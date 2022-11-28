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Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
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Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 28.11.2022
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"
Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:26
2022-11-28T12:26
шоубиз
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист сообщил об этом в своей соцсети. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни признались, что сразу узнали знаменитость. Другие отметили красивый костюм музыканта. В "Маска. Танцы" осталось семь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла и Щетка.Ранее шоу покинула Анна Седокова в маске Божьей Коровки. Она пожаловалась на неудобный костюм.
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митя фомин, стс (телеканал)
Шоубиз, Митя Фомин, СТС (телеканал)
12:26 28.11.2022
 
Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"

Пользователи Сети оценили Фомина в костюме Планеты Сатурн в шоу "Маска.Танцы"

© Фото предоставлено пресс-службой СТС/Alexander IvanovМитя Фомин на шоу "Маска. Танцы"
Митя Фомин на шоу Маска. Танцы
© Фото предоставлено пресс-службой СТС/Alexander Ivanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист сообщил об этом в своей соцсети.
"Сатурн всегда испытывает нас на прочность. Честно, кто догадывался?" – подписал пост исполнитель.
Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни признались, что сразу узнали знаменитость.

"Узнала тебя по движениям рук!", "Буквально через пять минут поняла, что это вы! По жестикуляции, росту и комплекции наверное", "Сразу узнали!", "Сразу было понятно. Ни грамма не сомневалась!" – прокомментировали поклонники певца.

Другие отметили красивый костюм музыканта.

"Крутой костюм!", "Как всегда великолепен!", "Какой загадочный Митя!", "Ты был ослепителен!" – восхитились пользователи Сети.

В "Маска. Танцы" осталось семь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла и Щетка.
Ранее шоу покинула Анна Седокова в маске Божьей Коровки. Она пожаловалась на неудобный костюм.
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