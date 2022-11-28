https://ria.ru/20221128/fomin-1834706677.html
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 28.11.2022
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:26
2022-11-28T12:26
2022-11-28T12:26
шоубиз
митя фомин
стс (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834676384_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_e4438a10be85f023b42742e229c2db0f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист сообщил об этом в своей соцсети. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни признались, что сразу узнали знаменитость. Другие отметили красивый костюм музыканта. В "Маска. Танцы" осталось семь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла и Щетка.Ранее шоу покинула Анна Седокова в маске Божьей Коровки. Она пожаловалась на неудобный костюм.
https://ria.ru/20220411/gordon-1782970697.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834676384_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4560e3c1ea5cdb4d6790dbeee71ec731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
митя фомин, стс (телеканал)
Шоубиз, Митя Фомин, СТС (телеканал)
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети оценили Фомина в костюме Планеты Сатурн в шоу "Маска.Танцы"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист сообщил об этом в своей соцсети.
"Сатурн всегда испытывает нас на прочность. Честно, кто догадывался?" – подписал пост исполнитель.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни признались, что сразу узнали знаменитость.
"Узнала тебя по движениям рук!", "Буквально через пять минут поняла, что это вы! По жестикуляции, росту и комплекции наверное", "Сразу узнали!", "Сразу было понятно. Ни грамма не сомневалась!" – прокомментировали поклонники певца.
Другие отметили красивый костюм музыканта.
"Крутой костюм!", "Как всегда великолепен!", "Какой загадочный Митя!", "Ты был ослепителен!" – восхитились пользователи Сети.
В "Маска. Танцы" осталось семь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла и Щетка.
Ранее шоу покинула
Анна Седокова в маске Божьей Коровки. Она пожаловалась на неудобный костюм.