https://ria.ru/20221225/programma-1840917025.html

Ефимов: более 160 компаний-экспортеров присоединились к байерской программе

Ефимов: более 160 компаний-экспортеров присоединились к байерской программе - РИА Новости, 25.12.2022

Ефимов: более 160 компаний-экспортеров присоединились к байерской программе

Свыше 160 компаний Москвы присоединились к городской байерской программе для экспортеров, помогающей работать на международных рынках, сообщил заммэра по... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T09:10

2022-12-25T09:10

2022-12-25T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 160 компаний Москвы присоединились к городской байерской программе для экспортеров, помогающей работать на международных рынках, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московские экспортеры продолжают, несмотря на санкционное давление, развивать международную экономическую деятельность. В этом году специалисты Центра "Моспром" организовали участие более 160 столичных предприятий в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии. Компании провели более 2,1 тысячи b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Среди вышедших на новые рынки компаний - завод сыров "Карат", который по итогам выставок и бизнес-миссий освоил рынок Армении и увеличил экспорт плавленых сырков на 65%. В свою очередь, производитель средств для зубной гигиены "Глобал Дент", благодаря городской программе, втрое увеличил поставки в Казахстан и Белоруссию, а в Палестину – в пять раз, говорится в сообщении.В этом году специалисты отметили рост столичного экспорта на рынки Кубы и Ирака. Так, при поддержке центра "Моспром" объем экспорта в Ирак нарастил изготовитель стройматериалов "Промстройконтракт", одновременно расширив клиентскую базу в Индии и на Ближнем Востоке. Производитель умного уличного освещения "ИСР" более, чем вдвое увеличил экспорт товаров на Кубу, а также нашел потенциальных клиентов по итогам бизнес-миссий в Индию, Вьетнам, Латинскую Америку, Киргизию и Азербайджан.Также, по данным центра "Моспром", активный рост зарубежных поставок показали участники байерской программы, ориентированные на здоровое питание. Так, экспорт продукции компании "Диадар" в Белоруссию вырос на 60%, а компании "Новапродукт" в Узбекистан - на 70%. Изготовитель хлебобулочных изделий "Озби", принявший участие в бизнес-миссиях, увеличил экспорт на 70%, нарастив поставки в Китай, Сербию, Белоруссию и Азербайджан.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, осуществляет индивидуальную поддержку столичных экспортеров занимается. В частности, специалисты центра анализируют целевые зарубежные рынки, определяя оптимальную стратегию их освоения. Также экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, организацией переговоров с потенциальными клиентами, участием в международных выставках и бизнес-миссиях.

https://ria.ru/20220825/moskva-1812023214.html

https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва