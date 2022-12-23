https://ria.ru/20221223/zakon-1840769450.html
Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы
Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о создании в РФ единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:33
2022-12-23T11:33
2022-12-23T11:33
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о создании в РФ единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные российских граждан. Понятие биометрических данных будет включать в себя изображение лица и образец голоса. Предусматривается, что государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" будет взаимодействовать в целях аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центробанка и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц. Как отмечается в законе, его положения не будут распространяться на оперативно-розыскную и разведывательную деятельность, сферу обороны, обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка, реализации внешней политики, систему миграционного учета и оформления удостоверяющих личность документов. Физические лица при выполнении всех необходимых требований получат право размещать свои данные в единой биометрической системе с помощью мобильного приложения. При этом закон запрещает принуждать к сдаче биометрии, хранению геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Запрещается использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Вводится запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, предусматривающий, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги". Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20221219/biometriya-1839636086.html
https://ria.ru/20221223/sovfed-1840701773.html
https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, совет федерации рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о создании единой биометрической системы
Совфед одобрил закон о создании в России единой биометрической системы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон о создании в РФ единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные российских граждан.
Понятие биометрических данных будет включать в себя изображение лица и образец голоса.
Предусматривается, что государственная информационная система "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" будет взаимодействовать в целях аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центробанка и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.
Как отмечается в законе, его положения не будут распространяться на оперативно-розыскную и разведывательную деятельность, сферу обороны, обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка, реализации внешней политики, систему миграционного учета и оформления удостоверяющих личность документов.
Физические лица при выполнении всех необходимых требований получат право размещать свои данные в единой биометрической системе с помощью мобильного приложения.
При этом закон запрещает принуждать к сдаче биометрии, хранению геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги".
Запрещается использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ.
При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.
Вводится запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, предусматривающий, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ.
Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".
Закон поступает на подпись президенту.