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"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара
"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара - РИА Новости, 07.11.2022
"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара
Четвертым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Роза Сябитова – она скрывалась в костюме Диско-шара. Сваха призналась, что "выложилась на все сто" РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:05
2022-11-07T11:05
2022-11-07T11:05
шоубиз
роза сябитова
шоу "маска"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четвертым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Роза Сябитова – она скрывалась в костюме Диско-шара. Сваха призналась, что "выложилась на все сто" и у нее были идеи для новых выступлений. Также она рассказала о сложности сохранения анонимности. Ей пришлось скрывать участие в шоу от близких. В шоу осталось 10 персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Ранее его покинула Анна Семенович в костюме Гадюки. Певица призналась, что ездила на репетиции с температурой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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роза сябитова, шоу "маска"
Шоубиз, Роза Сябитова, Шоу "Маска"
"Мой черед": шоу "Маска. Танцы" покинула Сябитова в костюме Диско-шара
Покинувшая "Маска. Танцы" Сябитова рассказала о сложности анонимного участия в шоу
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Четвертым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" на СТС стала Роза Сябитова – она скрывалась в костюме Диско-шара. Сваха призналась, что "выложилась на все сто" и у нее были идеи для новых выступлений.
"Я покидаю шоу с большим сожалением. Тело только начало меня слушаться, появились идеи для будущих выступлений, которые уже начала обсуждать с постановщиками, но осознаю, что это шоу, соревнование на выбывание, просто пришел мой черед. Я со своей стороны выложилась на все сто", – поделилась телеведущая.
Также она рассказала о сложности сохранения анонимности. Ей пришлось скрывать участие в шоу от близких.
"Я сказала, что подсела на йогу. И на целый день уезжала как бы на регулярные занятия. Живу довольно далеко, поэтому три часа только в один конец. Никто ничего не заподозрил", – добавила Сябитова.
В шоу осталось 10 персонажей: Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Ранее его покинула
Анна Семенович в костюме Гадюки. Певица призналась, что ездила на репетиции с температурой.