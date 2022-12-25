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Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне

Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне - РИА Новости, 25.12.2022

Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу спецназа в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства, полномочный представитель президента РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T16:35

2022-12-25T16:35

2022-12-25T16:54

политика

сергей кириенко

рамзан кадыров

россия

грозный

гудермес

чеченская республика (чечня)

юрий трутнев

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ГРОЗНЫЙ, 25 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зампред правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетили тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе.На кадрах с визита видно занятия по стрельбе и демонстрацию инвентаря для учений."Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом", — уточнил в Telegram Кадыров.Глава республики также рассказал, что встретил гостей в международном аэропорту Грозного.

россия

грозный

гудермес

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, сергей кириенко, рамзан кадыров, россия, грозный, гудермес, чеченская республика (чечня), юрий трутнев