карте и в интерфейсе врача, помогали ему быстро принимать решения в зависимости от тех показателей, которые у пациента наблюдаются. Это, конечно, существенно упростит работу врачей реанимационных отделений, сделает ее более удобной.Следующий крупный проект – это цифровая патоморфология, он тоже уникальный, мы его запускаем уже во всех шести онкологических стационарах, это значит специалисты будут уже анализировать снимки, а не биоматериал, это позволяет одновременно проводить консилиумы, делать заключения ряду специалистов вместе и самое главное формировать огромную базу данных, которая позволит дальше нарабатывать на нем искусственный интеллект. В этом направлении мы тоже активно работаем.Цифровой госпиталь - это то, что у нас будет в ближайшее время, поэтому мы внедряем в следующем году цифровые мобильные АРМы (автоматизированное рабочее место) врачей и медсестер, это значит, что они на работе будут ходить уже не с бумажками, а с планшетами, где будут видны все назначения по пациенту, где они могут уже в режиме онлайн, находясь и работая с пациентом, отмечать проведенные в отношении него манипуляции. Конечно, это так же приблизит нас к цифровому госпиталю. Проектов много, но крупные вот эти, которые я назвала.– Ранее вы говорили, что до конца года в больницах появятся социальные координаторы, этот проект реализован?– Этот проект находится на финальной стадии реализации. Подробнее расскажу, что это за проект. Мы его впервые апробировали в ковиде, когда на помощь врачам для работы с пациентами, с их родственниками, для решения многих бытовых проблем, мы прикрепляли к больницам сотрудника департамента социальной защиты, который непосредственно все время работал в больнице и общался с врачами, родственниками и пациентом. Конечно, важно помогать пациенту, но самая главная функция вместе с врачами окончательно оценить, может ли вернуться человек к нормальной полноценной жизни, которая у него была. Увы, не все пациенты после определенных заболеваний, состояний могут вернуться к полноценной жизни. И наша задача – обеспечить бесшовную среду, которая позволяет этих людей сразу подхватить. Если у них есть какие-то дефициты, мы на стадии еще нахождения в стационаре, понимаем, что ему нужен социальный помощник на дому. И поэтому решаем вопрос до момента его выписки. Ему необходимы определенные технические средства реабилитации, и мы тоже стараемся обеспечить до момента выписки. Конечно, вопрос работы с родственниками, подготовки их к новому состоянию их близкого, и формирование школы родственного ухода. Это с одной стороны. С другой стороны, многие люди уже, увы, не смогут жить самостоятельно, им требуется круглосуточное наблюдение, поэтому это вопрос бесшовного перевода их в специализированное социальное учреждение. На сегодняшний день у нас в 22 медицинских учреждениях работают социальные координаторы. За весь период проекта они смогли уже помочь 25 тысячам человек, около тысячи пациентам назначен сразу же в стационаре социальный помощник, 200 человек непосредственно из стационаров переехали уже в наши специализированные учреждения, около тысячи человек – это люди без определенного места жительства, которых мы сразу же адаптировали в центр Глинки, где помогли им оформить документы, купить билеты для проезда домой, как правило это не москвичи, обеспечить необходимой элементарной одеждой. И конечно, огромное, измеряемое десятками тысяч, – консультация, психологическая поддержка, работа с родственниками. До конца года уже во всех учреждениях будут такие социальные координаторы.– Как обстоят дела с занятостью в городе, и насколько востребован кадровый центр?– Московский рынок труда он, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных – 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу. Мы провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную службу, которая не только помогает каждому, кто к ней обратился, уже найти работу, но и активно мониторит ситуацию на рынке, выявляет проактивно предприятия, которые находятся в стадии, не исключающие риск увольнения, и в инициативном порядке выходит в эти предприятия, пытаясь бесшовно перевести людей в те организации, которые имеют на самом деле достаточно большую перспективу. На сегодняшний день у нас самый низкий показатель безработицы – 0,4%, более чем в 7 раз меньше, чем в ковид в 2020 году.– А сколько осталось сотрудников, которые находятся в простое после ухода иностранных компаний?– Наверное, это компании, которые находятся под риском увольнения, если так более крупно говорить. Вообще это в основном с начала года касается компаний иностранных, таких компаний в процессе мониторинга мы выявили чуть больше 600. Подавляющее большинство из них в принципе адаптировалось к существующим условиям, больше 500. Они провели ребрендинг, перешли под российское руководство, часть из них сохранилась, работает со старыми брендами, со старым руководством, часть перепродали свой бизнес другим иностранным компаниям. Под риском находятся на сегодняшний день около 140 компаний, мы их очень четко мониторим. Они на сегодняшний день либо ищут новые логистические пути, либо собственника. Мы на старте этого года сразу же запустили достаточно крупную программу поддержки тех работодателей, которые принимают людей на работу из тех организаций, у которых на сегодняшний день снижается трудовая активность. Это у нас и "Магнит", и "Теремок", и Московское метро, разные программы разрабатываем, у нас очень успешно пошел проект, связанный с тем, что тем компаниям, которые массово набирают людей, мы частично субсидировали и затраты по адаптации большого количества персонала в новых условиях, то есть когда они проходили обучение перед работой непосредственно на предприятии, мы платили за каждого работника пять тысяч для быстрой адаптации и более чем полторы тысячи людей благодаря этой программе тоже нашли свои необходимое место работы.– Сколько всего удалось трудоустроить?