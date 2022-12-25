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Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне - РИА Новости, 25.12.2022
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Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне
Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне - РИА Новости, 25.12.2022
Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства, полномочный представитель президента РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T16:35
2022-12-25T16:54
политика
сергей кириенко
рамзан кадыров
россия
грозный
гудермес
чеченская республика (чечня)
юрий трутнев
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетили тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе.На кадрах с визита видно занятия по стрельбе и демонстрацию инвентаря для учений."Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", — уточнил в Telegram Кадыров.Глава республики также рассказал, что встретил гостей в международном аэропорту Грозного.
россия
грозный
гудермес
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политика, сергей кириенко, рамзан кадыров, россия, грозный, гудермес, чеченская республика (чечня), юрий трутнев
Политика, Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, Россия, Грозный, Гудермес, Чеченская республика (Чечня), Юрий Трутнев
16:35 25.12.2022 (обновлено: 16:54 25.12.2022)
 
Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне

Кадыров встретил в аэропорту Грозного Кириенко и Трутнева, которые посетили Чечню

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГород Грозный
Город Грозный - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетили тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе.
На кадрах с визита видно занятия по стрельбе и демонстрацию инвентаря для учений.
"Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", — уточнил в Telegram Кадыров.
Глава республики также рассказал, что встретил гостей в международном аэропорту Грозного.
 
ПолитикаСергей КириенкоРамзан КадыровРоссияГрозныйГудермесЧеченская республика (Чечня)Юрий Трутнев
 
 
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