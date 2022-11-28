https://ria.ru/20221128/fomin-1834706677.html

Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"

Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы" - РИА Новости, 28.11.2022

Пользователи Сети оценили Фомина в шоу "Маска.Танцы"

Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:26

2022-11-28T12:26

2022-11-28T12:26

шоубиз

митя фомин

стс (телеканал)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети оценили певца Митю Фомина в костюме Планеты Сатурн в телепередаче "Маска.Танцы" на СТС. Он стал седьмым выбывшим участником шоу. Артист сообщил об этом в своей соцсети. Подписчики неоднозначно отреагировали на новость. Одни признались, что сразу узнали знаменитость. Другие отметили красивый костюм музыканта. В "Маска. Танцы" осталось семь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла и Щетка.Ранее шоу покинула Анна Седокова в маске Божьей Коровки. Она пожаловалась на неудобный костюм.

https://ria.ru/20220411/gordon-1782970697.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

митя фомин, стс (телеканал)