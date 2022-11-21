https://ria.ru/20221121/sedokova-1833008003.html
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки - РИА Новости, 21.11.2022
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки
Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:10
2022-11-21T11:10
2022-11-21T11:10
шоубиз
анна седокова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833002005_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_81805dcfbe9416ab1b2abe6492ad6eab.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на неудобный костюм.Седокова отметила, что не думала победить, так как никогда не танцевала профессионально. Поэтому решила в каждый номер добавлять собственный креатив, чтобы больше впечатлить жюри и зрителей. Седокова добавила, что воздушного гимнаста для номера в другой программе она также нашла сама. В "Маска. Танцы" осталось восемь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее шоу покинул ресторатор Александр Белькович в костюме Снежного Барса. Он был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.
https://ria.ru/20221111/sedokova-1830544685.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833002005_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_371d1632dc748f5e75c4291b8d024f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна седокова
Шоу "Маска. Танцы" покинула Седокова в костюме Божьей коровки
Выбывшая из шоу "Маска. Танцы" Седокова пожаловалась на неудобный костюм Божьей коровки
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шестым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Анна Седокова – она скрывалась в Божьей коровке. Артистка в интервью РИА Новости пожаловалась на неудобный костюм.
"А танцевать в костюме – это отдельное испытание: в нем душно, ничего не видно, ты постоянно ловишь панические атаки, неудобно двигаться, и ты совершенно не ориентируешься на сцене. Ощущение, будто ты танцуешь в темноте. Я все время преодолевала свой страх и побеждала его", – поделилась певица.
Седокова отметила, что не думала победить, так как никогда не танцевала профессионально. Поэтому решила в каждый номер добавлять собственный креатив, чтобы больше впечатлить жюри и зрителей.
"В последнем номере я придумала выйти на сцену с детками — было очень трогательно. Нам нужно было 20 шапочек-цветочков. Когда стало ясно, что найти их невозможно, я села шить их вместе со своими девочкам из моей компании по производству одежды", – рассказала исполнительница.
Седокова добавила, что воздушного гимнаста для номера в другой программе она также нашла сама.
В "Маска. Танцы" осталось восемь персонажей: Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Ранее шоу покинул
ресторатор Александр Белькович в костюме Снежного Барса. Он был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.