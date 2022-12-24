https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841086637.html

Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу - РИА Новости, 24.12.2022

Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:40

2022-12-24T15:40

2022-12-24T16:30

александр лукашенко

сергей шойгу

юрий гагарин (космонавт)

белоруссия

россия

роскосмос

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало."Это любимое сало Шойгу", — уточнил белорусский лидер.Он вспомнил, что однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее."Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов. В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Белоруссии. Власти ранее решили, что это будет девушка. Лукашенко также пообщался с ними. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839871437.html

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Варвара Скокшина

александр лукашенко, сергей шойгу, юрий гагарин (космонавт), белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), общество