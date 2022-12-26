https://ria.ru/20221226/globa-1841341783.html
Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022
Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
Следующий, 2023 год год для России станет завершением одного этапа и началом нового, рассказала РИА Новости астролог Тамара Глоба. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-26T21:01
2022-12-26T21:01
2022-12-27T00:04
шоубиз
марс
россия
астрологический прогноз
гороскоп
тамара глоба
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Следующий, 2023 год год для России станет завершением одного этапа и началом нового, рассказала РИА Новости астролог Тамара Глоба. Кроме того, по словам астролога, 2023-й станет годом разворота: к новым финансам, политике и курсу вообще. При этом конец 2022-ого и начало следующего будет на пике противостояния Красной планеты. "Марс не оставит своего влияния, потому что сейчас – пик его противостояния: в декабре и январе. А выйдет он из этой петли только в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года – время, когда будет посеяно больше всего проблем. Они будут связаны и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья", – отметила Глоба. Полная печатная версия интервью с Тамарой Глоба выйдет на сайте РИА Новости 27 декабря в 8.00 по московскому времени. Аудиоверсию можно послушать по ссылке.
https://ria.ru/20221227/shoubiz-1841343644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, россия, астрологический прогноз, гороскоп, тамара глоба
Шоубиз, Марс, Россия, астрологический прогноз, гороскоп, Тамара Глоба
21:01 26.12.2022 (обновлено: 00:04 27.12.2022)
Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Следующий, 2023 год год для России станет завершением одного этапа и началом нового, рассказала РИА Новости астролог Тамара Глоба.
"Это год Марса по европейскому календарю. Он продолжит события 2022-го, потому что это период противостояния Красной планеты: она усилит свое влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны", – сказала Глоба.
Кроме того, по словам астролога, 2023-й станет годом разворота: к новым финансам, политике и курсу вообще. При этом конец 2022-ого и начало следующего будет на пике противостояния Красной планеты.
"Марс не оставит своего влияния, потому что сейчас – пик его противостояния: в декабре и январе. А выйдет он из этой петли только в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года – время, когда будет посеяно больше всего проблем. Они будут связаны и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья", – отметила Глоба.
Полная печатная версия интервью с Тамарой Глоба выйдет на сайте РИА Новости 27 декабря в 8.00 по московскому времени. Аудиоверсию можно послушать по ссылке
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