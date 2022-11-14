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Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса - РИА Новости, 14.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221114/belkovich-1831277157.html
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса - РИА Новости, 14.11.2022
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса
Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:47
2022-11-14T10:47
шоубиз
шоу "маска"
стс (телеканал)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto. Однако, по словам ресторатора, ему было приятно такое сравнение. Снежный барс до этого ни разу не попадал в номинацию на вылет из шоу. Тем не менее зрители приняли решение не оставлять его в следующем выпуске передачи. В "Маска. Танцы" осталось девять персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее его покинула Роза Сябитова в Диско-шара. Сваха призналась, что было сложно скрывать участие в шоу от близких.
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шоу "маска", стс (телеканал)
Шоубиз, Шоу "Маска", СТС (телеканал)
10:47 14.11.2022
 
Шоу "Маска. Танцы" покинул Белькович в костюме Снежного барса

Покинувший "Маска. Танцы" Белькович в костюме Снежного барса удивился сравнению с Niletto

© Фото : СТСАлександр Белькович на шоу "Маска"
Александр Белькович на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : СТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пятым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стал ресторатор Александр Белькович – он скрывался в костюме Снежного барса. Ведущий шоу "проСТО кухня" был удивлен, когда члены жюри предположили, что под его маской прятался Niletto.

"Я все думал, как меня можно сравнивать с ним? Он же классно танцует! Тот же брейк и разные связки", – сообщил блогер.

Однако, по словам ресторатора, ему было приятно такое сравнение.
Снежный барс до этого ни разу не попадал в номинацию на вылет из шоу. Тем не менее зрители приняли решение не оставлять его в следующем выпуске передачи.
В "Маска. Танцы" осталось девять персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Ранее его покинула Роза Сябитова в Диско-шара. Сваха призналась, что было сложно скрывать участие в шоу от близких.
Анна Семенович в шоу Маска на СТС - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:34Шоубиз
Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"
 
ШоубизШоу "Маска"СТС (телеканал)
 
 
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