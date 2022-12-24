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Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими - РИА Новости, 24.12.2022
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Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими
Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими - РИА Новости, 24.12.2022
Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими
Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его страны стали пророческими, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:19
2022-12-24T17:06
в мире
ильхам алиев
александр лукашенко
азербайджан
белоруссия
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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его страны стали пророческими, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения. "Отрадно, что сказанные вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" — стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан", — говорится в поздравлении, текст которого опубликовала в субботу пресс-служба белорусского лидера.Лукашенко констатировал, что братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Минск, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение. Белорусский президент отметил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Алиевым. "Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество", — подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221217/azerbaydzhan-1839420086.html
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в мире, ильхам алиев, александр лукашенко, азербайджан, белоруссия
В мире, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Азербайджан, Белоруссия
10:19 24.12.2022 (обновлено: 17:06 24.12.2022)
 
Лукашенко назвал слова Алиева о будущем Азербайджана пророческими

Президент Лукашенко: слова Алиева о счастливом будущем Азербайджана стали пророческими

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о счастливом будущем его страны стали пророческими, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения.
"Отрадно, что сказанные вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" — стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан", — говорится в поздравлении, текст которого опубликовала в субботу пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко констатировал, что братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Минск, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение.
Белорусский президент отметил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с Алиевым. "Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество", — подчеркнул Лукашенко.
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В миреИльхам АлиевАлександр ЛукашенкоАзербайджанБелоруссия
 
 
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