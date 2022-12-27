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Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака - РИА Новости, 27.12.2022
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
2022-12-27T00:00
2022-12-27T00:00
2022-12-27T00:00
роман о шоубизе
астрология
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Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
audio/mpeg
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил астролога Тамару Глоба.1. Что нас ждет в 2023-м. 2. Какая планета станет главной в новом году и что принесет жителям Земли.3. Как отличить профессионального астролога от мошенника.4. Можно ли научиться самому профессионально читать звезды.5. Прогноз от Тамары Глоба для всех знаков зодиака на 2023 год. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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астрология, аудио
Роман о шоубизе, Астрология
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.