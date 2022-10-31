https://ria.ru/20221031/semenovich-1828053173.html
Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"
Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы" - РИА Новости, 31.10.2022
Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"
Третьим выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анна Семенович – она скрывалась в костюме Гадюки. Певица поделилась впечатлениями от участия в своей... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:34
2022-10-31T12:33
шоубиз
анна семенович
шоу "маска"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828067897_0:557:2048:1709_1920x0_80_0_0_787f77b5767dc4554ad4c7274a5d76d4.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьим выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анна Семенович – она скрывалась в костюме Гадюки. Певица поделилась впечатлениями от участия в своей соцсети. Однако исполнительница сообщила, что "старается не расстраиваться" после ее разоблачения. Также она пожаловалась на усталость и плохое самочувствие во время съемок. В шоу осталось 11 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее его покинула Анастасия Волочкова в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828067897_0:532:2048:2068_1920x0_80_0_0_af1298e8adfebaf1426cfe4da5616597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна семенович, шоу "маска"
Шоубиз, Анна Семенович, Шоу "Маска"
Была с температурой: Семенович раскрыла детали участия в "Маске. Танцы"
Анне Семенович пришлось с температурой участвовать в шоу "Маска.Танцы"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Третьим выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анна Семенович – она скрывалась в костюме Гадюки. Певица поделилась впечатлениями от участия в своей соцсети.
"В маске ничего не видно. На ощупь все делаешь. Но без работы я не останусь, смогу работать на детских утренниках", – пошутила артистка.
Однако исполнительница сообщила, что "старается не расстраиваться" после ее разоблачения.
Также она пожаловалась на усталость и плохое самочувствие во время съемок.
"Я болела и ездила на репетиции с температурой. Мне было нелегко. В маске танцевать очень сложно. Особенно, когда у тебя температура. Не хватает воздуха. Я очень вымоталась за этот период, и теперь недельный отдых мне просто необходим!" – рассказала певица.
В шоу осталось 11 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.
Ранее его покинула
Анастасия Волочкова в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска.