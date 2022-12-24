https://ria.ru/20221224/azerbaydzhan-1841043973.html

Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими

Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими - РИА Новости, 24.12.2022

Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его страны стали пророческими, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:19

2022-12-24T10:19

2022-12-24T17:06

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александр лукашенко

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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его страны стали пророческими, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения. "Отрадно, что сказанные вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" — стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан", — говорится в поздравлении, текст которого опубликовала в субботу пресс-служба белорусского лидера.Лукашенко констатировал, что братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Минск, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение. Белорусский президент отметил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Алиевым. "Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество", — подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221217/azerbaydzhan-1839420086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ильхам алиев, александр лукашенко, азербайджан, белоруссия