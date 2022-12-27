08:00 27.12.2022 (обновлено: 08:15 27.12.2022)
Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары ГлобыАстролог и телеведущая Тамара Глоба
© Фотограф Богдан Глоба/Фото предоставлено Центром Тамары Глобы
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Следующий год продолжит то, что начал его предшественник, уверена известный астролог Тамара Глоба. В эксклюзивном интервью РИА Новости она дала свой прогноз на будущее, рассказала, как научиться читать звезды и что ждет разные знаки зодиака в 2023-м. Верить ее гороскопам или нет — решайте сами.
Год разворота: что ждет в 2023-м
— Главный вопрос, который волнует всех: что нас ждет?
— Это год Марса по европейскому календарю. Он продолжит события 2022-го, потому что это период противостояния Красной планеты: она усилит влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны.
И 2023-й — год разворота: к новой политике, финансам, новому курсу вообще.
© ISROПолный снимок Марса
© ISRO
Полный снимок Марса
Пик влияния Марса — в декабре и январе. Выйдет он из этой петли лишь в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года — время, когда будет посеяно больше всего проблем, связанных и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья.
— Но все же к марту такое влияние Марса завершится?
— Да, и период жесткости в переговорах и спорах продлится тоже до марта, уже в это время произойдут кардинальные перевороты, которые для России станут взрывом пассионарности — ее скрытых сил и возможностей, которые касаются техники и финансов, формирования своего пути. Но это период и более жесткой экономики, в течение следующих трех лет возникнут новые структуры. Перемен будет достаточно.
Денежные купюры и монеты
То, что началось в этом году и связано с военным конфликтом, продлится до 2024-го, но завершится все резким противостоянием, а потом переговорами.
— Речь идет о мире?
— Да. И как внезапно завершилась пандемия, так же внезапно могут прекратиться и военные события. И последует новый период.
Но хочется сказать, что важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года.
— Какая погрешность в прогнозе?
— Сбывается примерно 85-95 процентов.
— Этот год был сложным во многих сферах. С какими запросами к вам чаще всего приходили люди?
— Ранее самыми популярными темами были любовь и бизнес. В этом году — бизнес и здоровье. И куда поступать детям.
— А ваш самый популярный ответ, если говорить о статистике?
— Сфера IT. Она наиболее востребованная.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Без формализма: как отличить профессионала от мошенника
— Как отличить профессионального астролога от дилетанта?
— Очень просто. Если есть результат, значит, человек — профи.
— То есть формальных признаков нет? Например, посмотреть пару выпусков на YouTube и понять, что перед тобой — шарлатан.
— Нет. Тем более что люди, которые делают такие видеопрогнозы, могут их просто воровать у других и транслировать от своего имени. Астрологов проверяют только опытным путем.
— Сегодня вокруг много психологов, астрологов, тарологов. Ролики в соцсетях и на YouTube с общими консультациями. Но все же любой ли человек способен стать астрологом и что для этого нужно сделать?
— Да, можно обучиться, безусловно. Я сама с удовольствием этим занимаюсь, есть и другие школы.
Но, конечно, должна быть предрасположенность. В детстве многие играют на фортепиано, но вторым Ван Клиберном станет не каждый.
Астрология — это не всегда весело: нужно считать и думать.
— Сколько надо учиться, чтобы обрести необходимую базу?
— Минимум четыре курса — это около трех лет. Причем срок сократился, потому что появились онлайн-уроки.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
— После этого человек сможет делать прогнозы?
— Не всегда. Некоторые на обучении понимают, что не станут тем самым Ван Клиберном, а по-другому — не хочется. Но есть и талантливые.
— А отчисления случаются?
— Да. Например, если ученик использует полученные знания и транслирует их от себя, приписывая авторство. Или нарушает дисциплину: пропускает занятия, вносит деструктив в группу.
О качествах и кодексе чести: кто может стать астрологом
— Какие качества требуются хорошему астрологу?
— Интуиция и все, что касается счета, эмпирического отслеживания, сопоставления и анализа.
— То есть гуманитариям хода нет…
— Вы неправы. Очень многие гуманитарии благодаря своему складу ума "чувствуют" события. И еще важно вдохновение.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
— Есть ли кодекс этики у астрологов? Например, если вы увидите в прогнозе смерть или тяжелую болезнь, скажете об этом прямо или все же это — табу?
— Действительно, есть то, что сообщать не стоит, поскольку человек не готов воспринимать эту информацию. Был период в моей жизни, когда я говорила прямо все, что вижу. Случались конфликты.
Теперь я предупреждаю более осторожно. Например, говорю: "Обратите внимание на здоровье матери, нужно провериться".
© Depositphotos.com / YakobchukЗнаки зодиака по месяцам
© Depositphotos.com / Yakobchuk
Знаки зодиака по месяцам
— То есть в целом принципиальных ограничений нет и вы можете сказать человеку все?
— Зависит от конкретной ситуации. Смерть не всегда точно определена. Бывает большая или меньшая степень свободы в вопросах выбора судьбы, это связано с планетарными циклами и персональным гороскопом. Порой фатум сильнее. У многих сейчас достаточно свободы. Но некоторые каждый раз несутся с открытым забралом на свои проблемы.
Это сложно. То есть мы можем буквально исчерпать тот путь, который выбрали, и тогда все пойдет к разрушению. Но обычно мы встаем на новый путь — жизнь продолжается.
— То есть прогноз — это не итог? Все можно поменять?
— Есть люди, у которых больше свободы по гороскопу.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка рисует натальную карту
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Девушка рисует натальную карту
Звезды о звездах: кто из артистов типичный представитель своего знака
— Кого из артистов вы можете назвать типичным представителем своего знака зодиака?
— Алла Пугачева — типичный Овен, у нее пять планет в этом знаке. Она обладает ярким талантом, может генерировать идеи.
— Певица часто признавалась в интровертности, но на сцене, по ее словам, она превращалась в экстраверта. Это типично для Овнов?
— Нет. Овны — экстраверты, хотя им может казаться обратное. Овен — первый знак зодиака, знак экзальтации Солнца, поэтому экстраверты. Но относятся к лунной половине знаков зодиака, проводящих все через мир эмоций, поэтому их реакции трудно остановить, они все на поверхности, их эмоции ясны и понятны.
Певец Филипп Киркоров
— Филипп Киркоров — типичный Телец?
— Совершенно верно. (Смеется.) Обаятельный, многое терпит, но в один момент ему может надоесть это, он вспыхивает — и быка понесло. Собственно, поэтому близкие знаки по Солнцу часто сходятся.
— Вы родились под знаком Рыб. Вы типичный представитель своего зодиакального символа?
— Может быть, во многом. Я человек чувствительный, любящий, для меня важно то, что важно для всех. Я люблю искусство, наслаждаюсь музыкой, отдаю людям много тепла и внимания. Рыбам свойственно уходить в себя и "тонуть" в своем мире. Вот это не про меня, потому что я — солнечный представитель знака и люблю движение, активность, веселье, друзей, публику и, конечно, свой мир.
"Роман о шоубизе": интервью с Тамарой Глоба
Гостем нового эпизода подкаста "Роман о шоубизе" стала Тамара Глоба. Полную версию интервью, а также гороскоп для всех знаков зодиака на 2023-й можно послушать.