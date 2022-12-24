Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841086637.html
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу - РИА Новости, 24.12.2022
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:40
2022-12-24T16:30
александр лукашенко
сергей шойгу
юрий гагарин (космонавт)
белоруссия
россия
роскосмос
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841108012_0:35:1154:684_1920x0_80_0_0_590a24469449eebad112e86baa71907f.jpg
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало."Это любимое сало Шойгу", — уточнил белорусский лидер.Он вспомнил, что однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее."Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов. В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Белоруссии. Власти ранее решили, что это будет девушка. Лукашенко также пообщался с ними. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.
https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839871437.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841108012_57:0:1016:719_1920x0_80_0_0_dda1aaa1076fdbd18b218e2e1c8ad876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, сергей шойгу, юрий гагарин (космонавт), белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), общество
Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Юрий Гагарин (космонавт), Белоруссия, Россия, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС), Общество
15:40 24.12.2022 (обновлено: 16:30 24.12.2022)
 
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" Борисову свежий хлеб и любимое сало Шойгу

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкГенеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области
Читать ria.ru в
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало.
"Это любимое сало Шойгу", — уточнил белорусский лидер.
Он вспомнил, что однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее.
"Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкГенеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Белоруссии. Власти ранее решили, что это будет девушка. Лукашенко также пообщался с ними. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 23:13
Лукашенко оценил новые возможности Москвы и Минска в условиях санкций
 
Александр ЛукашенкоСергей ШойгуЮрий Гагарин (космонавт)БелоруссияРоссияРоскосмосЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала