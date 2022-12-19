https://ria.ru/20221219/makarov-1839680406.html

"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала

"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала - РИА Новости, 19.12.2022

"Казалось, задохнусь": шоу "Маска. Танцы" покинул Макаров в костюме Пугала

Десятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стал Вячеслав Макаров – он скрывался в Пугале. Ведущий пожаловался на неудобный костюм и большую голову своего... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:10

2022-12-19T12:10

2022-12-19T12:10

шоубиз

вячеслав макаров

стс (телеканал)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Десятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стал Вячеслав Макаров – он скрывался в Пугале. Ведущий пожаловался на неудобный костюм и большую голову своего персонажа, говорится в сообщении СТС.Кроме того, он признался, что специальные накладки помогли ему скрыть фигуру. Также он рассказал о том, какими эмоциями наделил своего персонажа. Ради шоу ведущий изменил походку и манеру говорить. В "Маска. Танцы" осталось четыре персонажа: Зебра, Морской конек, Черный лебедь и Щетка.Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.Ранее шоу покинула Карина Кросс в костюме Лягушки. Она расстроилась после разоблачения членами жюри.

https://ria.ru/20220610/makarov-1794488628.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав макаров, стс (телеканал)