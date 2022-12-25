https://ria.ru/20221225/spetsnaz-1841241429.html

Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа

Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа - РИА Новости, 25.12.2022

Трутнев и Кириенко призвали создать в регионах центры подготовки спецназа

Центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне создадут и в других регионах, сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T19:30

2022-12-25T19:30

2022-12-25T20:01

специальная военная операция на украине

юрий трутнев

сергей кириенко

рамзан кадыров

дальний восток

гудермес

россия

рсби

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 25 дек — РИА Новости. Центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне создадут и в других регионах, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вице-премьер добавил, что вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко уже обратился к главе государства Владимиру Путину с таким предложением.При этом в Гудермесе работа по обучению военных также будет продолжаться. По словам вице-премьера, в дальнейшем опыт республики в этом направлении будут обязательно использовать.Кириенко также высоко оценил учебный центр.Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что университет помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации."Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным, МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны — патриоты, настоящие мужчины", — сказал Кадыров.По словам Кадырова, каждый день в центр приезжают для обучения от 15 до 50 добровольцев.Трутнев, Кириенко и Кадыров в воскресенье посетили Российский университет спецназа, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ). Гостям показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами.Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из 17 регионов. В подразделение вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе университета спецназа, которая завершится 5 января, после чего их направят в зону спецоперации.

https://ria.ru/20221225/kirienko-1841233688.html

https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html

дальний восток

гудермес

россия

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Наталья Макарова

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База Российского университета спецназа в Гудермесе Кириенко, Трутнев и Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. 2022-12-25T19:30 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий трутнев, сергей кириенко, рамзан кадыров, дальний восток, гудермес, россия, рсби