https://ria.ru/20221226/ikea-1841267223.html

Новгородский губернатор пообещал быстрый запуск производства на заводе IKEA

Новгородский губернатор пообещал быстрый запуск производства на заводе IKEA - РИА Новости, 26.12.2022

Новгородский губернатор пообещал быстрый запуск производства на заводе IKEA

Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору можно будет запустить очень быстро, власти региона будут следить за... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T03:48

2022-12-26T03:48

2022-12-26T03:48

андрей никитин (политик)

новгородская область

россия

тихвин

ikea international group

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору можно будет запустить очень быстро, власти региона будут следить за сохранностью рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как отметил глава региона, нет никакого смысла закрывать предприятие, которое может хорошо работать по уже налаженной ранее логистической схеме, также сохранились кадровый потенциал и сырьевая база. "Тут еще нужно понимать, что наш завод универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA. Конечно, не отрицаю, я и сам переживаю, мне важно, чтобы пришел хороший инвестор, который подойдет к вопросу серьезно", - сказал Никитин. Он подчеркнул, что после покупки предприятия власти Новгородской области намерены наладить диалог с новым собственником о его дальнейших планах. "И, поверьте, я точно не буду молчать, если меня что-то не будет устраивать. Это будет открытый, честный разговор о возобновлении производства, мерах поддержки. Ведь раньше, в силу иностранного капитала, завод не мог обращаться в отечественные институты развития промышленности, экспорта. Российские собственники такую возможность будут иметь, и правительство области будет им помогать - безусловно, только в случае сохранения занятости, загруженности, уровня заработных плат", - подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки. По словам Никитина, сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://ria.ru/20221226/ikea-1841266696.html

https://realty.ria.ru/20220617/ikea-1796054929.html

новгородская область

россия

тихвин

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андрей никитин (политик), новгородская область, россия, тихвин, ikea international group