15:40 24.12.2022 (обновлено: 16:30 24.12.2022)
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу
Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" Борисову свежий хлеб и любимое сало Шойгу
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкГенеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 24 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало.
"Это любимое сало Шойгу", — уточнил белорусский лидер.
Он вспомнил, что однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее.
"Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", — сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкГенеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке
В субботу президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Белоруссии. Власти ранее решили, что это будет девушка. Лукашенко также пообщался с ними. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
Агентство БЕЛТА, анонсируя визит белорусского лидера, сообщало, что он также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.