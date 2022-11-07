https://ria.ru/20221107/syabitova-1829590448.html

"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара

"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара - РИА Новости, 07.11.2022

"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара

Четвертым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Роза Сябитова – она скрывалась в костюме Диско-шара. Сваха призналась, что "выложилась на все сто" РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:05

2022-11-07T11:05

2022-11-07T11:05

шоубиз

роза сябитова

шоу "маска"

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четвертым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Роза Сябитова – она скрывалась в костюме Диско-шара. Сваха призналась, что "выложилась на все сто" и у нее были идеи для новых выступлений. Также она рассказала о сложности сохранения анонимности. Ей пришлось скрывать участие в шоу от близких. В шоу осталось 10 персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее его покинула Анна Семенович в костюме Гадюки. Певица призналась, что ездила на репетиции с температурой.

https://ria.ru/20221024/volochkova-1826352898.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роза сябитова, шоу "маска"