– Общее число сложно сказать, более 100 тысяч человек с начала года смогли найти работу с помощью службы занятости.– Как изменилась продолжительность жизни в Москве, и много ли у нас людей, которым больше века?– Москва традиционно является лидером по продолжительности жизни среди многих регионов. Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет, но даже по этому значению мы третьи в стране после Ингушетии и Дагестана – регионов, традиционно относящихся к долгожителям. Но радует, что за девять месяцев этого года мы показываем самые высокие темпы прироста ожидаемой продолжительности жизни из всех регионов и в два раза превышаем в целом Российскую Федерацию. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы войдем в клуб тех, "кому за 80", и приложим для этого все усилия. А вообще у нас три миллиона пенсионеров, все больше людей, которым за 80 лет, людей, которые старше 100 лет, у нас более 750 человек, и самому возрастному москвичу 107 лет.– Как вы считаете, какая группа населения на текущий момент является самой уязвимой, нуждающейся в социальной поддержке, и как им планируется помочь?– Я сказала бы, что считаю неправильным выделять какую-то одну приоритетную группу для социальной поддержки. Все категории – и пенсионеры, и семьи с детьми, и малоимущие семьи, и люди с инвалидностью и дети-сироты, все они нуждаются в нашем внимании и заботе, и нельзя сказать, что какая-то группа из них важнее, какая-то нужнее, какая-то менее социально защищенная и кому-то мы поможем больше. Мы считаем, что все эти люди имеют право на социальную защиту и поддержку со стороны города. На сегодняшний день социальными мерами поддержки охвачены более 4,5 миллиона москвичей, это каждый третий. И здесь, когда мы говорим о поддержке и создании условий для них, нельзя говорить только о социальном комплексе, надо говорить о всех наших сферах, которые одновременно стараются создать все необходимые условия для работы, для достойной жизни. Что касается пенсионеров, то у нас действует московский стандарт минимальных доходов пенсионеров, он в полтора раза выше прожиточного минимума и ежегодно индексируется. Мэром принято решение об индексации на следующий год всех социальных выплат на 10% при условии, что доходы бюджета растут меньшими темпами. При этом мы активно развиваем московское долголетие, предоставляем людям старшего возраста выбрать любое направление по душе, чтобы им заниматься в свободное время, развиваем клубы московского долголетия и одновременно, я уже говорила, развиваем специализированные центры, где за ними круглосуточное наблюдение, потому что когнитивные нарушения во многом связаны с возрастом, конечно же, развиваем службы социальных помощников на дому. Что касается помощи семьям с детьми, то здесь тоже достаточно широкая адресная линейка мер предусмотрена для всех малоимущих семей и многодетных семей, но стараемся создавать условия для того, чтобы всех малышей в Москве было растить легче, удобнее. От создания детских площадок до развития электронных сервисов качественного образования, здравоохранения, дополнительного образования. И самое главное, что мы не только поддерживаем те категории, которые у нас сейчас существуют, но и оперативно должны выделять те категории, которые появляются в новых условиях. Поэтому мы быстро сформировали новую категорию, действительно выявили ее – это семьи мобилизованных, и работаем с ней.– Много ли в Москве сирот, и насколько активно удается найти семьи?– Москва очень, очень долгие годы планомерно создает систему, при которой все дети, которые остаются без родителей, конечно, должны найти себе новую семью. На сегодняшний день 93% детей-сирот воспитываются в семьях, и только 7% детей проживают в наших социальных учреждениях, это 1200 мальчишек и девчонок. Конечно, мы стараемся создать им такие условия для жизни, которые бы мало отличались от их московских сверстников, но это все равно в любом случае не семья и приоритетная наша задача постараться найти им новую семью. Очень большой социальный пакет в Москве есть для приемных семей – это ежемесячные выплаты на ребенка от 19 до 31 тысячи в зависимости от возраста, состояния его здоровья. Это доплата на самом деле за труд приемным семьям, она тоже делится в зависимости от того, сколько детей, а также существует мера, при которых если вы берете одновременно пять и более детей, и эти дети – родные братья и сестры или дети старше 10 лет, или дети-инвалиды, Москва в обязательном порядке предоставляет им благоустроенное жилье. У нас очень мощная служба, которая работает с этой категорией, мы постоянно выявляем желающих принять детей на воспитание в свою семью, очень четко их поддерживаем и до момента принятия такого решения, и в процессе, когда уже ребенок в семье, чтобы сделать все, чтобы и этим людям было комфортно, удобно, в общем ребенок "вписался" в семью, и также, чтобы дети почувствовали, что это настоящая семья. У нас ежегодно около 300 детей обретают новую семью.– С этого года у нас новый пилотный проект, немножко по-другому начнем готовить детей к ЕГЭ, не могли бы подробно рассказать про гибкие учебные планы и успеют ли ученики нового года освоить всю оставшуюся программу, а дальше заниматься только профильными предметами?