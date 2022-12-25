https://ria.ru/20221225/kirienko-1841233688.html

Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры

Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры - РИА Новости, 25.12.2022

Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры

Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T18:13

2022-12-25T18:13

2022-12-25T19:47

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

рамзан кадыров

юрий трутнев

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гудермес

москва

рсби

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда РСБИ. Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. В отряд вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе российского университета, которая завершится 5 января, после чего они будут направлены в зону спецоперации. "Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, - люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину - родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад... Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел… То, что ребята, в том числе, добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно", - рассказал журналистам Кириенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что РУС помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации. "Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным – МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны - патриоты, настоящие мужчины… Прямо очереди у нас… ежедневно приезжают по 50-40,15-20 человек… Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", - сказал Кадыров. Зампред правительства РФ Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли в Грозный сегодня, где в аэропорту их встретил Кадыров. На базе российского университета им показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами в формате вопрос-ответ.

https://ria.ru/20220803/spetsnaz-1806924767.html

россия

гудермес

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

База Российского университета спецназа в Гудермесе Кириенко, Трутнев и Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. 2022-12-25T18:13 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, рамзан кадыров, юрий трутнев, россия, гудермес, москва, рсби, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)