https://ria.ru/20221226/adushkina-1841303173.html

"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры

"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры - РИА Новости, 26.12.2022

"Я в шоке!": в шоу "Маска.Танцы" победила Катя Адушкина в костюме Зебры

Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:56

2022-12-26T10:56

2022-12-26T10:56

шоубиз

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Победителем шоу "Маска. Танцы" стала Катя Адушкина – она скрывалась в Зебре. Блогер пожаловалась на сложности на репетициях и выступлениях, говорится в сообщении СТС.Также она призналась, что испытала гордость после победы. Также в финальном выпуске передачи сняли маски оставшиеся в проекте артисты. Телеведущий Владимир Маркони принимал участие в шоу в костюме Черного лебедя. Блогер Дава прятался под маской Щетки. В Морском коньке скрывался хореограф Евгений Папунаишвили. В проекте "Маска. Танцы" участвовали 14 звезд в костюмах, имена которых пытались отгадать пять членов жюри. Среди выбывших были музыканты, ведущие, актеры и блогеры. Первым передачу покинул певец Шура. Ранее из шоу выбыл Вячеслав Макаров в костюме Пугала. Он пожаловался на панические атаки из-за тяжелой маски.

https://ria.ru/20221225/maska-1838112432.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стс (телеканал), шоу-бизнес, знаменитости