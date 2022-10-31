https://ria.ru/20221031/semenovich-1828053173.html

Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"

Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы" - РИА Новости, 31.10.2022

Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"

Третьим выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анна Семенович – она скрывалась в костюме Гадюки. Певица поделилась впечатлениями от участия в своей... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:34

2022-10-31T12:33

шоубиз

анна семенович

шоу "маска"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828067897_0:557:2048:1709_1920x0_80_0_0_787f77b5767dc4554ad4c7274a5d76d4.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьим выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анна Семенович – она скрывалась в костюме Гадюки. Певица поделилась впечатлениями от участия в своей соцсети. Однако исполнительница сообщила, что "старается не расстраиваться" после ее разоблачения. Также она пожаловалась на усталость и плохое самочувствие во время съемок. В шоу осталось 11 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее его покинула Анастасия Волочкова в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна семенович, шоу "маска"