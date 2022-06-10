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Минцифры заморозило проект электронного паспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2022
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Минцифры заморозило проект электронного паспорта, пишут СМИ
Минцифры заморозило проект электронного паспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2022
Минцифры заморозило проект электронного паспорта, пишут СМИ
Минцифры России заморолило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, пишет Forbes, ссылаясь на источники среди участников создания проекта. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T20:28
2022-06-11T01:13
общество
технологии
кирилл емельянов
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минцифры России заморолило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, пишет Forbes, ссылаясь на источники среди участников создания проекта.Цифровой паспорт должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Именно эта разница, как утверждается, стала одним из мотивов данного решения.Как заявил изданию один из источников, такая стоимость цифрового паспорта "вызвала бы большой резонанс в обществе", поскольку если москвичи еще могут позволить себе такие расходы, "то в регионах не стали бы столько платить. При этом он отметил, что технически проект уже был готов, однако кабинет министров не дал добро на его старт.Другая причина данного решения, по данным другого собеседника издания, — нехватка компонентов для цифровых носителей. При этом третий источник, близкий к одному из производителей микроэлектроники, заявил, что требуемые для смарт-карт чипы реально производить в больших количествах. Однако так как техдокументация по проекту отсутствует, неизвестно, какие именно чипы требуются для цифрового паспорта.Замглвы по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" Кирилл Емельянов подтвердил факт изменения сроков реализации проекта. По его словам, необходимы повышенные меры защиты, поскольку идет речь о персональных данных россиян.Начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом хотели с 2023 года в Москве, Подмосковье и Татарстане. Планировалось, что на цифровой документ также можно будет записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
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общество, технологии, кирилл емельянов, москва, московская область (подмосковье)
20:28 10.06.2022 (обновлено: 01:13 11.06.2022)
 
Минцифры заморозило проект электронного паспорта, пишут СМИ

Forbes: Минцифры заморозило проект электронного паспорта на неопределенный срок

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкОбразец электронного паспорта
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Образец электронного паспорта . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минцифры России заморолило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок, пишет Forbes, ссылаясь на источники среди участников создания проекта.
Цифровой паспорт должен был стоить тысячу рублей, тогда как бумажный обходится в 300 рублей. Именно эта разница, как утверждается, стала одним из мотивов данного решения.
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Как заявил изданию один из источников, такая стоимость цифрового паспорта "вызвала бы большой резонанс в обществе", поскольку если москвичи еще могут позволить себе такие расходы, "то в регионах не стали бы столько платить. При этом он отметил, что технически проект уже был готов, однако кабинет министров не дал добро на его старт.
Другая причина данного решения, по данным другого собеседника издания, — нехватка компонентов для цифровых носителей. При этом третий источник, близкий к одному из производителей микроэлектроники, заявил, что требуемые для смарт-карт чипы реально производить в больших количествах. Однако так как техдокументация по проекту отсутствует, неизвестно, какие именно чипы требуются для цифрового паспорта.
Замглвы по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" Кирилл Емельянов подтвердил факт изменения сроков реализации проекта. По его словам, необходимы повышенные меры защиты, поскольку идет речь о персональных данных россиян.
Начать выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом хотели с 2023 года в Москве, Подмосковье и Татарстане. Планировалось, что на цифровой документ также можно будет записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
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