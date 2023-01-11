https://ria.ru/20230111/biometriya-1844100327.html

Биометрия как система идентификации: принцип работы, где применяется

Биометрия: что это такое простыми словами, как работает система

Биометрия как система идентификации: принцип работы, где применяется

Биометрия изучает физические параметры и уникальные данные человека, такие как голос, отпечатки пальцев, рисунок вен, форму лица и глаз, которые применяются для РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:37

2023-01-11T15:37

2023-01-11T15:37

россия

технологии

московское центральное кольцо (мцк)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

биометрия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Биометрия изучает физические параметры и уникальные данные человека, такие как голос, отпечатки пальцев, рисунок вен, форму лица и глаз, которые применяются для распознавания людей. Что это такое простыми словами, суть работы системы идентификации, как происходит сбор персональных данных и где хранятся эти показатели, мнение экспертов о перспективах развития биометрических технологий – в материале РИА Новости.Биометрия"Биометрия – система распознавания людей, построенная на отличительных физических или поведенческих чертах. В основе распознавания лежат уникальные признаки, присущие каждому человеку. Например, это могут быть следы пальцев рук, трехмерная фотография, образец голоса, сетчатка глаза", – поясняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Биометрические системы можно встретить почти во всех современных устройствах: смартфонах, автомобилях, компьютерах, а также во многих отраслях и сферах жизни, начиная от банков и заканчивая аэропортами.Эрнест Раевский, представитель компании GetTransfer отмечает среди плюсов системы экономию времени, простоту использования, высокую безопасность и современность. По словам эксперта, за прошедший год 32 миллиона раз москвичи прошли в метро и МЦК по системе биометрической оплаты.ИсторияИстория биометрии насчитывает несколько столетий. Истоки биометрических систем берут начало с использования рукописных подписей и отпечатков пальцев в качестве способа подтверждения личности, а также идентификации по записанным заранее характеристикам – рост, внешний вид, особые черты. В конце XIX века начали совершенствоваться и активно применяться системы, использующие отпечатки пальцев и прочие физические характеристики для идентификации людей. В наше время биометрия используется для обеспечения безопасности и цифровой идентификации во многих странах мира, в том числе и в России.Для чего нужна"Современный мир без систем распознавания такого типа представить уже невозможно, – говорит Эрнест Раевский. – Банки, торговые сети, платежные системы и другие сервисы активно внедряют биометрические технологии". Биометрические данные уникальны, они не могут быть забыты или потеряны, и, кроме того, для предъявления такой информации требуется физическое присутствие самого человека. Поэтому, по словам специалиста, биометрический компонент все чаще используется как элемент современных систем контроля доступа, выдвигающих повышенные требования к безопасности."С одной стороны, это помогает защитить клиентов от мошенников – преодолеть шифры двойной, а то и тройной биометрической идентификации гораздо сложнее, чем подобрать ПИН-код. С другой, это упрощает финансовые операции: покупки, денежные переводы и оплата услуг становятся легкими и быстрыми", – комментирует Эрнест Раевский.Сергей Гебель дополняет, что на бытовом уровне с биометрией можно столкнуться в смартфоне, который узнает своего владельца по отпечатку пальца или изображению лица. Такая система применяется как для обеспечения конфиденциальности, так и для проведения безопасных платежей.Эксперт утверждает, что чипы с биометрическими данными стали внедрять в новые образцы паспортов. Это упрощает и ускоряет прохождение пограничного контроля.Биометрическая идентификация и аутентификацияБиометрические системы безопасности сегодня применяются везде, где существует потребность в идентификации личности, требуется контроль доступа к материальным объектам или к информации.Биометрическая идентификация, по словам Эрнеста Раевского, представляет собой предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных. При этом происходит биометрическая аутентификация – процесс доказательства и проверки подлинности заявленного имени через предъявление пользователем своего биометрического образа и путём преобразования этого образа в соответствии с заранее определённым протоколом аутентификации.Типы биометрии"Получив в последние годы широкое распространение благодаря бурному развитию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, системы биометрического распознавания человека могут оперировать разными исходными данными для идентификации и верификации субъекта - трёхмерная фотография лица и/или тела, образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок вен руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д.", – говорит Юлия Вдовина, директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS в части голосовой биометрии.Сергей Гебель отмечает, что методы биометрической аутентификации делятся на два класса: статические и динамические. Статические основаны на физиологических характеристиках человека, присущих ему от жизни до смерти, динамические – на поведенческих.СтатическиеК статическим методам принято относить аутентификацию:"Каждый человек имеет уникальные физические признаки. Некоторые из них получены от рождения – ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки, рисунок вен, радужная оболочка глаза. Другие приобретены со временем и могут меняться на протяжении жизни – походка, интонации голоса, подпись. Все эти характеристики не повторяются ни у кого из жителей нашей планеты, а значит, по ним можно идентифицировать личность. На этом и построены биометрические технологии, помогающие распознавать людей по одному или нескольким физическим и поведенческим признакам", – комментирует Эрнест Раевский.