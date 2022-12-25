18:13 25.12.2022 (обновлено: 19:47 25.12.2022)
Кириенко назвал гарантией победы то, что Россию защищают люди разной веры
Кириенко: люди разных национальностей в одних окопах защищают единую родину — Россию
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПреодоление специальной штурмовой полосы военнослужащими подразделений спецназа
Преодоление специальной штурмовой полосы военнослужащими подразделений спецназа . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 дек – РИА Новости. Люди разных национальностей в одних окопах защищают свою единую родину - Россию, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, где проходят обучение около ста добровольцев из отряда РСБИ.
Добровольческий отряд РСБИ объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. В отряд вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. С начала декабря они проходят военную подготовку на базе российского университета, которая завершится 5 января, после чего они будут направлены в зону спецоперации.
"Я хочу главное сказать, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, - люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину - родину Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках, к разным Богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. Это гарантия того, что мы победим... Большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад... Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну уникально, я такого еще не видел… То, что ребята, в том числе, добровольцы Российского союза боевых искусств в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно", - рассказал журналистам Кириенко.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с журналистами отметил, что РУС помогает всем структурам в зоне проведения спецоперации.
"Очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным – МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны - патриоты, настоящие мужчины… Прямо очереди у нас… ежедневно приезжают по 50-40,15-20 человек… Столько у нас патриотов, я горд за нашу страну, за наш народ", - сказал Кадыров.
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев и Сергей Кириенко прибыли в Грозный сегодня, где в аэропорту их встретил Кадыров. На базе российского университета им показали боевые учения, техническую оснащенность, чиновники также пообщались с добровольцами-спортсменами в формате вопрос-ответ.