https://ria.ru/20221223/zakon-1840769450.html

Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы

Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о создании в РФ единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:33

2022-12-23T11:33

2022-12-23T11:33

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о создании в РФ единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные российских граждан. Понятие биометрических данных будет включать в себя изображение лица и образец голоса. Предусматривается, что государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" будет взаимодействовать в целях аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центробанка и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц. Как отмечается в законе, его положения не будут распространяться на оперативно-розыскную и разведывательную деятельность, сферу обороны, обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка, реализации внешней политики, систему миграционного учета и оформления удостоверяющих личность документов. Физические лица при выполнении всех необходимых требований получат право размещать свои данные в единой биометрической системе с помощью мобильного приложения. При этом закон запрещает принуждать к сдаче биометрии, хранению геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Запрещается использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Вводится запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, предусматривающий, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги". Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20221219/biometriya-1839636086.html

https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html

https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф