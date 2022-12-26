https://ria.ru/20221226/ikea-1841266696.html

Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA - РИА Новости, 26.12.2022

Новгородский губернатор анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA

Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, потенциальные... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T03:06

2022-12-26T03:06

2022-12-26T05:03

андрей никитин (политик)

россия

новгородская область

тихвин

ikea international group

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, потенциальные инвесторы уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов. "Могу только сказать, что все потенциальные инвесторы побывали на заводах, со всем ознакомились. В ноябре-декабре завод даже запускал работу в тестовом режиме, чтобы показать потенциальным покупателям действующие мощности предприятия. Мы рассчитываем, что сделка о покупке завода будет завершена до конца первого квартала 2023 года", - рассказал он.Ранее сообщалось, что фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки. IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания приостановила все продажи в России, а в июне заявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

https://realty.ria.ru/20221201/ikea-1835514237.html

россия

новгородская область

тихвин

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андрей никитин (политик), россия, новгородская область, тихвин, ikea international group, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)