ДинамическиеДинамическими методами являются аутентификация по голосу, почерку, жестам, походке. Для идентификации одним устройством большого числа людей, наиболее удобны бесконтактные методы – по лицу или голосу.Юлия Вдовина поясняет, что голосовая биометрия позволяет за несколько секунд распознать звонящего и верифицировать личность клиента, фиксируя более 100 разных параметров голоса. Это помогает противодействовать мошенничеству под видом клиентов и бороться с риском кибератак на чувствительную банковскую информацию. Кроме того, голосовая биометрия позволяет клиентам не запоминать пароли и кодовые слова – это одна из распространенных и типичных проблем, которая часто делает клиента уязвимым перед мошенниками. А еще голосовая биометрия приоритетна в финансовой сфере, когда нет уверенности в надежности распространенных методов защиты транзакций."Голосовая биометрия обеспечивает всестороннюю коммуникационную безопасность, предотвращает мошенничество, проводит аутентификацию и т.д. в режиме 24/7/365. Зачастую голосовая биометрия, включает в себя готовые модели и сценарии обслуживания для различных отраслей, что позволяет осуществлять внедрение в самые короткие сроки", – объясняет Юлия Вдовина.Как происходит сбор биометрииСбор биометрии может производиться при помощи различных типов сканеров, сенсоров, считывателей. В зависимости от технологии, по которой работает устройство, выделяют: активные и пассивные емкостные сканеры, оптические, ультразвуковые сканеры, термосканеры, а также чувствительные к давлению и мультиспектральные. Наибольшее распространение из-за своей точности и безопасности получили активные емкостные сканеры. Сергей Гебель уточняет, что конструктивно они делятся на протяжные и полноконтактные. На практике чаще встречаются полноконтактные сканеры, поскольку они работают быстрее и допускают меньше ошибок."Биометрические данные человека записываются в специальную базу данных. Система запоминает эту информацию, например, отпечаток вашего пальца, и преобразует в цифровой код. Затем, когда вы снова прикладываете палец к сканеру, система сравнивает новый код с тем, что записала ранее. Если коды совпадут, то она выдаст ответ, что это действительно вы", – поясняет Эрнест Раевский.Работоспособность биометрии, по словам эксперта, обеспечивают алгоритмы шифрования, хранения и разграничения доступа к данным. "Существуют разные подходы, но биометрические данные физически всегда хранятся на отдельном защищенном участке чипсета устройства и приложения получают доступ к ним только в момент аутентификации – и то это выглядит как обмен ключами, а не как отправка образца отпечатка в приложение. То есть системы биометрической аутентификации по отпечатку на большинстве реализуемых в рознице устройств могут считаться достаточно безопасными", – говорит Эрнест Раевский.По мнению эксперта, использование специальных сканеров длины костей является важным этапом в науке, так как это уникальный и надежный способ идентификации сотрудников и посетителей. "Эта технология отличается от других биометрических сканеров тем, что способна сканировать в темноте и не зависит от условий освещения. Кроме того, такие сканеры намного более точные, чем другие биометрические системы, так как они измеряют уникальную длину костей, что является независимым признаком человека", – говорит Денис Банченко. Однако существуют сомнения в эффективности такого типа биометрии, так как длина костей может измениться в результате травм или операций.По словам эксперта, в настоящее время данная технология развивается и улучшается, считаясь самой передовой во всей биометрии. Со временем она может быть использована в различных областях, в том числе для идентификации и аутентификации людей в общественных и государственных учреждениях. В некоторых странах биометрические технологии уже внедрены на рентгеновских аппаратах, что позволяет обеспечить безопасность на таких объектах как аэропорты и железнодорожные вокзалы.Биометрия в банкеЭрнест Раевский поясняет, что сейчас практически все крупные банки собирают биометрию клиентов с их согласия через свои системы. В общем виде происходит это так: банковский работник просит подписать согласие на обработку биометрических данных, после чего производится фотосъемка лица и запись голоса. Далее клиент сможет использовать дистанционно продукты кредитной организации, предоставляющей услуги с использованием удаленной идентификации.По словам специалиста, в наступившем году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры.Финансовая безопасность каждого зависит от адекватно-скептического отношения к требованиям предоставить биометрические данные, предостерегает Эрнест Раевский. Согласно зарубежному опыту ни одна страна, никакая государственная или частная система в мире не может обеспечить 100-процентную конфиденциальность использования биометрическиой информации. Поэтому каждый человек должен сам внимательно относиться к своим данным, скептически подходить ко всем запросам и выдаваемым им разрешениям. Например, не паникуя прекращать разговор, если телефонные мошенники у него выпытывают информацию о нем или о другом человеке, советует эксперт.Биометрия в смартфонах"Биометрия в смартфоне стала привычным делом. Сканеры отпечатка пальцев и распознавание лица за какие-то несколько лет из фантастики превратились в привычный атрибут гаджетов, – говорит Эрнест Раевский. – Если у устройства есть функция распознавания лица или отпечатка пальца, лучше настроить биометрическую идентификацию. Сымитировать биометрию гораздо сложнее, чем подобрать символьный код".Денис Банченко отмечает неожиданную сферу использования биометрических технологий – в борьбе с наркоманией. По словам эксперта, в некоторых странах применяются специальные биометрические системы, которые могут определить, находится ли человек под влиянием запрещенных веществ. Это позволяет бороться с наркоманией на уровне предотвращения, а не только реагировать на уже существующую проблему.