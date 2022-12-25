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Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа - РИА Новости, 25.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа
Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа - РИА Новости, 25.12.2022
Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа
Центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне создадут и в других регионах, сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T19:30
2022-12-25T20:01
специальная военная операция на украине
юрий трутнев
сергей кириенко
рамзан кадыров
дальний восток
гудермес
россия
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 25 дек — РИА Новости. Центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне создадут и в других регионах, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вице-премьер добавил, что вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко уже обратился к главе государства Владимиру Путину с таким предложением.При этом в Гудермесе работа по обучению военных также будет продолжаться. По словам вице-премьера, в дальнейшем опыт республики в этом направлении будут обязательно использовать.Кириенко также высоко оценил учебный центр.Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что университет помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации."Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным, МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны — патриоты, настоящие мужчины", — сказал Кадыров.По словам Кадырова, каждый день в центр приезжают для обучения от 15 до 50 добровольцев.Трутнев, Кириенко и Кадыров в воскресенье посетили Российский университет спецназа, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ). Гостям показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами.Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из 17 регионов. В подразделение вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе университета спецназа, которая завершится 5 января, после чего их направят в зону спецоперации.
https://ria.ru/20221225/kirienko-1841233688.html
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База Российского университета спецназа в Гудермесе
Кириенко, Трутнев и Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.
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юрий трутнев, сергей кириенко, рамзан кадыров, дальний восток, гудермес, россия, рсби
Специальная военная операция на Украине, Юрий Трутнев, Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, Дальний Восток, Гудермес, Россия, РСБИ
19:30 25.12.2022 (обновлено: 20:01 25.12.2022)
 
Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа

Трутнев и Кириенко предложили создать центры подготовки спецназа по всей России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС (Чечня), 25 дек — РИА Новости. Центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне создадут и в других регионах, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко уже обратился к главе государства Владимиру Путину с таким предложением.
При этом в Гудермесе работа по обучению военных также будет продолжаться. По словам вице-премьера, в дальнейшем опыт республики в этом направлении будут обязательно использовать.
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Кириенко также высоко оценил учебный центр.
"Российский университет спецназа — это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел", — сказал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что университет помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации.

"Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным, МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны — патриоты, настоящие мужчины", — сказал Кадыров.
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По словам Кадырова, каждый день в центр приезжают для обучения от 15 до 50 добровольцев.
"Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", — подчеркнул глава Чечни.
Трутнев, Кириенко и Кадыров в воскресенье посетили Российский университет спецназа, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ). Гостям показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами.
Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из 17 регионов. В подразделение вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе университета спецназа, которая завершится 5 января, после чего их направят в зону спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеЮрий ТрутневСергей КириенкоРамзан КадыровДальний ВостокГудермесРоссияРСБИ
 
 
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