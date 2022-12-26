Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака

Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.