– Очень хороший вопрос. Сколько я работаю, столько лет родители и дети задают этот вопрос – для нас нет ничего важнее в 11 классе, чем сдача ЕГЭ. Вся наша жизнь в 11 классе в первую очередь ориентирована на подготовку к ЕГЭ, а мы ходим в школу и слушаем обычную программу и нам никто готовиться не помогает, мы вынуждены очень много времени проводить у репетиров либо заниматься дома. В этом году мы постарались, услышав эту проблематику, осознав ее, переработать подход и предложить москвичам, ученикам новый проект. Мы его назвали пилотный проект, но на самом деле в него уже вошло 400 школ из 500, поэтому он такой массовый, ребята смогут глубже подготовиться к ЕГЭ, начиная с 1 февраля. У нас есть ряд непрофильных предметов для каждого конкретного ребенка, обучение которых и освоение программ заканчивается не за 11 лет, а за десять с половиной, то есть 31 января заканчивается освоение программ по этим предметам, все высвобожденные часы будут отведены на то, чтобы ребята непосредственно готовились к ЕГЭ и решали экзаменационные задачи, разбирали их детально непосредственно в школе, в процессе уроков, не за счет дополнительной нагрузки, а за счет тех уроков, которые у них уже есть сейчас в расписании, за счет этого времени. Непростой проект, сразу скажу, он организационно оказался достаточно сложным, и мы полгода в режиме онлайн работаем по тому, чтобы создать нормальные условия для его реализации. Первое. Для того, чтобы ребятам готовиться к ЕГЭ – они не могут уже делать это в рамках классических классов - они разделяются на группы в зависимости от того, какие предметы ты собираешься сдавать. Но у всех ребят разный уровень успеваемости и разный уровень притязаний на результаты ЕГЭ, и даже если мы выбрали вместе сдавать один предмет, не значит, что мы можем его одновременно до одного уровня освоить. Поэтому ребята делятся на отдельные группы и подгруппы в зависимости от того, какой у них уровень успеваемости и какие амбиции, что хотят. Дальше мы создали условия для того, чтобы все ребята имели возможность попробовать свои силы, реально понимать, на каком уровне они находятся и немножечко психологически подготовиться к этим экзаменам. В этом году впервые по всем предметам, несмотря на то, что это достаточно финансовоемкая история, организовали возможность ребятам сдать пробный ЕГЭ. Эти пробные ЕГЭ у нас в конце января заканчиваются, и каждый понимает, на каком уровне находится и более осознанно принимает решение, к какому предмету готовиться за оставшееся время. Конечно, сложно подготовить программы для того, чтобы с каждой группой работать, исходя из ее конкретно дефицитов и задач, которые она перед собой ставит. Это непросто, но мы работаем над такими программами заранее и детально сейчас отрабатываем. Непросто для учителей сформировать на самом деле дополнительные навыки компетенции, освоить дополнительные методики именно по разбору, бесконечному разбору заданий в рамках ЕГЭ, правильному распределению внимания на весь период, сортировки заданий в процессе решения. Там много нюансов, если говорить об этом. И поэтому мы занимаемся тем, что сейчас учителя проходят курсы по повышению квалификации, с одной стороны. С другой стороны, мы сформировали такую историю, когда лучшие учителя города помогают другим учителям и делятся с ними своими наработками и методиками. Конечно, сложно, но гораздо проще подготовить к ЕГЭ замотивированного ребенка, который хочет высоких результатов. Мы очень хотим в этом году создать методики, которые позволяли бы нам на более качественном уровне готовить детей, у которых не всегда есть мотивация. Мы очень хотим двоечника превратить в уверенного троечника, а у того, у кого была "три", появилась возможность получить "четыре". Это очень сложная задача, но я надеюсь, что нам вместе с московскими учителями удастся в этом году ее решить лучше, чем в предыдущие годы.– Сколько детей в этом году смогут бесплатно попасть на елки в Москве?– Обычно бесплатно мы даем билеты на елки для тех детей, которым нужна особая защита. Это и дети-сироты, и дети из малообеспеченных семей, и дети из многодетных семей, дети-инвалиды, это примерно около 40 тысяч детей из всех категорий. В этом году у нас прибавились дополнительные категории. Все дети из мобилизованных семей обязательно обеспечиваются билетами на елку и также для ребятишек, которые находятся в праздничный период в больницах, мы организуем непосредственно в больницах "Добрые ёлки" мэра, это еще около 7,5 тысяч маленьких москвичей. Поэтому это уже такой существенный значимый объем, я думаю, все ребятишки смогут попасть на хорошие качественные наши мэрские елки и получить долгожданные подарки.– В следующем году будут открыты какие-то новые площадки для молодоженов?– Любимая моя тема, хороший вопрос. Мы действительно много работаем над тем, чтобы это мероприятие, которое у подавляющего большинства людей в жизни один раз, прошло красиво, торжественно, помпезно, не побоюсь этого слова. Мы очень активно реформировали службу загсов. Мы перестали регистрировать браки в обыкновенных загсах, как правило, это первые этажи пятиэтажек, существенно отставшие от нашего представления, что такое красиво, поэтому мы приняли решение, что у нас будут только дворцы бракосочетания – их было шесть, теперь девять. В этом году недавно запустили новый дворец бракосочетания в Южном Бутово, на следующий год из капитального ремонта выйдут еще два дворца бракосочетания, это будут действительно очень красивые достойные места, но москвичи у нас все время с фантазией и выбирают различные выездные площадки. Мы очень активно идем им навстречу. Это и различные усадьбы, это и крыши Москва-сити, это и арены спортивных стадионов, и свадьба под водой в Москвариуме. В следующем году мы открываем новую площадку – это новое колесо обозрения на ВДНХ и продлеваем работу таких выездных площадок – пожениться можно будет не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье и даже в будни. Сейчас на выездных площадках регистрируются 25% браков и в этом году их востребованность выросла на 40%.Но не все люди хотят регистрировать брак торжественно, многие говорят "нет, мы не хотим торжественной регистрации", поэтому мы такую новую услугу предоставляем в МФЦ, это современные, комфортные, очень приятные, уютные залы, и их теперь уже больше 130, что тоже увеличивает доступность. Мы всегда рады, когда москвичи женятся, и готовы создать все условия, чтобы таких мест было много.Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч.– А по рождению детей тоже рекордный?– По рождению детей у нас, увы, не такая хорошая ситуация. Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей.

