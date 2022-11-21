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Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/sedokova-1833008003.html
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки - РИА Новости, 21.11.2022
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки
Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:10
2022-11-21T11:10
шоубиз
анна седокова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на неудобный костюм.Седокова отметила, что не думала победить, так как никогда не танцевала профессионально. Поэтому решила в каждый номер добавлять собственный креатив, чтобы больше впечатлить жюри и зрителей. Седокова добавила, что воздушного гимнаста для номера в другой программе она также нашла сама. В "Маска. Танцы" осталось восемь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее шоу покинул ресторатор Александр Белькович в костюме Снежного Барса. Он был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.
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анна седокова
Шоубиз, Анна Седокова
11:10 21.11.2022
 
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки

Выбывшая из шоу "Маска. Танцы" Седокова пожаловалась на неудобный костюм Божьей коровки

© Фото : СТС/ Alexander IvanovАнна Седокова на шоу "Маска"
Анна Седокова на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : СТС/ Alexander Ivanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на неудобный костюм.

"А танцевать в костюме – это отдельное испытание: в нем душно, ничего не видно, ты постоянно ловишь панические атаки, неудобно двигаться, и ты совершенно не ориентируешься на сцене. Ощущение, будто ты танцуешь в темноте. Я все время преодолевала свой страх и побеждала его", – поделилась певица.

Седокова отметила, что не думала победить, так как никогда не танцевала профессионально. Поэтому решила в каждый номер добавлять собственный креатив, чтобы больше впечатлить жюри и зрителей.
"В последнем номере я придумала выйти на сцену с детками — было очень трогательно. Нам нужно было 20 шапочек-цветочков. Когда стало ясно, что найти их невозможно, я села шить их вместе со своими девочкам из моей компании по производству одежды", – рассказала исполнительница.
Седокова добавила, что воздушного гимнаста для номера в другой программе она также нашла сама.
В "Маска. Танцы" осталось восемь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Ранее шоу покинул ресторатор Александр Белькович в костюме Снежного Барса. Он был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.
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