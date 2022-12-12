https://ria.ru/20221212/kross-1837998704.html

"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки

"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки - РИА Новости, 12.12.2022

"Было обидно": шоу "Маска. Танцы" покинула Кросс в костюме Лягушки

Девятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Карина Кросс – она скрывалась в Лягушке. Артистка расстроилась после разоблачения, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:56

2022-12-12T11:56

2022-12-12T11:56

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Девятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Карина Кросс – она скрывалась в Лягушке. Артистка расстроилась после разоблачения, говорится в сообщении СТС. Также она призналась, что ее обижали предположения членов жюри о том, кто скрывался в ее костюме. Кроме того, она пожаловалась на неудобную маску. В "Маска. Танцы" осталось пять персонажей: Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь и Щетка.Финал проекта состоится 25 декабря на СТС.Карина Кросс – российский видеоблогер, певица и актриса. Ранее шоу покинул Митя Фомин в костюме Планеты Сатурн. Поклонники артиста признались, что узнали его по жестикуляции.

https://ria.ru/20221121/sedokova-1833008003.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стс (телеканал), шоу-бизнес