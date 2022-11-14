https://ria.ru/20221114/belkovich-1831277157.html
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса - РИА Новости, 14.11.2022
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса
Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:47
2022-11-14T10:47
2022-11-14T10:47
шоубиз
шоу "маска"
стс (телеканал)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto. Однако, по словам ресторатора, ему было приятно такое сравнение. Снежный барс до этого ни разу не попадал в номинацию на вылет из шоу. Тем не менее зрители приняли решение не оставлять его в следующем выпуске передачи. В "Маска. Танцы" осталось девять персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее его покинула Роза Сябитова в Диско-шара. Сваха призналась, что было сложно скрывать участие в шоу от близких.
https://ria.ru/20221031/semenovich-1828053173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шоу "маска", стс (телеканал)
Шоубиз, Шоу "Маска", СТС (телеканал)
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса
Покинувший "Маска. Танцы" Белькович в костюме Снежного барса удивился сравнению с Niletto
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.
"Я все думал, как меня можно сравнивать с ним? Он же классно танцует! Тот же брейк и разные связки", – сообщил блогер.
Однако, по словам ресторатора, ему было приятно такое сравнение.
Снежный барс до этого ни разу не попадал в номинацию на вылет из шоу. Тем не менее зрители приняли решение не оставлять его в следующем выпуске передачи.
В "Маска. Танцы" осталось девять персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Ранее его покинула
Роза Сябитова в Диско-шара. Сваха призналась, что было сложно скрывать участие в шоу от близких.