https://ria.ru/20221217/zdravookhranenie-1839364170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/obrazovanie-1840937191.html

https://ria.ru/20221207/dispanser-1836923342.html

https://ria.ru/20221215/professii-1838758320.html

https://realty.ria.ru/20221219/matkapital-1839782049.html

https://ria.ru/20221226/reyting-1840008235.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Ракова о помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании Об итогах года в социальной сфере столицы, помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании, о борьбе с коронавирусом и гриппом, а также о свадебных рекордах и москвичах-долгожителях в интервью РИА Новости рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Беседовали Мария Зыбина и Ольга Овчинникова. 2022-12-26T11:00 true PT45M35S

Ракова о сети клиник женского здоровья в Москве Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году, в них переедут женские консультации, которые сейчас порой размещаются в неприспособленных помещениях, рассказала в интервью РИА Новости заммэра Анастасия Ракова. 2022-12-26T11:00 true PT0M43S

Ракова о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве Ракова о Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер, и сейчас в столице идет спад заболеваемости, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 2022-12-26T11:00 true PT1M35S

Ракова о камерах наблюдения за новорожденными в роддомах Скоро все роддома Москвы могут оснастить камерами наблюдения за новорожденными на лечении, сообщила в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 2022-12-26T11:00 true PT0M51S

Ракова об открытых вакансиях в Москве В Москве открыты 400 тыс вакансий, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, сообщила РИА Новости вице-мэр Анастасия Ракова. 2022-12-26T11:00 true PT0M34S

Анастасия Ракова о помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании Об итогах года в социальной сфере столицы, помощи семьям мобилизованных, новациях в медицине и образовании, о борьбе с коронавирусом и гриппом, а также о свадебных рекордах и москвичах-долгожителях в интервью РИА Новости рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Беседовали Мария Зыбина и Ольга Овчинникова. 2022-12-26T11:00 true PT45M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, анастасия ракова , москва