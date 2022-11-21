https://ria.ru/20221121/sedokova-1833008003.html

Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки

Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки - РИА Новости, 21.11.2022

Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки

Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:10

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2022-11-21T11:10

шоубиз

анна седокова

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на неудобный костюм.Седокова отметила, что не думала победить, так как никогда не танцевала профессионально. Поэтому решила в каждый номер добавлять собственный креатив, чтобы больше впечатлить жюри и зрителей. Седокова добавила, что воздушного гимнаста для номера в другой программе она также нашла сама. В "Маска. Танцы" осталось восемь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее шоу покинул ресторатор Александр Белькович в костюме Снежного Барса. Он был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.

https://ria.ru/20221111/sedokova-1830544685.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна седокова