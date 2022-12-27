https://ria.ru/20221227/prognoz-1841319788.html

Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го

Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го - РИА Новости, 27.12.2022

Тамара Глоба: важным поворотом для России и мира станет середина 2023-го

Следующий год продолжит то, что начал его предшественник, уверена известный астролог Тамара Глоба. В эксклюзивном интервью РИА Новости она дала свой прогноз на... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:15

шоубиз

алла пугачева

филипп киркоров

россия

гороскоп

новый год

прогноз

тамара глоба

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Следующий год продолжит то, что начал его предшественник, уверена известный астролог Тамара Глоба. В эксклюзивном интервью РИА Новости она дала свой прогноз на будущее, рассказала, как научиться читать звезды и что ждет разные знаки зодиака в 2023-м. Верить ее гороскопам или нет — решайте сами.Год разворота: что ждет в 2023-м— Главный вопрос, который волнует всех: что нас ждет?— Это год Марса по европейскому календарю. Он продолжит события 2022-го, потому что это период противостояния Красной планеты: она усилит влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны.И 2023-й — год разворота: к новой политике, финансам, новому курсу вообще.Пик влияния Марса — в декабре и январе. Выйдет он из этой петли лишь в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года — время, когда будет посеяно больше всего проблем, связанных и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья.— Но все же к марту такое влияние Марса завершится?— Да, и период жесткости в переговорах и спорах продлится тоже до марта, уже в это время произойдут кардинальные перевороты, которые для России станут взрывом пассионарности — ее скрытых сил и возможностей, которые касаются техники и финансов, формирования своего пути. Но это период и более жесткой экономики, в течение следующих трех лет возникнут новые структуры. Перемен будет достаточно.То, что началось в этом году и связано с военным конфликтом, продлится до 2024-го, но завершится все резким противостоянием, а потом переговорами.— Речь идет о мире?— Да. И как внезапно завершилась пандемия, так же внезапно могут прекратиться и военные события. И последует новый период.Но хочется сказать, что важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года.— Какая погрешность в прогнозе?— Сбывается примерно 85-95 процентов.— Этот год был сложным во многих сферах. С какими запросами к вам чаще всего приходили люди?— Ранее самыми популярными темами были любовь и бизнес. В этом году — бизнес и здоровье. И куда поступать детям.— А ваш самый популярный ответ, если говорить о статистике?— Сфера IT. Она наиболее востребованная.Без формализма: как отличить профессионала от мошенника— Как отличить профессионального астролога от дилетанта?— Очень просто. Если есть результат, значит, человек — профи.— То есть формальных признаков нет? Например, посмотреть пару выпусков на YouTube и понять, что перед тобой — шарлатан.— Нет. Тем более что люди, которые делают такие видеопрогнозы, могут их просто воровать у других и транслировать от своего имени. Астрологов проверяют только опытным путем.— Сегодня вокруг много психологов, астрологов, тарологов. Ролики в соцсетях и на YouTube с общими консультациями. Но все же любой ли человек способен стать астрологом и что для этого нужно сделать?— Да, можно обучиться, безусловно. Я сама с удовольствием этим занимаюсь, есть и другие школы.Но, конечно, должна быть предрасположенность. В детстве многие играют на фортепиано, но вторым Ван Клиберном станет не каждый.Астрология — это не всегда весело: нужно считать и думать.— Сколько надо учиться, чтобы обрести необходимую базу?— Минимум четыре курса — это около трех лет. Причем срок сократился, потому что появились онлайн-уроки.— После этого человек сможет делать прогнозы?— Не всегда. Некоторые на обучении понимают, что не станут тем самым Ван Клиберном, а по-другому — не хочется. Но есть и талантливые.— А отчисления случаются?— Да. Например, если ученик использует полученные знания и транслирует их от себя, приписывая авторство. Или нарушает дисциплину: пропускает занятия, вносит деструктив в группу.О качествах и кодексе чести: кто может стать астрологом— Какие качества требуются хорошему астрологу?— Интуиция и все, что касается счета, эмпирического отслеживания, сопоставления и анализа.— То есть гуманитариям хода нет…— Вы неправы. Очень многие гуманитарии благодаря своему складу ума "чувствуют" события. И еще важно вдохновение.— Есть ли кодекс этики у астрологов? Например, если вы увидите в прогнозе смерть или тяжелую болезнь, скажете об этом прямо или все же это — табу?— Действительно, есть то, что сообщать не стоит, поскольку человек не готов воспринимать эту информацию. Был период в моей жизни, когда я говорила прямо все, что вижу. Случались конфликты.Теперь я предупреждаю более осторожно. Например, говорю: "Обратите внимание на здоровье матери, нужно провериться".— То есть в целом принципиальных ограничений нет и вы можете сказать человеку все?— Зависит от конкретной ситуации. Смерть не всегда точно определена. Бывает большая или меньшая степень свободы в вопросах выбора судьбы, это связано с планетарными циклами и персональным гороскопом. Порой фатум сильнее. У многих сейчас достаточно свободы. Но некоторые каждый раз несутся с открытым забралом на свои проблемы.Это сложно. То есть мы можем буквально исчерпать тот путь, который выбрали, и тогда все пойдет к разрушению. Но обычно мы встаем на новый путь — жизнь продолжается.— То есть прогноз — это не итог? Все можно поменять?— Есть люди, у которых больше свободы по гороскопу.Звезды о звездах: кто из артистов типичный представитель своего знака— Кого из артистов вы можете назвать типичным представителем своего знака зодиака?— Алла Пугачева — типичный Овен, у нее пять планет в этом знаке. Она обладает ярким талантом, может генерировать идеи.— Певица часто признавалась в интровертности, но на сцене, по ее словам, она превращалась в экстраверта. Это типично для Овнов?— Нет. Овны — экстраверты, хотя им может казаться обратное. Овен — первый знак зодиака, знак экзальтации Солнца, поэтому экстраверты. Но относятся к лунной половине знаков зодиака, проводящих все через мир эмоций, поэтому их реакции трудно остановить, они все на поверхности, их эмоции ясны и понятны.— Филипп Киркоров — типичный Телец?— Совершенно верно. (Смеется.) Обаятельный, многое терпит, но в один момент ему может надоесть это, он вспыхивает — и быка понесло. Собственно, поэтому близкие знаки по Солнцу часто сходятся.— Вы родились под знаком Рыб. Вы типичный представитель своего зодиакального символа?— Может быть, во многом. Я человек чувствительный, любящий, для меня важно то, что важно для всех. Я люблю искусство, наслаждаюсь музыкой, отдаю людям много тепла и внимания. Рыбам свойственно уходить в себя и "тонуть" в своем мире. Вот это не про меня, потому что я — солнечный представитель знака и люблю движение, активность, веселье, друзей, публику и, конечно, свой мир."Роман о шоубизе": интервью с Тамарой ГлобаГостем нового эпизода подкаста "Роман о шоубизе" стала Тамара Глоба. Полную версию интервью, а также гороскоп для всех знаков зодиака на 2023-й можно послушать.

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, филипп киркоров, россия, гороскоп, новый год, прогноз, тамара глоба, марс