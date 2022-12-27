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Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака - РИА Новости, 27.12.2022
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Роман о шоубизе
Самые яркие, скандальные и неоднозначные новости шоу-бизнеса. Артисты любят приукрасить факты о себе любимых, кокетливо "забыть" что-то или поругаться с кем-то из коллег. Роман Харрасов напоминает, рассказывает и выясняет у самих звезд, как все обстоит на самом деле.
https://ria.ru/20221227/shoubiz-1841343644.html
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака - РИА Новости, 27.12.2022
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
2022-12-27T00:00
2022-12-27T00:00
роман о шоубизе
астрология
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Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
audio/mpeg
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил астролога Тамару Глоба.1. Что нас ждет в 2023-м. 2. Какая планета станет главной в новом году и что принесет жителям Земли.3. Как отличить профессионального астролога от мошенника.4. Можно ли научиться самому профессионально читать звезды.5. Прогноз от Тамары Глоба для всех знаков зодиака на 2023 год. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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астрология, аудио
Роман о шоубизе, Астрология
00:00 27.12.2022
 

Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака

Роман о шоубизе
Тамара Глоба – о прогнозе на 2023 год для всех и каждого знака зодиака
00:00
Читать ria.ru в
Прогноз на 2023-й от самого известного в России астролога – Тамары Глоба. О будущем мира и России, о противостоянии планет, о том, что ждет каждый знак зодиака в новом году.
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов пригласил астролога Тамару Глоба.
1. Что нас ждет в 2023-м.
2. Какая планета станет главной в новом году и что принесет жителям Земли.
3. Как отличить профессионального астролога от мошенника.
4. Можно ли научиться самому профессионально читать звезды.
5. Прогноз от Тамары Глоба для всех знаков зодиака на 2023 год.
________
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Роман о шоубизеАстрология
 
 
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