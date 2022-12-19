https://ria.ru/20221219/makarov-1839680406.html
"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала
"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала - РИА Новости, 19.12.2022
"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала
Десятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стал Вячеслав Макаров – он скрывался в Пугале. Ведущий пожаловался на неудобный костюм и большую голову своего... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:10
2022-12-19T12:10
2022-12-19T12:10
шоубиз
вячеслав макаров
стс (телеканал)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Десятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стал Вячеслав Макаров – он скрывался в Пугале. Ведущий пожаловался на неудобный костюм и большую голову своего персонажа, говорится в сообщении СТС.Кроме того, он признался, что специальные накладки помогли ему скрыть фигуру. Также он рассказал о том, какими эмоциями наделил своего персонажа. Ради шоу ведущий изменил походку и манеру говорить. В "Маска. Танцы" осталось четыре персонажа: Зебра, Морской конек, Черный лебедь и Щетка.Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.Ранее шоу покинула Карина Кросс в костюме Лягушки. Она расстроилась после разоблачения членами жюри.
https://ria.ru/20220610/makarov-1794488628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав макаров, стс (телеканал)
Шоубиз, Вячеслав Макаров, СТС (телеканал)
"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала
Покинувший шоу "Маска. Танцы" Макаров пожаловался на панические атаки из-за костюма Пугала
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Десятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стал Вячеслав Макаров – он скрывался в Пугале. Ведущий пожаловался на неудобный костюм и большую голову своего персонажа, говорится в сообщении СТС.
"Костюм поначалу ограничивал, а большая голова не позволяла двигаться в полную мощь. Она слетала. Первые выпуски привыкал, ловил панические атаки. Казалось, задохнусь или потеряю сознание. К седьмому выпуску забились все мышцы. Хорошо, что во время выступления микрофон выключают. Иначе он записал бы все жуткие звуки, которые я издавал во время танца", – поделился шоумен.
Кроме того, он признался, что специальные накладки помогли ему скрыть фигуру.
"Конечно, они позволили спрятать фигуру. Но костюм и сам по себе просторный, поэтому язык тела прекрасно скрывал", – сообщил артист.
Также он рассказал о том, какими эмоциями наделил своего персонажа. Ради шоу ведущий изменил походку и манеру говорить.
"Я не позволял себе саркастические шутки, ведь Пугало – антипод взрослого человека. Мне было важно создать интересного героя. Я долго думал, какими же качествами его наделить, и понял, что много лет во мне спал ребенок", – добавил Макаров.
В "Маска. Танцы" осталось четыре персонажа: Зебра, Морской конек, Черный лебедь и Щетка.
Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.
Ранее шоу покинула
Карина Кросс в костюме Лягушки. Она расстроилась после разоблачения членами жюри.