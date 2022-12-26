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"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
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"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры
"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры - РИА Новости, 26.12.2022
"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры
Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:56
2022-12-26T10:56
шоубиз
стс (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в сообщении СТС.Также она призналась, что испытала гордость после победы. Также в финальном выпуске передачи сняли маски оставшиеся в проекте артисты. Телеведущий Владимир Маркони принимал участие в шоу в костюме Черного лебедя. Блогер Дава прятался под маской Щетки. В Морском коньке скрывался хореограф Евгений Папунаишвили. В проекте "Маска. Танцы" участвовали 14 звезд в костюмах, имена которых пытались отгадать пять членов жюри. Среди выбывших были музыканты, ведущие, актеры и блогеры. Первым передачу покинул певец Шура. Ранее из шоу выбыл Вячеслав Макаров в костюме Пугала. Он пожаловался на панические атаки из-за тяжелой маски.
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стс (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, СТС (телеканал), Шоу-бизнес, Знаменитости
10:56 26.12.2022
 
"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры

Победившая в "Маска. Танцы" Катя Адушкина пожаловалась на сложности участия в проекте

© Фото предоставлено каналом СТСУчастники шоу "Маска. Танцы"
Участники шоу Маска. Танцы
© Фото предоставлено каналом СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в сообщении СТС.

"За плечами три месяца ежедневных репетиций, сложнейшие номера с поддержками, где не все получалось с первого раза. Да, случались срывы, я плакала. Несмотря на это, часто ловила себя на мысли, что очень счастлива. Ведь танцы – это моя стихия", – поделилась певица.

Также она призналась, что испытала гордость после победы.
"Я в полнейшем шоке! Гордость неимоверная! Мой первый танцевальный телепроект, и я победила! ", – добавила артистка.
Также в финальном выпуске передачи сняли маски оставшиеся в проекте артисты. Телеведущий Владимир Маркони принимал участие в шоу в костюме Черного лебедя.
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOVУчастники шоу "Маска. Танцы"
Участники шоу Маска. Танцы
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOV
Участники шоу "Маска. Танцы"
Блогер Дава прятался под маской Щетки.
© Фото предоставлено каналом СТСУчастники шоу "Маска. Танцы"
Участники шоу Маска. Танцы
© Фото предоставлено каналом СТС
Участники шоу "Маска. Танцы"
В Морском коньке скрывался хореограф Евгений Папунаишвили.
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOVУчастники шоу "Маска. Танцы"
Участники шоу Маска. Танцы
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOV
Участники шоу "Маска. Танцы"
В проекте "Маска. Танцы" участвовали 14 звезд в костюмах, имена которых пытались отгадать пять членов жюри. Среди выбывших были музыканты, ведущие, актеры и блогеры. Первым передачу покинул певец Шура.
Ранее из шоу выбыл Вячеслав Макаров в костюме Пугала. Он пожаловался на панические атаки из-за тяжелой маски.
Съемки шоу Маска. Танцы - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 07:30Шоубиз
"Маска. Танцы": детали создания проекта
 
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