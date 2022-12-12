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"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки
"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки - РИА Новости, 12.12.2022
"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки
Девятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Карина Кросс – она скрывалась в Лягушке. Артистка расстроилась после разоблачения, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:56
2022-12-12T11:56
2022-12-12T11:56
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Девятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Карина Кросс – она скрывалась в Лягушке. Артистка расстроилась после разоблачения, говорится в сообщении СТС. Также она призналась, что ее обижали предположения членов жюри о том, кто скрывался в ее костюме. Кроме того, она пожаловалась на неудобную маску. В "Маска. Танцы" осталось пять персонажей: Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь и Щетка.Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.Карина Кросс – российский видеоблогер, певица и актриса. Ранее шоу покинул Митя Фомин в костюме Планеты Сатурн. Поклонники артиста признались, что узнали его по жестикуляции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Шоубиз, СТС (телеканал), Шоу-бизнес
"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки
Кросс огорчилась из-за разоблачения в "Маска. Танцы" и пожаловалась на тяжелый костюм
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Девятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Карина Кросс – она скрывалась в Лягушке. Артистка расстроилась после разоблачения, говорится в сообщении СТС.
"Я просто рыдала, ведь столько сил и труда вложила в этот проект. Было очень обидно, что мне пришлось покинуть шоу. Будучи непрофессиональным танцором, я делала сложные номера. Репетировала ночью дома. И это помимо тех репетиций, которые были в рамках шоу", – пожаловалась певица.
Также она призналась, что ее обижали предположения членов жюри о том, кто скрывался в ее костюме.
"Меня почему-то сравнивали с Женей Медведевой. Мне, в принципе, это сравнение нравится, потому что она очень талантливая фигуристка и приятная девочка. Но Мария Горбань постоянно говорила про меня: "Это точно Света Светикова". Я, к сожалению, не знаю, кто это, так что меня такое сравнение раздражало", – поделилась артистка.
Кроме того, она пожаловалась на неудобную маску.
"Честно скажу, по ту сторону шоу жарко и непросто. Сам костюм не такой тяжелый, а вот голова персонажа не из легких. Поэтому после выступления болела шея. Но это был невероятный опыт", – заключила Кросс.
В "Маска. Танцы" осталось пять персонажей: Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь и Щетка.
Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.
Карина Кросс – российский видеоблогер, певица и актриса.
Ранее шоу покинул
Митя Фомин в костюме Планеты Сатурн. Поклонники артиста признались, что узнали его по жестикуляции.