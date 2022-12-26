https://ria.ru/20221226/drony-1841313736.html

СМИ: дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула

СМИ: дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула

Беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на многочисленные... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:10

2022-12-26T11:10

2022-12-26T11:23

в мире

сеул

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на многочисленные источники.Ранее сообщалось, что северокорейские беспилотники, предположительно, пересекли межкорейскую границу в понедельник без разрешения Южной Кореи. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. После того как беспилотники КНДР пересекли границу, южнокорейские военные сначала произвели предупредительные выстрелы, а затем попытались уничтожить их.По данным агентства Рёнхап, дроны сначала были замечены в этих районах в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу, что привело к временной приостановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гипмхо с 13.08 по 14.10 (07.08–08.10 мск). Источники агентства подтверждают, что дроны пересекли эти районы и "приблизились к окрестностям Сеула". Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от межкорейской границы в 2014 и 2017 годах.

https://ria.ru/20221220/kndr-1839896285.html

сеул

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сеул, южная корея, кндр (северная корея)