Компрометация биометрических данных"Невозможно утверждать, что даже надежно защищенные биометрические данные не могут попасть в руки злоумышленникам, – говорит Сергей Гебель. – Несмотря на то, что все сведения шифруются, теоретически полученные данные могут быть использованы для совершения преступлений, в том числе мошенничества, отмывания денег и других".Эрнест Раевский дополняет, что нелегальные услуги "пробива" людей по личным данным существуют давно, черный рынок данных – большой и бурно развивается. Злоумышленники очень энергичны и изобретательны, поэтому как только появляется новый вид цифрового контента, они тут же придумывают, как из этого извлечь прибыль. Будут базы биометрических данных – и из них будут утечки, кражи, продажа данных, нет никаких сомнений.В 2022 году Госдума приняла закон "О запрете принудительного сбора биометрии в РФ и дискриминации отказавшихся от ее сдачи лиц", цель которого - запретить своевольный сбор биометрии. "Это законопроект не о биометрических данных, которые будут собирать, а о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит: и банками, и коммерческими структурами, и магазинами. И кто хочет — берет и использует то, что принадлежит только человеку. Это сегодня вопрос номер один – безопасность персональных данных человека", – комментирует эксперт.Хранение биометрических данныхБиометрия, как правило, зашифровывается и далее хранится как обычная электронная информация. В зависимости от ситуации, объемов информации и других факторов, для хранения может использоваться: внутренняя память устройства (например, считывателя), смартфон, специальная smart-карта или отдельный сервер.Единая биометрическая системаПо словам Сергея Гебеля, с принятием федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" произошли существенные изменения относительно места хранения собранных биометрических данных."Если ранее их хранил самостоятельно каждый собирающий оператор, например, банк в своей системе, то теперь стал обязательным перенос всех накопленных биометрических данных в единую биометрическую систему (ЕБС). Планируется завершить процедуру до 30 сентября 2023 года", – отмечает эксперт.Сейчас, по словам Эрнеста Раевского, происходит внедрение единой биометрической системы в качестве национальной платформы для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. Эксперт поясняет, что единая биометрическая система обрабатывает два типа биометрии: голос и лицо, причем не по отдельности, а вместе. Две модальности позволяют определить "живого человека", а не имитацию его биометрии в цифровом канале.ЗаконодательствоОпределение и общие положения о биометрических персональных данных закреплены в ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Обработка биометрических данных разрешается в случаях, если это необходимо для осуществления государственных и муниципальных функций, а также для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека.Перечень сведений, относящихся к биометрическим, раскрывается в письме Роскомнадзора № 08АП-6782 от 10.02.2020 г.Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных…" закрепляет порядок обработки биометрических данных, в частности определяет обязательное хранение в ЕБС. Законодательная база этим не ограничивается, есть и другие нормативные акты, прямо или косвенно регулирующие использование биометрии в России.Эрнест Раевский отмечает, что сейчас активно развивается нормативно-техническая и правовая база биометрических технологий. Государство инициирует формирование единых стандартов, чтобы обеспечить взаимодействие автономных систем.Будущее биометрииБудущее биометрии, по мнению Дениса Банченко, выглядит очень обещающим. С помощью новых технологий и развития исследований в этой области можно ожидать улучшения точности и скорости идентификации лиц, а также новых приложений биометрии в различных сферах. Например, биометрия может быть использована в медицинской сфере для диагностики и мониторинга здоровья, а также в транспортной индустрии для управления автомобилями и другими транспортными средствами. В будущем биометрия, вероятно, станет еще более распространенной и важной частью нашей жизни."Развитие компьютерных технологий позволяет использовать биометрию во многих сферах деятельности: контроль доступа в помещения и к устройствам, подтверждение финансовых операций, обеспечение безопасности в аэропортах, идентификация в школе и больницах, помощь правоохранительным органам. Система способствует быстрому поиску преступников и оперативному раскрытию преступлений", – говорит Эрнест Раевский.Эксперт отмечает, что сейчас биометрические данные используют на социальных объектах, в образовательных учреждениях. "В конце ноября 2022 года президент Владимир Путин объявил, что необходимо массово внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни и это приоритет на ближайшие годы, а, следовательно, и использование биометрических данных для комплектной работы. Другой вопрос – карта распространения по России: если в Москве биометрия – это типичная и банальная история, то для периферии – только зарождающийся процесс", – заключил Эрнест Раевский.

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https://radiosputnik.ria.ru/20221229/putin-1842289553.html

https://ria.ru/20221226/biometriya-1841500188.html

https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

https://ria.ru/20221221/smartfon-1840146567.html

https://ria.ru/20220125/biometriya-1769500090.html

https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/biometriya-1762753577.html

https://ria.ru/20211101/karta-1757053898.html

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, московское центральное кольцо (мцк), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, биометрия