"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры
Победившая в "Маска. Танцы" Катя Адушкина пожаловалась на сложности участия в проекте
© Фото предоставлено каналом СТСУчастники шоу "Маска. Танцы"
© Фото предоставлено каналом СТС
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в сообщении СТС.
"За плечами три месяца ежедневных репетиций, сложнейшие номера с поддержками, где не все получалось с первого раза. Да, случались срывы, я плакала. Несмотря на это, часто ловила себя на мысли, что очень счастлива. Ведь танцы – это моя стихия", – поделилась певица.
Также она призналась, что испытала гордость после победы.
"Я в полнейшем шоке! Гордость неимоверная! Мой первый танцевальный телепроект, и я победила! ", – добавила артистка.
Также в финальном выпуске передачи сняли маски оставшиеся в проекте артисты. Телеведущий Владимир Маркони принимал участие в шоу в костюме Черного лебедя.
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOVУчастники шоу "Маска. Танцы"
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOV
Участники шоу "Маска. Танцы"
Блогер Дава прятался под маской Щетки.
© Фото предоставлено каналом СТСУчастники шоу "Маска. Танцы"
© Фото предоставлено каналом СТС
Участники шоу "Маска. Танцы"
В Морском коньке скрывался хореограф Евгений Папунаишвили.
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOVУчастники шоу "Маска. Танцы"
© Фото предоставлено каналом СТС/ALEXANDER IVANOV
Участники шоу "Маска. Танцы"
В проекте "Маска. Танцы" участвовали 14 звезд в костюмах, имена которых пытались отгадать пять членов жюри. Среди выбывших были музыканты, ведущие, актеры и блогеры. Первым передачу покинул певец Шура.
Ранее из шоу выбыл Вячеслав Макаров в костюме Пугала. Он пожаловался на панические атаки из-за тяжелой маски.
25 декабря, 07:30Шоубиз"Маска. Танцы": детали создания проекта