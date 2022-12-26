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Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA - РИА Новости, 26.12.2022
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Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA
Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA - РИА Новости, 26.12.2022
Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA
Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, потенциальные... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:06
2022-12-26T05:03
андрей никитин (политик)
россия
новгородская область
тихвин
ikea international group
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов. "Могу только сказать, что все потенциальные инвесторы побывали на заводах, со всем ознакомились. В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия. Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца первого квартала 2023 года", - рассказал он.Ранее сообщалось, что фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки. IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания приостановила все продажи в России, а в июне заявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
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россия
новгородская область
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андрей никитин (политик), россия, новгородская область, тихвин, ikea international group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Андрей Никитин (политик), Россия, Новгородская область, Тихвин, IKEA International Group, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:06 26.12.2022 (обновлено: 05:03 26.12.2022)
 
Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

Губернатор Никитин: сделку по покупке фабрики IKEA в Новгороде закроют в начале 2023 года

© POOL / Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© POOL
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Сделка на финальном этапе. Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение", - сказал Никитин.

Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов.
"Могу только сказать, что все потенциальные инвесторы побывали на заводах, со всем ознакомились. В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия. Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца первого квартала 2023 года", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания приостановила все продажи в России, а в июне заявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Андрей Никитин (политик)РоссияНовгородская областьТихвинIKEA International GroupМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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