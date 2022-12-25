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Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/kirienko-1841233688.html
Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры
Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры - РИА Новости, 25.12.2022
Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры
Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T18:13
2022-12-25T19:47
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
рамзан кадыров
юрий трутнев
россия
гудермес
москва
рсби
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда РСБИ. Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. В отряд вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе российского университета, которая завершится 5 января, после чего они будут направлены в зону спецоперации. "Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, - люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину - родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад... Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел… То, что ребята, в том числе, добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно", - рассказал журналистам Кириенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что РУС помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации. "Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным – МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны - патриоты, настоящие мужчины… Прямо очереди у нас… ежедневно приезжают по 50-40,15-20 человек… Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", - сказал Кадыров. Зампред правительства РФ Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли в Грозный сегодня, где в аэропорту их встретил Кадыров. На базе российского университета им показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами в формате вопрос-ответ.
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россия
гудермес
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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База Российского университета спецназа в Гудермесе
Кириенко, Трутнев и Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.
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сергей кириенко, рамзан кадыров, юрий трутнев, россия, гудермес, москва, рсби, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, Юрий Трутнев, Россия, Гудермес, Москва, РСБИ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:13 25.12.2022 (обновлено: 19:47 25.12.2022)
 
Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры

Кириенко: люди разных национальностей в одних окопах защищают единую родину — Россию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПреодоление специальной штурмовой полосы военнослужащими подразделений спецназа
Преодоление специальной штурмовой полосы военнослужащими подразделений спецназа - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Преодоление специальной штурмовой полосы военнослужащими подразделений спецназа . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда РСБИ.
Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. В отряд вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе российского университета, которая завершится 5 января, после чего они будут направлены в зону спецоперации.
"Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, - люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину - родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад... Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел… То, что ребята, в том числе, добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно", - рассказал журналистам Кириенко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что РУС помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации.
"Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным – МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны - патриоты, настоящие мужчины… Прямо очереди у нас… ежедневно приезжают по 50-40,15-20 человек… Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", - сказал Кадыров.
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли в Грозный сегодня, где в аэропорту их встретил Кадыров. На базе российского университета им показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами в формате вопрос-ответ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:46Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоРамзан КадыровЮрий ТрутневРоссияГудермесМоскваРСБИФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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